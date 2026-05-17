Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»
Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 23:17

Διανυκτερεύσεις: Αγαπημένοι τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη – Οι κορυφαίοι, οι εκπλήξεις και το «Live Your Myth in Greece»

Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα.

Στράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη παραμένει ο «βασιλιάς» του παγκόσμιου τουρισμού. Μέσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Ελλάδα φιγουράρει σταθερά στις πρώτες θέσεις των κορυφαίων επιλογών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Κυριαρχία της Ευρώπης στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία.  Οι μεσογειακές χώρες οδηγούν την κούρσα χάρη στο κλίμα και τις υποδομές τους

Τα στοιχεία δεν χωρούν καμία αμφιβολία. Η Μεσόγειος και ο ευρωπαϊκός Νότος συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος. Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν βρίσκεται και η δική μας που συνεχίζει να μαγνητίζει το διεθνές κοινό.

Το visualcapitalist παρουσιάζει τους μεγαλύτερους τουριστικούς κόμβους της Ευρώπης με βάση τις διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών, επισημαίνοντας τα μέρη όπου οι ταξιδιώτες περνούν τον περισσότερο χρόνο. Τα δεδομένα προέρχονται από την Eurostat και την στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του VisitBritain.

Η Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να ηγείται

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις διεθνών επισκεπτών. Η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των χωρών με περίπου 330 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ακολουθούμενη από την Ιταλία με 265 εκατομμύρια. Η Τουρκία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο συγκαταλέγονται επίσης στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Οι μεσογειακές χώρες κυριαρχούν στο τουριστικό τοπίο της Ευρώπης.

Η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Πορτογαλία καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη χάρη στο ζεστό κλίμα, τις ακτογραμμές και την ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή τους. Τα εποχιακά ταξίδια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν εκατομμύρια επισκέπτες κατευθύνονται προς παραθαλάσσιους προορισμούς και παραθεριστικές πόλεις.

Ο τουριστικός τομέας της Ισπανίας παρέμεινε ιδιαίτερα ανθεκτικός την τελευταία δεκαετία. Πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη συνεχίζουν να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες Νήσοι παραμένουν σημαντικοί παγκόσμιοι προορισμοί διακοπών.

Η Ιταλία, διαθέτει ένα συνδυασμό ιστορικών μνημείων, γαστρονομικού τουρισμού και γραφικών παράκτιων περιοχών.

H Ελλάδα στους κορυφαίος προορισμούς

Η Ελλάδα με 131 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως ένας από τους κορυφαίους και πιο ανθεκτικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Το διαχρονικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» παραμένει ο βασικός πυλώνας έλξης, όμως η χώρα εξελίσσεται πλέον σε έναν πολυδιάστατο προορισμό. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η μοναδική γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία συνθέτουν ένα ελκυστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού είναι η υψηλή πιστότητα των επισκεπτών, καθώς περισσότεροι από τους μισούς τουρίστες επιλέγουν τη χώρα μας επανειλημμένα. Ενώ παραδοσιακές αγορές όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, καταγράφεται εντυπωσιακή άνοδος από την αγορά των ΗΠΑ, με τους Αμερικανούς ταξιδιώτες να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Αθήνα και premium προορισμούς.

Παρά τις προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστης ζωής που πιέζει τους προϋπολογισμούς των Ευρωπαίων, η χώρα προσαρμόζεται, επενδύοντας στην ποιότητα, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και την ανάδειξη νέων, εναλλακτικών προορισμών στην περιφέρεια, διασφαλίζοντας τη θέση της στην ελίτ του παγκόσμιου τουριστικού χάρτη.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν παγκόσμιοι πόλοι έλξης

Η Γαλλία κατέγραψε πάνω από 150 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών, ενισχύοντας τη μακροχρόνια φήμη της ως μία από τις πιο επισκέψιμες χώρες του κόσμου.

Το Παρίσι παραμένει ένας από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και περιοχές όπως η Γαλλική Ριβιέρα, η Προβηγκία και οι Άλπεις προσελκύουν επίσης σημαντικό αριθμό τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάχθηκε αμέσως μετά τη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία. Το Λονδίνο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό κόμβο χάρη στα μουσεία, τη θεατρική σκηνή και τα ιστορικά μνημεία του.

Οι μικρότερες χώρες που ξεπερνούν τις δυνατότητές τους

Αρκετές μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν εντυπωσιακά τουριστικά στοιχεία σε σχέση με τον πληθυσμό τους.

Η Κροατία κατέγραψε πάνω από 85 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, χάρη κυρίως στον τουρισμό στην ακτή της Αδριατικής και στην αυξανόμενη διεθνή της προβολή κατά την τελευταία δεκαετία.

Η Αυστρία παρουσίασε επίσης ισχυρή απόδοση, με σχεδόν 100 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, χάρη στον τουρισμό χειμερινών σπορ και στους προορισμούς των Άλπεων.

Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Σκέψεις: Πρόσεχε τι λες στον εαυτό σου, το μυαλό σου σε ακούει

Κέβιν Γουόρς: Η Fed μέσα από τις δηλώσεις του

Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης
Μειώνεται ο πληθυσμός, εκτοξεύονται τα ενοίκια – Η ακτινογραφία της κρίσης

Με πάνω από 200.000 σπίτια εγκλωβισμένα στην τουριστική αγορά και χιλιάδες ακόμη δεσμευμένα λόγω χρεών, η ελληνική αγορά ακινήτων βιώνει μια ιστορική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Στο τραπέζι η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies
Στο τραπέζι της γαλλικής κυβέρνησης η φορολόγηση των κερδών της TotalEnergies

«Δεν υπάρχει ταμπού» ενάντια σε πιθανούς έκτακτους φόρους για την αναδιανομή των υπερβολικών κερδών που πραγματοποιεί η εταιρεία λόγω των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου, τόνισε ο Γάλλος υπουργός Προϋπολογισμού

Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων
Απροετοίμαστη η Wall Street για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν

Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία
Η αποτυχία της AI στα κέρδη και η κυριαρχία της στην αμυντική βιομηχανία

Ενώ οι πολυεθνικές διαπιστώνουν ότι η αντικατάσταση εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη δεν φέρνει τα προσδοκώμενα κέρδη, η Ευρώπη ρίχνει δισεκατομμύρια στην αλγοριθμική αναβάθμιση του στρατού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο
Η εφορία στέλνει λογαριασμό: Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες με έξτρα φόρο

Το φετινό φορολογικό τοπίο, ωστόσο, κρύβει «παγίδες» για μεγάλο αριθμό πολιτών, αφού περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

Ακίνητα: Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά
Ανάπτυξη για τους δείκτες της οικονομίας, στεγαστική κρίση για τα νοικοκυριά

Χωρίς «φρένο» οι αυξήσεις τιμών στα ακίνητα. Ενώ στη κτηματομεσιτική αγορά και την οικονομία οι δείκτες μεταφράζονται ως «υγεία και ανάπτυξη», για την κοινωνία και το μέσο νοικοκυριό αποτυπώνουν το μέγεθος της στεγαστικής κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής
Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο – Η δημογραφική βόμβα της ψηφιακής εποχής

Νέες έρευνες συνδέουν την κατάρρευση των γεννήσεων όχι μόνο με την οικονομική ανασφάλεια και τη στεγαστική κρίση, αλλά και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media, που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονται, συνδέονται και ζουν.

Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;
Τι είδους ειρήνη εξυπηρετεί τη Ρωσία στη Μέση Ανατολή;

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα που θα τροφοδοτούν επαρκώς τη ρωσική οικονομία περνά μέσα από αργές διαπραγματεύσεις -όχι από μια γρήγορη ειρήνη- στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Βαγγέλης Γεωργίου
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο
ΗΠΑ: Πολεμικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την ώρα αεροπορικής επίδειξης στο Αϊντάχο

Δύο αεροσκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού συγκρούστηκαν στον αέρα, στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.

Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή
Ο Ρούτε ανέλαβε να φέρει σε πέρας το 5% του ΝΑΤΟ – Ζητά από τις αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή

Συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών θα έχει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. Στόχος, να πιέσει προς την αύξηση επενδύσεων και παραγωγής, και να ικανοποιηθεί το αίτημα Τραμπ για περισσότερες δαπάνες

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: «Καθάρισε» ο Βινίσιους στο 15’, όμως οι γηπεδούχοι έμειναν στη La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της καθώς νίκησε τη Σεβίλλη πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, στο τελευταίο ματς του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων
Η Ταϊβάν προτρέπει τον Τραμπ να τηρήσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις – Και να προχωρήσει στις πωλήσεις όπλων

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναβάλλει την έγκριση πώλησης όπλων αξίας 14 δισ. στην Ταϊβάν, έχει προκαλέσει ανησυχία στο νησί. Ο πρόεδρός της επισήμανε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι περισσότερο από απαραίτητη.

Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες
Ιράν: Το ναυτικό μας δεν επέτρεψε σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες

Η παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ έχει καταρρεύσει, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν - Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας
Επίθεση στη Μόντενα – Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν κάθε πιθανή εκδοχή για τα αίτια της επίθεσης με αυτοκίνητο στη Μόντενα όπου τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συντείνουν στο ότι ο δράστης αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

