Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ευρώπη παραμένει ο «βασιλιάς» του παγκόσμιου τουρισμού. Μέσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα φιγουράρει σταθερά στις πρώτες θέσεις των κορυφαίων επιλογών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Κυριαρχία της Ευρώπης στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Οι μεσογειακές χώρες οδηγούν την κούρσα χάρη στο κλίμα και τις υποδομές τους

Τα στοιχεία δεν χωρούν καμία αμφιβολία. Η Μεσόγειος και ο ευρωπαϊκός Νότος συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος. Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν βρίσκεται και η δική μας που συνεχίζει να μαγνητίζει το διεθνές κοινό.

Το visualcapitalist παρουσιάζει τους μεγαλύτερους τουριστικούς κόμβους της Ευρώπης με βάση τις διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών, επισημαίνοντας τα μέρη όπου οι ταξιδιώτες περνούν τον περισσότερο χρόνο. Τα δεδομένα προέρχονται από την Eurostat και την στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του VisitBritain.

Η Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να ηγείται

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών. Η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των χωρών με περίπου 330 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 265 εκατομμύρια. Η Τουρκία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται επίσης στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Οι μεσογειακές χώρες κυριαρχούν στο τουριστικό τοπίο της Ευρώπης.

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Πορτογαλία καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη χάρη στο ζεστό κλίμα, τις ακτογραμμές και την ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή τους. Τα εποχιακά ταξίδια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν εκατομμύρια επισκέπτες κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς και παραθεριστικές πόλεις.

Ο τουριστικός τομέας της Ισπανίας παρέμεινε ιδιαίτερα ανθεκτικός την τελευταία δεκαετία. Πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη συνεχίζουν να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες Νήσοι παραμένουν σημαντικοί παγκόσμιοι προορισμοί διακοπών.

Η Ιταλία, διαθέτει ένα συνδυασμό ιστορικών μνημείων, γαστρονομικού τουρισμού και γραφικών παράκτιων περιοχών.

H Ελλάδα στους κορυφαίος προορισμούς

Η Ελλάδα με 131 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους και πιο ανθεκτικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το διαχρονικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» παραμένει ο βασικός πυλώνας έλξης, όμως η χώρα εξελίσσεται πλέον σε έναν πολυδιάστατο προορισμό. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδική γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία συνθέτουν ένα ελκυστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού είναι η υψηλή πιστότητα των επισκεπτών, καθώς περισσότεροι από τους μισούς τουρίστες επιλέγουν τη χώρα μας επανειλημμένα. Ενώ παραδοσιακές αγορές όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, καταγράφεται εντυπωσιακή άνοδος από την αγορά των ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς ταξιδιώτες να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Αθήνα και premium προορισμούς.

Παρά τις προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστης ζωής που πιέζει τους προϋπολογισμούς των Ευρωπαίων, η χώρα προσαρμόζεται, επενδύοντας στην ποιότητα, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ανάδειξη νέων, εναλλακτικών προορισμών στην περιφέρεια, διασφαλίζοντας τη θέση της στην ελίτ του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν παγκόσμιοι πόλοι έλξης

Η Γαλλία κατέγραψε πάνω από 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών, ενισχύοντας τη μακροχρόνια φήμη της ως μία από τις πιο επισκέψιμες χώρες του κόσμου.

Το Παρίσι παραμένει ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και περιοχές όπως η Γαλλική Ριβιέρα, η Προβηγκία και οι Άλπεις προσελκύουν επίσης σημαντικό αριθμό τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάχθηκε αμέσως μετά τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία. Το Λονδίνο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό κόμβο χάρη στα μουσεία, τη θεατρική σκηνή και τα ιστορικά μνημεία του.

Οι μικρότερες χώρες που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους

Αρκετές μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν εντυπωσιακά τουριστικά στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό τους.

Η Κροατία κατέγραψε πάνω από 85 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, χάρη κυρίως στον τουρισμό στην ακτή της Αδριατικής και στην αυξανόμενη διεθνή της προβολή κατά την τελευταία δεκαετία.

Η Αυστρία παρουσίασε επίσης ισχυρή απόδοση, με σχεδόν 100 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, χάρη στον τουρισμό χειμερινών σπορ και στους προορισμούς των Άλπεων.