Μία απόλυτα αποτυχημένη σεζόν τελείωσε για τον Παναθηναϊκό. Και έγινε αποτυχημένη και για τον ΠΑΟΚ, μετά το 2-2 στην 6η και τελευταία αγωνιστική των Playoffs της Stoiximan Super League. Διότι ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε την ιστορική έδρα του στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι με ανατροπή του σκορ. Όμως, ο ΠΑΟΚ εξαιτίας της ισοπαλίας δεν θα κουνήσει… «σεντόνι» ούτε την επόμενη σεζόν. Αφού τερμάρτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας, στη χρονιά των 100ων γενεθλίων του.

Ο αγωνιστικός σχολιασμός ελάχιστη σημασία έχει για τους δύο αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός μάλλον αποχαιρετά και τον Ράφα Μπενίτεθ και από τη Δευτέρα ψάχνει προπονητή. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές, αφού πολλοί στην Τούμπα έκλεισαν τον κύκλο τους. Αλλά αυτή είναι μία συζήτηση που αφορά τις δύο ομάδες μετά τη λήξη…

Η εξέλιξη του 90λεπτου

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και ο Παναθηναϊκός έμοιαζε πιο κινητικός από τα προηγούμενα παιχνίδια. Οι παίκτες του Μπενίτεθ απείλησαν με μακρινά σουτ των Ζαρουρί και Σβιντέρσκι, ενώ ο Λαφόν δεν είχε κινδυνδεύσει καθόλου. Ωστόσο, (άλλη) μία κακή αντίδραση σε στατική φάση έδωσε στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα. Μία εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα στο 30ο λεπτό και ο Κεντζιόρα πήδηξε αφύλακτος και σκόραρε με κεφαλιά.

Στο 35′ ο Αντίνο γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα προς τα πίσω, ο Πέλκας έφυγε στην κόντρα και πάσαρε δεξιά στον Ζίβκοβιτς, αυτός σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο αμαρκάριστος Μύθου με πλασέ πέτυχε το 0-2. Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 45′ για το 0-3, όταν ο Κωνσταντέλιας πάσαρε στην περιοχή στον αφύλακτο Πέλκα, αλλά το κακό πλασέ του απέκρουσε σε κόρνερ ο Λαφόν.

Εξίσου μεγάλη ευκαιρία σπατάλησε ο ΠΑΟΚ στο 50′. Ο Ζίβκοβιτς πάσαρε στον Μύθου που μόνος του σούταρε από το πέναλτι, όμως ο Λαφόν μπλόκαρε τη μπάλα. Ο Παναθηναϊκός παραλίγο να μειώσει στο 55′, όταν ο Ταμπόρδα έστρωσε στον Τσέριν στο ημικύκλιο και αυτός σούταρε στην κίνηση, με τον Παβλένκα να διώξει εντυπωσιακά.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η ευκαιρία που έχασε ο Ταμπόρδα στο 59′, όταν από το απρόσεκτο γύρισμα του Σάντσες, ο Αργεντινός μόνος απέναντι από τον Παβλένκα πλάσαρε άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας πέρασε θεαματικά τον Χάβι και δεν μπόρεσε να «κρεμάσει» τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός έψαξε επιτακτικά το 1-2. Στο 63′ ο Ζαρουρί σούταρε από μακρινή απόσταση και ο Παβλένκα απέκρουσε. Στο κόρνερ που ακολούθησε από τον Ταμπόρδα, ο Αντίνο έκανε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Παβλένκα απέκρουσε ξανά και ο επερχόμενος Ζαρουρί σούταρε ψηλά άουτ. Τελικά, το γκολ επιτεύχθηκε στο 67′. Ο Ζαρουρί χτύπησε το κόρνερ από αριστερά, ο Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι έκανε την κεφαλιά, έπειτα ο Σβιντέρσκι έπιασε δεύτερη κεφαλιά και ο Τσέριν με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ χτύπησε σε μία αντεπίθεση στο 71′. Ο Ζίβκοβιτς πάσαρε στον κενό χώρο στον Κωνσταντέλια και αυτός με ωραίο πλασέ σκόραρε. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε, γιατί όταν ο νεαρός μεσοεπιθετικός έβγαινε στην αντεπίθεση τράβηξε τον Καλάμπρια από τη φανέλα και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ.

Η ισοφάριση επιτεύχθηκε στο 81′. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε από αριστερά, ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά και ο Παβλένκα απέκρουσε, αλλά ο επερχόμενος Ταμπόρδα σούταρε εύστοχα. Στο 84′ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά και ο Γερεμέγεφ μόνος του έστειλε την κεφαλιά αουτ.

Ο ΠΑΟΚ αφυπνίστηκε και απείλησε… κατά ριπάς. Στο 85′ ο Ζίβκοβιτς γύρισε τη μπάλα στην περιοχή, ο Λαφόν έδιωξε συρτά και ο Κωνσταντέλιας από το πέναλτι σούταρε άουτ. Στην επόμενη επίθεση, ο Κένι σέντραρε από δεξιά και ο Ιβανούσετς μόνος στο δεύτερο δοκάρι, πλάσαρε συρτά άουτ.

Ο MVP: Ο Άνταμ Τσέριν ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού και αυτός που μείωσε το σκορ, όταν το παιχνίδι έμοιαζε χαμένο. Φορώντας και το περιβραχιόνιο, έκανε μία αρχηγική εμφάνιση.

Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ασταμάτητος, αλλά και αυτός που έχασε τις πιο κλασικές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Και όταν σκόραρε, προηγουμένως είχε κάνει επιθετικό φάουλ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το ακυρωθέν γκολ του Κωνσταντέλια. Αν εκεί γινόταν το 1-3, η ισοφάριση δεν θα ακολουθούσε ποτέ. Το γκολ δεν μέτρησε και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γκόγκα Κικασεϊσβίλι από την Γεωργία προσπάθησε να σφυρίξει λίγο και να επιτρέψει τον γρήγορο ρυθμό. Δεν άφησε με ιδιαίτερα παράπονα τις δύο ομάδες, τουλάχιστον στη ροή του 90λεπτου.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γεωργιανός Αλέκο Απτσιαούρι παρενέβη στο γκολ Κωνσταντέλια στο 71′, όταν είδε επιθετικό φάουλ του νεαρού μεσοεπιθετικού στον Καλάμπρια. Κάλεσε τον συμπατριώτη του διαιτητή να ελέγξει και εκείνος συμφώνησε με την υπόδειξη του.

ΣΚΟΡΕΡ: Τσέριν 67′, Ταμπόρδα 81′ / Οζντόεφ 30′, Μύθου 35′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (50′ Ερνάντεθ), Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης (Ρενάτο), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Αντίνο (82′ Πάντοβιτς), Σβιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69′ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας (82′ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (59′ Ιβανούσετς), Μύθου (59′ Γερεμέγεφ).