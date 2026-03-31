Ο πόλεμος επηρεάζει και την κρουαζιέρα στην Κρήτη

Τρεις κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Μεσόγειο ακύρωσε η Celestyal, εταιρεία που συμπεριλαμβάνει το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο στα προγράμματα των ταξιδιών της.

Η Celestyal ακύρωσε το πρόγραμμά της το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου και τα ταξίδια, που ήταν προγραμματισμένα με τα κρουαζιερόπλοια Celestyal Discovery και Celestyal Journey, που παραμένουν εγκλωβισμένα στο Ντουμπάι.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακυρώνονται οι κρουαζιέρες της 4ης Απριλίου «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» 7 διανυκτερεύσεων με το “Celestyal Journey” και «Εικόνες Μεσογείου» 14 διανυκτερεύσεων με το ίδιο πλοίο. Επίσης, ακυρώνεται η κρουαζιέρα «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά» 4 διανυκτερεύσεων με το “Celestyal Discovery”, που θα ξεκινούσε στις 6 Απριλίου.

Οι επιβάτες, που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για αυτή την κρουαζιέρα, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα.

Η Celestyal αναφέρει: «Παρακαλούνται οι επιβάτες που επηρεάζονται να επικοινωνήσουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τον πάροχο, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η κράτηση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες επιλογές και τα επόμενα βήματα.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανέναρξη των προγραμματισμένων κρουαζιέρων μας, το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε τους επιβάτες και τους πολύτιμους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρόεδρος ΟΛΗ: «Υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία»

«Το πρόγραμμα του 10ημέρου που ακυρώθηκε, αφορά 2 κρουαζιέρες που σχετίζονται με την Κρήτη, η μία με το Ηράκλειο, η άλλη με τον Άγιο Νικόλαο», είπε στην «Π» ο πρόεδρος του ΟΛΗ, Μηνάς Παπαδάκης.

Ο ίδιος σημείωσε: «Γενικά υπάρχει μια ανησυχία για το κομμάτι της κρουαζιέρας. Βλέπετε ότι τα κρουαζιερόπλοια έρχονται στην Κρήτη, πρόσφατα είχαμε το κρουαζιερόπλοιο Μarella Discovery, με 1.711 επιβάτες, που έδεσε στο λιμάνι της Σούδας.

Ωστόσο, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που βρίσκονται σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και δεν μπορούν να φύγουν λόγω της σύρραξης. Ελπίζουμε όλοι ο πόλεμος να τελειώσει πολύ σύντομα και τα ταξίδια να επανέλθουν στους κανονικούς τους ρυθμούς».

Να σημειωθεί ότι τέλη Απριλίου περιμένουμε στο λιμάνι του Ηρακλείου και το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff της TUI, που ταξιδεύει συνήθως με περίπου 2.500 επιβάτες, το οποίο βρίσκεται επίσης στο Ντουμπάι.

Στα 3.1 δισ. ευρώ η συνεισφορά του κλάδου της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για την Οικονομική Συνεισφορά του Κλάδου της Κρουαζιέρας για το 2024 της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), που εκπονήθηκε από την Oxford Economics, η συνολική οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας έφτασε τα € 3,1 δισ., ενώ συνέβαλε κατά € 1,5 δισ. στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας.

«Η οικονομική συνεισφορά τής κρουαζιέρας στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε μόλις τρία χρόνια, φτάνοντας τα € 3,1 δισ. το 2024 από € 1,4 δισ. το 2022 και € 2 δισ. το 2023», δήλωσε η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA.

Η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, φτάνοντας τα € 1,5 δισ. το 2024, από € 973 εκατ. το 2023.

Η απασχόληση σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση, με τον συνολικό αριθμό θέσεων εργασίας που υποστηρίζονται από τον κλάδο να αυξάνεται από 22.600 το 2023 σε 33.000 το 2024, δηλαδή αύξηση άνω των 10.000 θέσεων μέσα σε ένα μόνο έτος, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν 17.000 άμεσες θέσεις, που συνδέονται με δαπάνες, 1.000 άμεσες θέσεις σε εταιρείες κρουαζιέρας, 10.000 έμμεσες θέσεις και 5.000 επαγόμενες θέσεις.

Τέσσερις βασικές δραστηριότητες συνδέονται με τη θετική επίδραση της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία: οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων εταιρειών κρουαζιέρας στους προορισμούς των λιμένων, οι αγορές των εταιρειών κρουαζιέρας, οι δαπάνες που συνδέονται με τους μισθούς του προσωπικού της βιομηχανίας της κρουαζιέρας που διαμένει στην Ελλάδα, καθώς και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες.

Οι δαπάνες επιβατών και πληρωμάτων αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο συντελεστή στο ΑΕΠ, φτάνοντας τα € 915 εκατ., που αντιστοιχούν στο 59% της συνολικής συμβολής του κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας.

Ακολουθούν οι αγορές των εταιρειών κρουαζιέρας, με συνεισφορά €586 εκατ. στο ΑΕΠ. Παράλληλα, οι μισθοί του προσωπικού των εταιρειών κρουαζιέρας και οι ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες συνέβαλαν με € 25 εκατ. και € 24 εκατ. αντίστοιχα.