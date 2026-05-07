newspaper
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Τρεις νεκροί
Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το 70% των επιβατών κρουαζιέρας διανυκτερεύει σε πόλεις – λιμάνια πριν ή μετά το ταξίδι
Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 14:59

Το 70% των επιβατών κρουαζιέρας διανυκτερεύει σε πόλεις – λιμάνια πριν ή μετά το ταξίδι

Στην Ελλάδα, η συνολική οικονομική συμβολή που είχε η κρουαζιέρα σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το 2024, ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστήριξε 445.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και συνέβαλε με 64,1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων 28 δισ. ευρώ άμεσης συμβολής στο ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) η οποία διοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια.

Στην Ελλάδα, η συνολική οικονομική συμβολή της κρουαζιέρας σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024,

Στην Ελλάδα, η συνολική οικονομική συμβολή της κρουαζιέρας σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ το 2024, από 1,4 δισ. ευρώ το 2022 και 2 δισ. ευρώ το 2023. Η άμεση συμβολή στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ το 2024, από 973 εκατ. ευρώ το 2023 ενισχύοντας περαιτέρω το οικονομικό αποτύπωμα. Η απασχόληση κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση, με τις συνολικές θέσεις εργασίας να ανέρχονται από 22.600 το 2023 σε 33.000 το 2024.

Ένα από τα ενδιαφέρονται νέα στοιχεία από την έκθεση της CLIA «State of the Cruise Industry Report 2026» αναδεικνύουν τον ισχυρό τοπικό αντίκτυπο του κλάδου, καθώς έως και το 70% των επιβατών διανυκτερεύει στις πόλεις-λιμάνια πριν ή μετά την κρουαζιέρα τους

Τέλος κρουαζιέρας και επενδύσεις

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πλατφόρμα για ανοιχτό και άμεσο διάλογο μεταξύ της CLIA, των εταιρειών κρουαζιέρας και των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κοινοβουλίου, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτεραιότητες του κλάδου στην Ελλάδα και την ανάπτυξη ανερχόμενων προορισμών σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συζητήθηκε επίσης η αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας σε επενδύσεις, με κοινή έμφαση στη στήριξη βιώσιμης και ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και η κα Ηλέκτρα Παπαζάχου, Νομική Σύμβουλος του Ιδιαίτερου Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού, με τη στήριξη μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ανώτερα στελέχη των εταιρειών Celestyal και MSC Cruises.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε: «Η κρουαζιέρα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προβολή της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού. Στόχος μας δεν είναι απλώς η αύξηση της δραστηριότητας της κρουαζιέρας, αλλά η μεγιστοποίηση της αξίας που προσφέρει: περισσότερα οφέλη για την ελληνική οικονομία, αναβαθμισμένη εμπειρία για τους επισκέπτες και ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Η Ελλάδα επιδιώκει ένα μοντέλο κρουαζιέρας που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην ξηρά — ενισχύοντας ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό, τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες και απασχόληση — ενώ συμβάλλει θετικά τόσο στην οικονομία όσο και στη βελτίωση των υποδομών».

Η κα Μαρία Δεληγιάννη, Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε το διάλογό μας με την ελληνική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής κρουαζιέρας. Οι συζητήσεις μας ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία και την ανεκμετάλλευτη δυναμική των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Η ανακατανομή της κίνησης προς ανερχόμενα λιμάνια θα συμβάλει στη δημιουργία οικονομικών οφελών σε περισσότερους ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς, διατηρώντας παράλληλα τη φέρουσα ικανότητα των δημοφιλών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε τη σημασία διεκπεραίωσης σχετικής μελέτης για την αξιολόγηση των αναγκών των ανερχόμενων προορισμών κρουαζιέρας καθώς και τη σημασία του συντονισμού για την προτεραιοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας».

«Για το μέλλον της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, τονίσαμε ότι η προβλεψιμότητα και η σταθερή επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας», πρόσθεσε.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής:

• Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας σε ανερχόμενους προορισμούς με ισορροπημένη αναπτυξιακή δυναμική, διασφαλίζοντας ευρύτερη κατανομή των οικονομικών οφελών.

• Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο οικοσύστημα της κρουαζιέρας.

• Ανάγκη για τοπικούς διαλόγους με λιμένες κρουαζιέρας, τους οποίους η CLIA έχει ήδη δρομολογήσει σε 10 προορισμούς, μέσω άμεσης συνεργασίας με δήμους και λιμενικές αρχές.

• Ανάγκη δημιουργίας ενός Οδηγού Ανάπτυξης Κρουαζιέρας, συνοδευόμενο από μια “checklist”, για τη στρατηγική ανάπτυξη των ανερχόμενων προορισμών. Ο Οδηγός θα υποστηρίξει τους προορισμούς αυτούς στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που απαιτείται για την επιτυχή είσοδο και ανάπτυξή τους στον κλάδο.

• Ενίσχυση της Ελλάδας ως προορισμού homeporting, αναδεικνύοντας τα οικονομικά οφέλη.

• Αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων από το τέλος κρουαζιέρας, με κοινή έμφαση στη βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη στα νησιά της Ελλάδας. Για την ορθή αξιολόγηση των αναγκών και την ιεράρχηση των επενδύσεων, η CLIA τόνισε τη σημασία στενού συντονισμού με τον κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, τους δήμους, τις λιμενικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες.

Έκθεση της CLIA «State of the Cruise Industry Report 2026»

Η εκδήλωση ανέδειξε βασικά στοιχεία της νέας έκθεσης «State of the Cruise Industry Report 2026» της CLIA, σύμφωνα με την οποία:

• 37,2 εκατομμύρια επιβάτες πραγματοποίησαν κρουαζιέρα το 2025.

• Η Ευρώπη παραμένει βασική περιοχή ανάπτυξης, με ισχυρή επαναλαμβανόμενη ζήτηση και αυξανόμενο ενδιαφέρον από νέους επιβάτες.

• Η Μεσόγειος παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, καλύπτοντας περίπου το 45% της αγοράς, ενώ η ζήτηση στην Ευρώπη έφτασε σχεδόν τα 9 εκατομμύρια επιβάτες, δεύτερη μετά την Καραϊβική.

• Η εμπιστοσύνη των επιβατών παραμένει υψηλή, με σχεδόν το 90% να δηλώνει πρόθεση να ταξιδέψει ξανά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επαναλαμβανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη.
Βασικές τάσεις συμπεριφοράς δείχνουν ενισχυμένη σύνδεση με τους προορισμούς:

• 64% έως 70% διαμένουν τουλάχιστον μία νύχτα στις πόλεις-λιμάνια

• 70% των επιβατών συμμετέχουν σε εκδρομές στην ξηρά

• Περίπου 60% επιστρέφουν σε προορισμούς που επισκέφθηκαν πρώτη φορά μέσω κρουαζιέρας

Η σύνθεση του στόλου αλλάζει επίσης, με πιο ισορροπημένο και ευέλικτο μείγμα μεγεθών πλοίων, υποδηλώνοντας τη διαφορετικότητα των εμπειριών για τους επιβάτες. Παραμένοντας προσηλωμένος στην Ευρώπη, τόσο ως αγορά όσο και ως βιομηχανική βάση, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει στον στόλο και τις λειτουργίες του.

Μόνο το 2026, ο στόλος των μελών της CLIA θα ενισχυθεί με 8 νέα πλοία, που αντιπροσωπεύουν επενδύσεις ύψους 6,6 δισ. δολαρίων, ενώ το βιβλίο παραγγελιών έως το 2037 περιλαμβάνει περισσότερα από 60 πλοία, συνολικής αξίας 71 δισ. δολαρίων.

Από πλευράς βιωσιμότητας, σήμερα το 57% των πλοίων που βρίσκονται υπό παραγγελία είναι σχεδιασμένα με δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καυσίμων, καταδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μετάβαση σε νέες ενεργειακές λύσεις.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Κόσμος
Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Σύνταξη
Γιατί η Άννα Γουίντουρ «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala;
Μάυρη λίστα 07.05.26

Η αφοσίωση της Άννα Γουίντουρ δεν αμφισβητείται - Γιατί «έκοψε» τον Μπρούκλιν και τη Μέγκαν από το φετινό Met Gala

Οι Μπρούκλιν Μπέκαμ, Νίκολα Πελτζ, Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων στο Met Gala και η Άννα Γουίντουρ είχε τους λόγους της

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Σύνταξη
Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Εισαγγελική εντολή 07.05.26

Υπό φύλαξη στο Νοσοκομείο Πύργου 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Σύνταξη
Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Ηράκλειο 07.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα

Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies