Το νέο είδος κρουαζιέρας που έρχεται στην Ευρώπη

Οι κρουαζιέρες στα ποτάμια της Ευρώπης συνήθως προσελκύουν μεγαλύτερη σε ηλικία πελατεία που θέλει να απολαύσει μαγευτικά δειλινά, πίνοντας ήσυχα ένα κρασί συνοδεύοντας ένα εξαίσιο σνίτσελ βιενουά, πλέοντας κατά μήκος του Δούναβη.

Αλλά, αντί για τους τυπικούς μεγαλύτερους σε ηλικία επιβάτες, αυτές οι κρουαζιέρες μπορεί να εξυπηρετούν θορυβώδεις νεανικές παρέες, που δειπνούν σε μια πλατφόρμα η οποία περιστρέφεται και αιωρείται πάνω από το νερό. Αργότερα, μπορεί να ακολουθήσει απόβαση σε μια ντίσκο ή βουτιές στην πισίνα infinity.

Το πρώτο από τα brands κρουαζιέρας της Royal Caribbean Cruises που από τους ωκεανούς… πιάνει ποτάμια, η premium εταιρεία Celebrity, δημοσίευσε λεπτομέρειες για τα δύο πρώτα πλοία της με 172 επιβάτες, το Celebrity Compass και το Seeker, εγγεγραμμένα στην Ελβετία.

33 δρομολόγια

Τα πλοία θα πλεύσουν αρχικά με 33 δρομολόγια στον Ρήνο και στον Δούναβη της Ευρώπης μεταξύ Αυγούστου και Πρωτοχρονιάς 2027. Οι θαυμαστές αγοράζουν θέσεις, χωρίς να ξέρουν ημερομηνίες, κατόρθωμα ακόμη και στη δημοφιλή αγορά ποτάμιας κρουαζιέρας της Ευρώπης.

Τα βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και στον ιστότοπο της Celebrity, συνοδεύονταν από μια προσφορά για τους επιβάτες, να καταβάλουν μια προκαταβολή 500 δολαρίων και να μπουν πρώτοι στην ουρά για κρατήσεις. Εξαντλήθηκαν σε έξι λεπτά, λέει η Celebrity. Οι κρατήσεις άνοιξαν για αυτές τις θέσεις την Τετάρτη και θα ανοίξουν για το κοινό αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Λόρα Χότζες Μπέθγκε, πρόεδρος της Celebrity Cruises, ανέφερε στο Bloomberg ότι περίπου οι μισοί από τους επιβάτες της εταιρείας στον ωκεανό είτε έχουν κάνει είτε έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ποτάμιες κρουαζιέρες. Η Celebrity θέλει ένα κομμάτι αυτής της δράσης, ενώ παράλληλα ελπίζει να προσελκύσει επισκέπτες «που δεν έχουν κάνει ακόμα το άλμα», λέει. Δέκα πλοία της Celebrity River πρόκειται να φτάσουν τα επόμενα χρόνια, με σχέδια για περισσότερα στη συνέχεια. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να αναπτύξουμε τον τομέα».

Επαναπροσδιορίζοντας τις ποτάμιες κρουαζιέρες

Οι κρουαζιέρες σε ποτάμια τείνουν να λειτουργούν με μια δοκιμασμένη και αληθινή φόρμουλα: Οι επιβάτες, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον οι baby boomers, επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για μια εβδομάδα, ξεπακετάρουν μία φορά, δένουν σε μια σειρά από πόλεις και κωμοπόλεις και έχουν την επιλογή μιας περιήγησης κάθε μέρα. Στο μεταξύ υπάρχει μια αργή, ομαλή διαδρομή, με περιορισμένη νυχτερινή ζωή με τους περισσότερους να κοιμούνται μετά το δείπνο. Στόχος της Celebrity είναι να βελτιώσει την εμπειρία τόσο εν πλω όσο και στην ακτή.

Στις κρουαζιέρες στον ωκεανό, η Celebrity ήταν η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας με γκαζόν από πραγματικό γρασίδι και ηλιακούς συλλέκτες. Στα πλοία κατηγορίας Edge αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι καινοτομίες περιλαμβάνουν καμπίνες με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που μαζεύονται με το πάτημα ενός κουμπιού και τα λεγόμενα Magic Carpets – πλατφόρμες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σαν ασανσέρ κατά μήκος του εξωτερικού των πλοίων, χρησιμεύοντας ως τραπεζαρίες σε εξωτερικό χώρο που μετακινούνται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα.

Τα ποταμόπλοια είναι πιο δύσκολο να επανεφευρεθούν. Πρέπει να λειτουργούν με αυστηρούς περιορισμούς μεγέθους για να χωρούν κάτω από χαμηλές γέφυρες και μέσα σε στενές λίμνες.

Ρήνος και Δούναβης

Η Celebrity επέλεξε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος στον Ρήνο και τον Δούναβη – μήκος 135 μέτρα – με τέσσερα καταστρώματα επιβατών με συνολικά οκτώ εστιατόρια και μπαρ. (Τα περισσότερα ποτάμια πλοία έχουν ένα μπαρ). Ανάμεσά τους θα είναι το αγαπημένο Martini Bar, γνωστό για τους μπάρμαν που εκτελούν με στυλ, και μια εμπειρία Chef’s Table πολλαπλών πιάτων με επιπλέον χρέωση.

Αλλά παίρνοντας ένα παράδειγμα από τα θαλασσινά Magic Carpets, όταν το επιτρέπει το πλάτος του ποταμού, το πλοίο επεκτείνεται. Υπάρχουν τέσσερις χώροι εστίασης που εκτείνονται πέραν του πλάτους του πλοίου, και μετατρέπονται σε ιδιωτικές τραπεζαρίες για ομάδες έως και έξι ατόμων.

Τα μενού αντικατοπτρίζουν το πιο πρόσφατο λιμάνι, κάτι που είναι σπάνιο σε πλοία που αλλάζουν συνεχώς φόντο. Άλλα εστιατόρια περιλαμβάνουν έναν χώρο με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που ανοίγουν για δείπνο σε εξωτερικό χώρο. Και το φαγητό θα είναι διαθέσιμο 24/7, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι νέο για τα ποταμοπλοία, λέει η Celebrity.

Το πίσω μέρος του πλοίου διαθέτει πισίνα υπερχείλισης και μια έκδοση του δημοφιλούς Sunset Bar της γραμμής, το οποίο στα υπερωκεάνια πλοία προσφέρει ευφάνταστα κοκτέιλ.

Οι απεικονίσεις δείχνουν ένα πάνω κατάστρωμα με ένα μπαρ και εστιατόριο-ψησταριά, καθώς και βελούδινες ξαπλώστρες και ομπρέλες σκιάς που μοιάζουν με γιγάντια νούφαρα.

Οι σουίτες, διατίθενται σε πέντε κατηγορίες, που κυμαίνονται από στενές καμπίνες με θέα στο ποτάμι έως οκτώ σουίτες με μπαλκόνι Vista στον τελευταίο όροφο, με ξεχωριστούς χώρους καθιστικού και ύπνου σε συμπαγή σχέδια 24 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είναι οι μεγαλύτερες καμπίνες και σουίτες όσον αφορά τα ποταμοπλοία, αν και η Celebrity προσφέρει πολλές παροχές, όπως δωρεάν μίνι μπαρ, κρεβάτια king size για όλους, πολυτελή κλινοσκεπάσματα, ρόμπες και παντόφλες.

Οι επισκέπτες της σουίτας λαμβάνουν υπηρεσία μπάτλερ κατ’ απαίτηση μέσω συνομιλίας μπάτλερ στα smartphone τους. Οι τιμές ξεκινούν από 2.999 δολάρια ανά άτομο για καμπίνες με θέα στο ποτάμι και από 6.899 δολάρια για σουίτες Vista – που είναι περίπου η μέση τιμή όσον αφορά την τιμολόγηση σε ποτάμιους πλόες. Σε αντίθεση με άλλες γραμμές του ποταμού, όλα τα ποτά (όχι μόνο το τυπικό κρασί και η μπύρα στα γεύματα) περιλαμβάνονται.

Ο Ανταγωνισμός

Ο μεγάλος ανταγωνιστής της Celebrity είναι η Viking Holdings Ltd., η οποία διαθέτει στόλο 85 ποταμόπλοιων και 25 ακόμη σε παραγγελία. Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια ελέγχει περισσότερο από το 50% της αγοράς των ποταμών κρουαζιερόπλοιων της Βόρειας Αμερικής, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής των λιμένων κατά μήκος του Δούναβη και του Ρήνου, την οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι και ενοικιάζουν σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης. Η Celebrity δεν έχει δηλώσει ποιους λιμένες θα χρησιμοποιήσει.

Η φόρμουλα της Viking είναι να κατασκευάσει σύγχρονα πλοία που είναι σχεδόν όμοια, να εξυπηρετούν κυρίως επισκέπτες 55 ετών και άνω, να αποφεύγουν τυχόν τεχνάσματα και να απαγορεύουν την είσοδο σε παιδιά. Η Celebrity θα επιτρέπει όλες τις ηλικίες, αλλά δεν θα εξυπηρετεί σκόπιμα νέους. Τα πλοία της Viking στην Ευρώπη επίσης δεν διαθέτουν πισίνες και έχουν μόνο ένα μπαρ, στο κύριο σαλόνι. Αυτό καθιστά την Celebrity ένα μικρό αλλά ισχυρό ψάρι σε αυτή τη μικρή λίμνη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Viking, Τόρστεν Χάγκεν, απευθύνθηκε στους «νεοεισερχόμενους» στην αγορά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας τον Αύγουστο, φαινομενικά ατάραχος. «Είναι ωραίο να τραβάω την προσοχή στον τομέα, αλλά το κάνουμε αυτό εδώ και 30 χρόνια και δεν ανησυχούμε πολύ για αυτό», είπε.

Αυτό που μπορεί να τους ανησυχεί όλους, ωστόσο, είναι η στάθμη του νερού κατά μήκος του Δούναβη. Κατά τους πιο ζεστούς και ξηρούς μήνες του χρόνου, το νερό είναι περιστασιακά πολύ χαμηλό για πλόες- ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, την άνοιξη, η υψηλή στάθμη του νερού από την απορροή του χιονιού μερικές φορές σημαίνει ότι τα πλοία δεν μπορούν να περάσουν κάτω από χαμηλές γέφυρες. Όταν προκύψει οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, τα ποταμόπλοια μπορούν να δέσουν και να μεταφέρουν τους επισκέπτες με λεωφορείο σε προορισμούς ή να τους μεταφέρουν σε άλλο πλοίο.

Η Celebrity λέει ότι σχεδιάζει να λάμψει στην στεριά. Λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδρομές στην ακτή, καθώς και προαιρετικές εκδρομές πριν και μετά την κρουαζιέρα στην Πράγα και τη Βουδαπέστη, δεν θα ανακοινωθούν μέχρι το επόμενο έτος, αλλά αναμένεται ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις τυπικές πεζές περιηγήσεις σε κάθε λιμάνι. Η παραμονή αργότερα σε περισσότερα λιμάνια, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συμμετάσχουν στην τοπική νυχτερινή ζωή – όπως έχει κάνει η Celebrity με τα υπερωκεάνια πλοία της – θα ήταν μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στις κρουαζιέρες σε ποτάμιες εκδρομές. Η Μπέθγκε λέει ότι θεωρεί «τον προορισμό και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας θα έρθουν πιο κοντά στον προορισμό» ως ιδιαίτερα πρόσφορο για καινοτομία στα ποτάμια.

Πηγή: ΟΤ