Πάμε Κρήτη, Μαρακές ή Ρίο; Τα κορυφαία ταξίδια για το 2026, σύμφωνα με τον Rough Guides

«Τα ταξίδια μας κάνουν ταπεινούς. Συνειδητοποιούμε πόσο μικροσκοπικός είναι ο χώρος που καταλαμβάνουμε σ’ αυτόν τον κόσμο», έγραψε κάποτε ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Γκυστάβ Φλωμπέρ ή όπως λέει μια ρήση: «Αν θέλεις να μάθεις για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο, διάβασε ειδήσεις. Αν θέλεις όμως να δεις την ομορφιά του, πήγαινε ταξίδια».

Σε μια εποχή που κυριαρχεί η φτώχεια, η αδικία, οι πόλεμοι, οι γενοκτονίες και ο ρατσισμός, το να μεταφερόμαστε σε άλλα μέρη του κόσμου, έστω και για λίγα εικοσιτετράωρα μας κάνει δυνατούς: η επαφή με ανθρώπους που γνωρίζουμε για πρώτη φορά και, πιθανότατα δεν θα ξανα δούμε ποτέ, ο τρόπος που κινούνται οι πληθυσμοί σε άγνωστα μέρη, το πώς σου μιλούν και σε χαιρετούν, το πώς αγκαλιάζουν στον δρόμο τα παιδιά τους, το πώς πίνουν το ποτό τους όταν διασκεδάζουν, ακόμη και το πώς μαγειρεύουν τα φαγητά τους που κρύβουν μια γαστρονομική μαεστρία που κληρονομείται από γενιά σε γενιά, μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί και να ονειρευόμαστε – και τις ουτοπικές μας σκέψεις, που ίσως κάποτε γίνουν πραγματικότητα, δεν μπορεί να μας τις στερήσει κανείς, ούτε φυσικά και οι τύραννοι αυτού του κόσμου.

Ο κόσμος είναι απέραντος και γεμάτος επιλογές: από τις θάλασσες στην Κρήτη με τα τιρκουάζ νερά, τα πλακόστρωτα δρομάκια της Ρώμης, την Ανδαλουσία με την πλούσια ιστορία της, το πολυσύχναστο Ανόι στο Βιετνάμ, μέχρι το Γιουκατάν στο Μεξικό που θυμίζει πίνακα ζωγραφικής Λατίνου καλλιτέχνη.

Τενερίφη, Σεβίλλη, Τσιάνγκ Μάι

Για να μας βοηθήσει λίγο να αποφασίσουμε την επόμενη απόδραση μας μέσα σε ένα αχανές τοπίο, ο ταξιδιωτικός οδηγός Rough Guides ανακοίνωσε τη λίστα με τους 26 κορυφαίους προορισμούς για φέτος και, ευτυχώς δεν πρόκειται για άλλον έναν κατάλογο με mainstream προορισμούς αποκλειστικά για πλούσιους (φυσικά, το Παρίσι βρίσκεται μέσα, ας μην το παρακάνουμε).

Σύμφωνα με τον οδηγό, το Μαρακές στο Μαρόκο, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση, δεν αποτελεί απλά μια πόλη ιδανική για επίσκεψη.«Δοκιμάστε, παζαρέψτε, ιδρώστε, μάθετε», μας προτείνουν.

Σε ότι αφορά την Κρήτη, η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση, ο οδηγός την αναφέρει ως έναν «κλασικό προορισμό για τους σωστούς λόγους».

Αλλά για να μην μακρηγορούμε, δείτε παρακάτω όλες τις επιλογές του Rough Guides και αποφασίστε μόνοι σας: Τενερίφη, Σεβίλλη, Τσιάνγκ Μάι και, έχεις ξεχάσει που ακριβώς θες να πας.

Οι 26 κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με τον Rough Guides

Μαρακές, Μαρόκο

Κρήτη, Ελλάδα

Μπαλί, Ινδονησία

Τόκιο, Ιαπωνία

Ρώμη, Ιταλία

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Σικελία, Ιταλία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Ανόι, Βιετνάμ

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Παρίσι, Γαλλία

Τενερίφη, Ισπανία

Αμάλφι, Ιταλία

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Κεράλα, Ινδία

Δαλματικές Ακτές και Ντουμπρόβνικ, Κροατία

Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, Νότια Αφρική

Γιουκατάν, Μεξικό

Σεβίλλη, Ισπανία

Ναμίμπια

Χάιλαντς, Σκωτία

Προβηγκία, Γαλλία

Παντάναλ, Βραζιλία

Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη

Παλάουαν, Φιλιππίνες

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Carmen Tous | Unsplash