Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 09:16
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Τάσεις στην ευρωπαϊκή κρουαζιέρα το 2026: Μικρότερα πλοία, εμπειρίες πολιτισμού και F1
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 10:11

Τάσεις στην ευρωπαϊκή κρουαζιέρα το 2026: Μικρότερα πλοία, εμπειρίες πολιτισμού και F1

Η κρουαζιέρα στην Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς προσαρμόζεται στις πιέσεις του υπερτουρισμού και στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των ταξιδιωτών

Spotlight

Αντιμέτωπες με τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από τον υπερτουρισμό, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη συμφόρηση στα λιμάνια, οι εταιρείες κρουαζιέρας επανεξετάζουν όχι μόνο τους προορισμούς τους, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Στον τομέα της κρουαζιέρας στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα είναι μια στροφή από τα δρομολόγια μαζικού τουρισμού προς μικρότερα πλοία, παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας και επιμελημένες διαδρομές που εξισορροπούν τη ζήτηση των επισκεπτών με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Οι κρουαζιέρες γίνονται πλέον πιο προσανατολισμένες στην εμπειρία. Από πακέτα για τη Formula 1 έως εξερευνήσεις στην Αρκτική και βιωματική γνωριμία με την τοπική κουλτούρα, οι επιλογές ξεφεύγουν από τα κλασικά αξιοθέατα. Πλέον, οι διακοπές στη θάλασσα ενσωματώνουν τον αθλητισμό, την περιπέτεια, την ευεξία και την εκπαίδευση.

Το Euronews Travel ρίχνει μια ματιά σε μερικές από τις μεγαλύτερες τάσεις που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας το 2026.

Μικρότερα πλοία και εξυπνότερα δρομολόγια

Καθώς οι ευρωπαϊκές πόλεις αυστηροποιούν τους κανονισμούς για την κρουαζιέρα, εν μέσω ζητημάτων υπερτουρισμού και συμφόρησης, το 2026 παρατηρείται μια στρατηγική στροφή προς μικρότερα πλοία και δευτερεύοντα λιμάνια.

Εταιρείες που εστιάζουν στον προορισμό, όπως η Azamara Cruises και η Viking Cruises, επωφελούνται από πολιτικές που ευνοούν τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και τη μειωμένη συμφόρηση.

Η κρουαζιέρα στην Ευρώπη προσελκύει ένα νεότερο ηλικιακά κοινό το 2026

Οι εταιρείες Hurtigruten και Ponant, που λειτουργούν μικρότερα σκάφη, βρίσκονται επίσης σε πλεονεκτική θέση, καθώς τα λιμάνια δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, την τοπική συμμετοχή και τον διαχειρίσιμο αριθμό επισκεπτών έναντι της μαζικής κίνησης.

Τοπικές κοινότητες και πολιτισμός

Η ευρωπαϊκή κρουαζιέρα στρέφεται πλέον σε δραστηριότητες στην ξηρά που οργανώνονται από τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική επαφή με τον πολιτισμό τους αντί για τις μαζικές εκδρομές. Η Hurtigruten επέκτεινε πρόσφατα το δημοφιλές πρόγραμμά της «Open Village», το οποίο προσκαλεί τους επισκέπτες σε μικρές νορβηγικές παράκτιες κοινότητες για να γνωρίσουν την καθημερινή ζωή, το τοπικό φαγητό και τις παραδόσεις.

Οι εταιρείες που ειδικεύονται σε ταξίδια εξερεύνησης ακολουθούν αντίστοιχα μοντέλα, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τον υπερτουρισμό και να προσφέρουν πιο υπεύθυνες κοινωνικά επιλογές. Παράλληλα, αναπτύσσεται η τάση των εκπαιδευτικών ταξιδιών. Σε αυτά, η καθαρή αναψυχή δίνει τη θέση της στη γνώση, την αφήγηση ιστοριών και την επαφή με τον πολιτισμό.

Πακέτα για τη Formula 1

Το 2026, αρκετές εταιρείες προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα κρουαζιέρας για τη Formula 1. Ως συνεργάτης της F1, η MSC Cruises και η πολυτελής επωνυμία της, Explora Journeys, διοργανώνουν θεματικές εκδηλώσεις και αποκλειστικές εμπειρίες γύρω από σημαντικά Grand Prix στην Ευρώπη, όπως αυτό του Μονακό. Επίσης, εταιρείες όπως η Cunard και η Azamara Cruises προσφέρουν πολυτελή all-inclusive ταξίδια για τους αγώνες στο Μονακό και τη Βαρκελώνη, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων.

Πολυτελείς εμπειρίες

Η πολυτελής κρουαζιέρα εξελίσσεται, με τους ταξιδιώτες να δίνουν προτεραιότητα στις επιμελημένες εμπειρίες, την ευεξία και την εξατομίκευση. Επωνυμίες όπως η Regent Seven Seas Cruises και η Silversea Cruises εστιάζουν σε καθηλωτικά προγράμματα στην ξηρά και μεγαλύτερες παραμονές στα λιμάνια. Νεοεισερχόμενες εταιρείες, όπως η Explora Journeys, παρουσιάζουν την Ευρώπη ως προορισμό «αργού ταξιδιού», προκρίνοντας τα μικρότερα πλοία, τη διακριτική πολυτέλεια και τις πολιτιστικά προσανατολισμένες εμπειρίες εν πλω.

Περιπέτειες και αποστολές

Οι κρουαζιέρες εξερεύνησης δεν αποτελούν πλέον εξειδικευμένη αγορά στην Ευρώπη, καθώς το 2026 παρατηρείται ισχυρή ζήτηση για δρομολόγια περιπέτειας σε Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία και στον Αρκτικό Κύκλο. Εταιρείες όπως η Hurtigruten και η Lindblad Expeditions προσελκύουν ταξιδιώτες που αναζητούν συναντήσεις με την άγρια ζωή, εξερεύνηση υπό την καθοδήγηση ειδικών και βαθύτερη επαφή με τη φύση.

«Slow travel» στα ποτάμια της Ευρώπης

Η κρουαζιέρα σε ποτάμια συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν αργά, γραφικά και πολιτιστικά καθηλωτικά ταξίδια μέσα από τις ιστορικές υδάτινες οδούς της Ευρώπης. Εταιρείες όπως η Viking Cruises, η AmaWaterways και η Uniworld επεκτείνουν τα θεματικά δρομολόγια που εστιάζουν στη γαστρονομία, το κρασί και την κληρονομιά.

Με τη δυνατότητα ελλιμενισμού απευθείας στα κέντρα των πόλεων, οι κρουαζιέρες σε ποτάμια προσφέρουν ευκολία πρόσβασης και ευθυγραμμίζονται με την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια χαμηλότερου αντικτύπου και προσανατολισμένα στην εμπειρία.

Βιωσιμότητα και πράσινη τεχνολογία

Η βιωσιμότητα επηρεάζει τον σχεδιασμό των δρομολογίων και τις επιλογές των ταξιδιωτών για τις ευρωπαϊκές κρουαζιέρες το 2026. Η MSC Cruises επενδύει σε μεγάλο βαθμό σε πλοία που κινούνται με LNG και σε υποδομές ηλεκτροδότησης από την ξηρά, ενώ η Hurtigruten συνεχίζει να εστιάζει στη μείωση των εκπομπών και στην προμήθεια τοπικών προϊόντων.

Η γερμανική AIDA Cruises ενσωματώνει επίσης πιο πράσινες τεχνολογίες στον ευρωπαϊκό στόλο της, καθώς οι εταιρείες ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις και στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Ένα νεότερο κοινό

Η κρουαζιέρα στην Ευρώπη προσελκύει ένα νεότερο ηλικιακά κοινό το 2026, ωθούμενη από τα ευέλικτα δρομολόγια, την καλή σχέση ποιότητας-τιμής και το κοινωνικό περιβάλλον εν πλω. Στις εταιρείες που προσελκύουν νεότερο κοινό περιλαμβάνεται η Virgin Voyages, η οποία απευθύνεται σε Millennials και Gen Z με κρουαζιέρες μόνο για ενήλικες και διαδρομές στη Μεσόγειο πλούσιες σε στάσεις.

Παράλληλα, η Norwegian Cruise Line και η MSC Cruises προσαρμόζουν επίσης συντομότερα ευρωπαϊκά δρομολόγια για νεότερους ταξιδιώτες που αναζητούν πολιτιστικό βάθος χωρίς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Υγεία και ευεξία

Η κρουαζιέρα ευεξίας (wellness) γνωρίζει άνθηση το 2026, καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την ολιστική ευημερία στα δρομολόγιά τους. Η Explora Journeys δίνει έμφαση σε προγράμματα σπα, φυσικής κατάστασης και ενσυνειδητότητας εμπνευσμένα από τον ωκεανό, ενώ η Sail Croatia υιοθέτησε την τάση ευεξίας με δρομολόγια κρουαζιέρας που συνδυάζουν πεζοπορία και ποδηλασία για φέτος. Η AmaWaterways παρέχει επίσης εγκαταστάσεις γυμναστικής, χαλάρωσης και ευεξίας σε γραφικές ευρωπαϊκές διαδρομές ποτάμιας κρουαζιέρας.

Πολιτική
Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Chevron στην Ελλάδα: Τι φέρνει το νέο deal με ΗΠΑ στην ενέργεια και τι προσδοκά η Αθήνα

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες να ηγηθούν μιας συμμαχίας για τα κρίσιμα ορυκτά

Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέτοιο μέτρο λογοδοσίας θα ενθάρρυνε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στη χρήση θανατηφόρας βίας και θα παρείχε έναν αναγκαίο έλεγχο στην κατάχρηση εξουσίας από την ICE και όχι μόνο»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου
Κόσμος 15.02.26

Η Ρωσία μέσω της Μαρία Ζαχάροβα διαψεύδει τον θάνατο Ναβάλνι από δηλητήριο βατράχου

Η Ρωσία διαψεύδει πως ο αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι δολοφονήθηκε με το δηλητήριο «επιβατιδίνη» το οποίο προέρχεται από βάτραχο. Η Μόσχα είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου την «υψηλή πίεση» εξαιτίας αρρυθμίας.

Σύνταξη
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15.02.26

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας
Ως εδώ 15.02.26

Εξευτελισμός, bullying, στερεότυπα: Το America’s Next Top Model ήταν ένα κακόγουστο θρίλερ μόδας

Για 15 χρόνια, το America’s Next Top Model παρουσιαζόταν ως το απόλυτο όνειρο καριέρας στη μόδα. Σήμερα, νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά του τηλεοπτικού «θρίλερ» πίσω από τις πασαρέλες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Super League 2: Στο Μαρκόπουλο ξεκινά τις υποχρεώσεις του στα play-off ο Ολυμπιακός Β’, ντέρμπι στην Καλαμάτα

Στην έδρα της Μαρκό δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός Β' για την 1η αγωνιστική των play-off της Super League 2 στον Β' όμιλο, με το Καλαμάτα - Πανιώνιος να είναι το σούπερ ντέρμπι της ημέρας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους
Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας 15.02.26

Συνελήφθη 65χρονος που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο τους

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό της Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα - Ο 65χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και αφού πυροβόλησε τον σκύλο, εξαφανίστηκε με το όπλο γεμάτο

Σύνταξη
Βιολάντα: Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης – Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT
Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου 15.02.26

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα - Η ισχύς της έκρηξης ήταν σαν 185 κιλά TNT

Υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σφυροκόπημα στη Δυτική Ελλάδα – Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων
Ζημιές σε καλλιέργειες 15.02.26

Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία - Εκτεταμένες πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Κατολισθήσεις πρανών και πτώσεις βράχων στην Ήπειρο - Στα όρια υπερχείλισης ο Αλφειός - Πού εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ζημιές σε καλλιέργειες στη Μεσσηνία προκάλεσε η κακοκαιρία

Σύνταξη
Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ελλάδα 15.02.26

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι επιβάτες θα πρέπει να αναμένουν τη νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές μετά τις 17:00, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένταση των ανέμων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των περιορισμών.

Σύνταξη
Έρευνα: Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)
Έρευνα 15.02.26

Ποιους ελληνικούς προορισμούς επιλέγουν οι τουρίστες εκτός Ευρώπης (πίνακες)

Οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Χρυσές λίρες: Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία
Οικονομικές Ειδήσεις 15.02.26

Ένας μήνας αναμονή στην Τράπεζα της Ελλάδος για μια αγοραπωλησία χρυσής λίρας

Οι χρυσές λίρες φαντάζουν ως μια επένδυση, αλλά η τιμή τους είναι απαγορευτική για τους πολλούς. Αντιθέτως, περισσότεροι είναι αυτοί που πουλάνε, για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Νόμος Κατσέλη: Τι σημαίνει για τους δανειολήπτες η απόφαση του Αρείου Πάγου
Οικονομία 15.02.26

Τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη», έκρινε ότι ο τόκος στις ρυθμίσεις του νόμου υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου.

Σύνταξη
Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Η Μίλαν βιάζεται, ο Μόντριτς όχι

Η Μίλαν θέλει να κρατήσει και για του χρόνου τον 40χρονο Κροάτη άσο Λούκα Μόντριτς που με το γκολ επί της Πίζα έγινε ο τρίτος γηραιότερος σκόρερ στη Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Culture Live 15.02.26

Ναρκισσιστής, παράφρων ή αφοσιωμένος εραστής; Το αίνιγμα του κοινωνικού παρία Χίθκλιφ στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Δύο αιώνες μετά την Έμιλι Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παραμένει ένας ήρωας που διχάζει: εραστής ή εκδικητής, θύμα ή τιμωρός; Κάθε εποχή τον ερμηνεύει αλλιώς — και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της διαχρονικότητάς του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «μπουμ» των micro-weddings
Σε στενό κύκλο 15.02.26

Το «μπουμ» των micro-weddings

Λιγότεροι καλεσμένοι, μικρότερο κόστος και περισσότερη αυθεντικότητα στη νέα παγκόσμια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια

Γεώργιος Μαζιάς
