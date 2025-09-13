newspaper
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

Το νέο είδος κρουαζιέρας που έρχεται στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Το νέο είδος κρουαζιέρας που έρχεται στην Ευρώπη

Η δοκιμασμένη συνταγή αποβάθρα-δείπνο-ύπνος αλλάζει καθώς η ποτάμια κρουαζιέρα προσελκύει νεότερη πελατεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Οι κρουαζιέρες στα ποτάμια της Ευρώπης συνήθως προσελκύουν μεγαλύτερη σε ηλικία πελατεία που θέλει να απολαύσει μαγευτικά δειλινά, πίνοντας ήσυχα ένα κρασί συνοδεύοντας ένα εξαίσιο σνίτσελ βιενουά, πλέοντας κατά μήκος του Δούναβη.

Αλλά, αντί για τους τυπικούς μεγαλύτερους σε ηλικία επιβάτες, αυτές οι κρουαζιέρες μπορεί να εξυπηρετούν θορυβώδεις νεανικές παρέες, που δειπνούν σε μια πλατφόρμα η οποία περιστρέφεται και αιωρείται πάνω από το νερό. Αργότερα, μπορεί να ακολουθήσει απόβαση σε μια ντίσκο ή βουτιές στην πισίνα infinity.

Το πρώτο από τα brands κρουαζιέρας της Royal Caribbean Cruises που από τους ωκεανούς… πιάνει ποτάμια, η premium εταιρεία Celebrity, δημοσίευσε λεπτομέρειες για τα δύο πρώτα πλοία της με 172 επιβάτες, το Celebrity Compass και το Seeker, εγγεγραμμένα στην Ελβετία.

33 δρομολόγια

Τα πλοία θα πλεύσουν αρχικά με 33 δρομολόγια στον Ρήνο και στον Δούναβη της Ευρώπης μεταξύ Αυγούστου και Πρωτοχρονιάς 2027. Οι θαυμαστές αγοράζουν θέσεις, χωρίς να ξέρουν ημερομηνίες, κατόρθωμα ακόμη και στη δημοφιλή αγορά ποτάμιας κρουαζιέρας της Ευρώπης.

Τα βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης και στον ιστότοπο της Celebrity, συνοδεύονταν από μια προσφορά για τους επιβάτες, να καταβάλουν μια προκαταβολή 500 δολαρίων και να μπουν πρώτοι στην ουρά για κρατήσεις. Εξαντλήθηκαν σε έξι λεπτά, λέει η Celebrity. Οι κρατήσεις άνοιξαν για αυτές τις θέσεις την Τετάρτη και θα ανοίξουν για το κοινό αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Λόρα Χότζες Μπέθγκε, πρόεδρος της Celebrity Cruises, ανέφερε στο Bloomberg ότι περίπου οι μισοί από τους επιβάτες της εταιρείας στον ωκεανό είτε έχουν κάνει είτε έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ποτάμιες κρουαζιέρες. Η Celebrity θέλει ένα κομμάτι αυτής της δράσης, ενώ παράλληλα ελπίζει να προσελκύσει επισκέπτες «που δεν έχουν κάνει ακόμα το άλμα», λέει. Δέκα πλοία της Celebrity River πρόκειται να φτάσουν τα επόμενα χρόνια, με σχέδια για περισσότερα στη συνέχεια. «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να αναπτύξουμε τον τομέα».

Επαναπροσδιορίζοντας τις ποτάμιες κρουαζιέρες

Οι κρουαζιέρες σε ποτάμια τείνουν να λειτουργούν με μια δοκιμασμένη και αληθινή φόρμουλα: Οι επιβάτες, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον οι baby boomers, επιβιβάζονται σε ένα πλοίο για μια εβδομάδα, ξεπακετάρουν μία φορά, δένουν σε μια σειρά από πόλεις και κωμοπόλεις και έχουν την επιλογή μιας περιήγησης κάθε μέρα. Στο μεταξύ υπάρχει μια αργή, ομαλή διαδρομή, με περιορισμένη νυχτερινή ζωή με τους περισσότερους να κοιμούνται μετά το δείπνο. Στόχος της Celebrity είναι να βελτιώσει την εμπειρία τόσο εν πλω όσο και στην ακτή.

Στις κρουαζιέρες στον ωκεανό, η Celebrity ήταν η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας με γκαζόν από πραγματικό γρασίδι και ηλιακούς συλλέκτες. Στα πλοία κατηγορίας Edge αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι καινοτομίες περιλαμβάνουν καμπίνες με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που μαζεύονται με το πάτημα ενός κουμπιού και τα λεγόμενα Magic Carpets – πλατφόρμες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν σαν ασανσέρ κατά μήκος του εξωτερικού των πλοίων, χρησιμεύοντας ως τραπεζαρίες σε εξωτερικό χώρο που μετακινούνται από κατάστρωμα σε κατάστρωμα.

Τα ποταμόπλοια είναι πιο δύσκολο να επανεφευρεθούν. Πρέπει να λειτουργούν με αυστηρούς περιορισμούς μεγέθους για να χωρούν κάτω από χαμηλές γέφυρες και μέσα σε στενές λίμνες.

Ρήνος και Δούναβης

Η Celebrity επέλεξε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος στον Ρήνο και τον Δούναβη – μήκος 135 μέτρα – με τέσσερα καταστρώματα επιβατών με συνολικά οκτώ εστιατόρια και μπαρ. (Τα περισσότερα ποτάμια πλοία έχουν ένα μπαρ). Ανάμεσά τους θα είναι το αγαπημένο Martini Bar, γνωστό για τους μπάρμαν που εκτελούν με στυλ, και μια εμπειρία Chef’s Table πολλαπλών πιάτων με επιπλέον χρέωση.

Αλλά παίρνοντας ένα παράδειγμα από τα θαλασσινά Magic Carpets, όταν το επιτρέπει το πλάτος του ποταμού, το πλοίο επεκτείνεται. Υπάρχουν τέσσερις χώροι εστίασης που εκτείνονται πέραν του πλάτους του πλοίου, και μετατρέπονται σε ιδιωτικές τραπεζαρίες για ομάδες έως και έξι ατόμων.

Τα μενού αντικατοπτρίζουν το πιο πρόσφατο λιμάνι, κάτι που είναι σπάνιο σε πλοία που αλλάζουν συνεχώς φόντο. Άλλα εστιατόρια περιλαμβάνουν έναν χώρο με παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που ανοίγουν για δείπνο σε εξωτερικό χώρο. Και το φαγητό θα είναι διαθέσιμο 24/7, ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι νέο για τα ποταμοπλοία, λέει η Celebrity.

Το πίσω μέρος του πλοίου διαθέτει πισίνα υπερχείλισης και μια έκδοση του δημοφιλούς Sunset Bar της γραμμής, το οποίο στα υπερωκεάνια πλοία προσφέρει ευφάνταστα κοκτέιλ.

Οι απεικονίσεις δείχνουν ένα πάνω κατάστρωμα με ένα μπαρ και εστιατόριο-ψησταριά, καθώς και βελούδινες ξαπλώστρες και ομπρέλες σκιάς που μοιάζουν με γιγάντια νούφαρα.

Οι σουίτες, διατίθενται σε πέντε κατηγορίες, που κυμαίνονται από στενές καμπίνες με θέα στο ποτάμι έως οκτώ σουίτες με μπαλκόνι Vista στον τελευταίο όροφο, με ξεχωριστούς χώρους καθιστικού και ύπνου σε συμπαγή σχέδια 24 τετραγωνικών μέτρων. Δεν είναι οι μεγαλύτερες καμπίνες και σουίτες όσον αφορά τα ποταμοπλοία, αν και η Celebrity προσφέρει πολλές παροχές, όπως δωρεάν μίνι μπαρ, κρεβάτια king size για όλους, πολυτελή κλινοσκεπάσματα, ρόμπες και παντόφλες.

Οι επισκέπτες της σουίτας λαμβάνουν υπηρεσία μπάτλερ κατ’ απαίτηση μέσω συνομιλίας μπάτλερ στα smartphone τους. Οι τιμές ξεκινούν από 2.999 δολάρια ανά άτομο για καμπίνες με θέα στο ποτάμι και από 6.899 δολάρια για σουίτες Vista – που είναι περίπου η μέση τιμή όσον αφορά την τιμολόγηση σε ποτάμιους πλόες. Σε αντίθεση με άλλες γραμμές του ποταμού, όλα τα ποτά (όχι μόνο το τυπικό κρασί και η μπύρα στα γεύματα) περιλαμβάνονται.

Ο Ανταγωνισμός

Ο μεγάλος ανταγωνιστής της Celebrity είναι η Viking Holdings Ltd., η οποία διαθέτει στόλο 85 ποταμόπλοιων και 25 ακόμη σε παραγγελία. Η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια ελέγχει περισσότερο από το 50% της αγοράς των ποταμών κρουαζιερόπλοιων της Βόρειας Αμερικής, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής των λιμένων κατά μήκος του Δούναβη και του Ρήνου, την οποία χρησιμοποιούν οι ίδιοι και ενοικιάζουν σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης. Η Celebrity δεν έχει δηλώσει ποιους λιμένες θα χρησιμοποιήσει.

Η φόρμουλα της Viking είναι να κατασκευάσει σύγχρονα πλοία που είναι σχεδόν όμοια, να εξυπηρετούν κυρίως επισκέπτες 55 ετών και άνω, να αποφεύγουν τυχόν τεχνάσματα και να απαγορεύουν την είσοδο σε παιδιά. Η Celebrity θα επιτρέπει όλες τις ηλικίες, αλλά δεν θα εξυπηρετεί σκόπιμα νέους. Τα πλοία της Viking στην Ευρώπη επίσης δεν διαθέτουν πισίνες και έχουν μόνο ένα μπαρ, στο κύριο σαλόνι. Αυτό καθιστά την Celebrity ένα μικρό αλλά ισχυρό ψάρι σε αυτή τη μικρή λίμνη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Viking, Τόρστεν Χάγκεν, απευθύνθηκε στους «νεοεισερχόμενους» στην αγορά κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας τον Αύγουστο, φαινομενικά ατάραχος. «Είναι ωραίο να τραβάω την προσοχή στον τομέα, αλλά το κάνουμε αυτό εδώ και 30 χρόνια και δεν ανησυχούμε πολύ για αυτό», είπε.

Αυτό που μπορεί να τους ανησυχεί όλους, ωστόσο, είναι η στάθμη του νερού κατά μήκος του Δούναβη. Κατά τους πιο ζεστούς και ξηρούς μήνες του χρόνου, το νερό είναι περιστασιακά πολύ χαμηλό για πλόες- ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, την άνοιξη, η υψηλή στάθμη του νερού από την απορροή του χιονιού μερικές φορές σημαίνει ότι τα πλοία δεν μπορούν να περάσουν κάτω από χαμηλές γέφυρες. Όταν προκύψει οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, τα ποταμόπλοια μπορούν να δέσουν και να μεταφέρουν τους επισκέπτες με λεωφορείο σε προορισμούς ή να τους μεταφέρουν σε άλλο πλοίο.

Η Celebrity λέει ότι σχεδιάζει να λάμψει στην στεριά. Λεπτομέρειες σχετικά με τις εκδρομές στην ακτή, καθώς και προαιρετικές εκδρομές πριν και μετά την κρουαζιέρα στην Πράγα και τη Βουδαπέστη, δεν θα ανακοινωθούν μέχρι το επόμενο έτος, αλλά αναμένεται ότι θα υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις τυπικές πεζές περιηγήσεις σε κάθε λιμάνι. Η παραμονή αργότερα σε περισσότερα λιμάνια, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συμμετάσχουν στην τοπική νυχτερινή ζωή – όπως έχει κάνει η Celebrity με τα υπερωκεάνια πλοία της – θα ήταν μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στις κρουαζιέρες σε ποτάμιες εκδρομές. Η Μπέθγκε λέει ότι θεωρεί «τον προορισμό και τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας θα έρθουν πιο κοντά στον προορισμό» ως ιδιαίτερα πρόσφορο για καινοτομία στα ποτάμια.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Μετά τη ΔΕΘ 13.09.25

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;
Gen Z protests 13.09.25

Γιατί η κρίση στο Νεπάλ έχει σημασία για τη Νότια Ασία – και τον κόσμο;

Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν θα παρακολουθούν στενά τα γεγονότα στο Νεπάλ, σύμφωνα με ειδικούς. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική θέση και στην ιστορία του ως εξισορροπιστή των περιφερειακών δυνάμεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;
Culture Live 13.09.25

«Μια φωνή μπορεί να αγνοηθεί – μια χορωδία δύσκολα» – Γιατί μιλούν τώρα οι καλλιτέχνες για τη Γάζα;

Ο Μπράιαν Ίνο και η Μάλακ Ματάρ, βασικά πρόσωπα της συναυλίας Together for Palestine που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, εξηγούν γιατί οι καλλιτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;
Κόσμος 13.09.25

Ευρώπη των ανισοτήτων: Σε ποια χώρα της ΕΕ έχουν περισσότεροι νέοι πτυχίο πανεπιστημίου;

Πού οι περισσότεροι νέοι Ευρωπαίοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μια νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει έντονες αντιθέσεις σε ολόκληρη την ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης
Πολωνία 13.09.25

Η «Ανατολική Φρουρά» του ΝΑΤΟ, η νέα πολεμική ιαχή της φον ντερ Λάιεν και το σενάριο ανάφλεξης

Η φον ντερ Λάιεν «τερμάτισε» το αφήγημα περί υπαρξιακής απειλής για την Ευρώπη, καλώντας τους πολίτες της: «Αγωνιστείτε για να επιβιώσετε» - Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει «φρουρά» στην ανατολικής της πτέρυγα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Λονδίνο: Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»
Στο Λονδίνο 13.09.25

Συναγερμός για συγκέντρωση ακροδεξιών και παράλληλη «Πορεία κατά του φασισμού»

Πλήθος κόσμου αναμένεται να συμμετάσχει σήμερα στο Λονδίνο στην «Πορεία κατά του φασισμού» που διοργανώνεται στον αντίποδα συγκέντρωσης ακροδεξιών «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης».

Σύνταξη
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

