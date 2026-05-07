Το 70% των επιβατών κρουαζιέρας διανυκτερεύει σε πόλεις – λιμάνια πριν ή μετά το ταξίδι

Το 2024, ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστήριξε 445.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και συνέβαλε με 64,1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων 28 δισ. ευρώ άμεσης συμβολής στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) η οποία διοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια.

Στην Ελλάδα, η συνολική οικονομική συμβολή της κρουαζιέρας σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024, από 1,4 δισ. ευρώ το 2022 και 2 δισ. ευρώ το 2023. Η άμεση συμβολή στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ το 2024, από 973 εκατ. ευρώ το 2023 ενισχύοντας περαιτέρω το οικονομικό αποτύπωμα. Η απασχόληση κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση, με τις συνολικές θέσεις εργασίας να ανέρχονται από 22.600 το 2023 σε 33.000 το 2024.

Ένα από τα ενδιαφέρονται νέα στοιχεία από την έκθεση της CLIA «State of the Cruise Industry Report 2026» αναδεικνύουν τον ισχυρό τοπικό αντίκτυπο του κλάδου, καθώς έως και το 70% των επιβατών διανυκτερεύει στις πόλεις-λιμάνια πριν ή μετά την κρουαζιέρα τους

Τέλος κρουαζιέρας και επενδύσεις

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πλατφόρμα για ανοιχτό και άμεσο διάλογο μεταξύ της CLIA, των εταιρειών κρουαζιέρας και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κοινοβουλίου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεραιότητες του κλάδου στην Ελλάδα και την ανάπτυξη ανερχόμενων προορισμών σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συζητήθηκε επίσης η αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας σε επενδύσεις, με κοινή έμφαση στη στήριξη βιώσιμης και ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και η κα Ηλέκτρα Παπαζάχου, Νομική Σύμβουλος του Ιδιαίτερου Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού, με τη στήριξη μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ανώτερα στελέχη των εταιρειών Celestyal και MSC Cruises.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Στόχος μας δεν είναι απλώς η αύξηση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας, αλλά η μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει: περισσότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία, αναβαθμισμένη εμπειρία για τους επισκέπτες και ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα μοντέλο κρουαζιέρας που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην ξηρά — ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό, τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και απασχόληση — ενώ συμβάλλει θετικά τόσο στην οικονομία όσο και στη βελτίωση των υποδομών».

Η κα Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε το διάλογό μας με την ελληνική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής κρουαζιέρας. Οι συζητήσεις μας ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία και την ανεκμετάλλευτη δυναμική των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Η ανακατανομή της κίνησης προς ανερχόμενα λιμάνια θα συμβάλει στη δημιουργία οικονομικών οφελών σε περισσότερους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς, διατηρώντας παράλληλα τη φέρουσα ικανότητα των δημοφιλών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε τη σημασία διεκπεραίωσης σχετικής μελέτης για την αξιολόγηση των αναγκών των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας καθώς και τη σημασία του συντονισμού για την προτεραιοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας».

«Για το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, τονίσαμε ότι η προβλεψιμότητα και η σταθερή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας», πρόσθεσε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής:

• Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας σε ανερχόμενους προορισμούς με ισορροπημένη αναπτυξιακή δυναμική, διασφαλίζοντας ευρύτερη κατανομή των οικονομικών οφελών.

• Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο οικοσύστημα της κρουαζιέρας.

• Ανάγκη για τοπικούς διαλόγους με λιμένες κρουαζιέρας, τους οποίους η CLIA έχει ήδη δρομολογήσει σε 10 προορισμούς, μέσω άμεσης συνεργασίας με δήμους και λιμενικές αρχές.

• Ανάγκη δημιουργίας ενός Οδηγού Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, συνοδευόμενο από μια “checklist”, για τη στρατηγική ανάπτυξη των ανερχόμενων προορισμών. Ο Οδηγός θα υποστηρίξει τους προορισμούς αυτούς στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαιτείται για την επιτυχή είσοδο και ανάπτυξή τους στον κλάδο.

• Ενίσχυση της Ελλάδας ως προορισμού homeporting, αναδεικνύοντας τα οικονομικά οφέλη.

• Αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, με κοινή έμφαση στη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά της Ελλάδας. Για την ορθή αξιολόγηση των αναγκών και την ιεράρχηση των επενδύσεων, η CLIA τόνισε τη σημασία στενού συντονισμού με τον κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, τους δήμους, τις λιμενικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες.

Έκθεση της CLIA «State of the Cruise Industry Report 2026»

Η εκδήλωση ανέδειξε βασικά στοιχεία της νέας έκθεσης «State of the Cruise Industry Report 2026» της CLIA, σύμφωνα με την οποία:

• 37,2 εκατομμύρια επιβάτες πραγματοποίησαν κρουαζιέρα το 2025.

• Η Ευρώπη παραμένει βασική περιοχή ανάπτυξης, με ισχυρή επαναλαμβανόμενη ζήτηση και αυξανόμενο ενδιαφέρον από νέους επιβάτες.

• Η Μεσόγειος παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, καλύπτοντας περίπου το 45% της αγοράς, ενώ η ζήτηση στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν τα 9 εκατομμύρια επιβάτες, δεύτερη μετά την Καραϊβική.

• Η εμπιστοσύνη των επιβατών παραμένει υψηλή, με σχεδόν το 90% να δηλώνει πρόθεση να ταξιδέψει ξανά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επαναλαμβανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη.

Βασικές τάσεις συμπεριφοράς δείχνουν ενισχυμένη σύνδεση με τους προορισμούς:

• 64% έως 70% διαμένουν τουλάχιστον μία νύχτα στις πόλεις-λιμάνια

• 70% των επιβατών συμμετέχουν σε εκδρομές στην ξηρά

• Περίπου 60% επιστρέφουν σε προορισμούς που επισκέφθηκαν πρώτη φορά μέσω κρουαζιέρας

Η σύνθεση του στόλου αλλάζει επίσης, με πιο ισορροπημένο και ευέλικτο μείγμα μεγεθών πλοίων, υποδηλώνοντας τη διαφορετικότητα των εμπειριών για τους επιβάτες. Παραμένοντας προσηλωμένος στην Ευρώπη, τόσο ως αγορά όσο και ως βιομηχανική βάση, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει στον στόλο και τις λειτουργίες του.

Μόνο το 2026, ο στόλος των μελών της CLIA θα ενισχυθεί με 8 νέα πλοία, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους 6,6 δισ. δολαρίων, ενώ το βιβλίο παραγγελιών έως το 2037 περιλαμβάνει περισσότερα από 60 πλοία, συνολικής αξίας 71 δισ. δολαρίων.

Από πλευράς βιωσιμότητας, σήμερα το 57% των πλοίων που βρίσκονται υπό παραγγελία είναι σχεδιασμένα με δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καυσίμων, καταδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μετάβαση σε νέες ενεργειακές λύσεις.

Πηγή: OT