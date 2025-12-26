magazin
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 12:47
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26 Δεκεμβρίου 2025 | 10:23

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Το 2025 υπήρξε μια εμβληματική χρονιά για τα ταξίδια, με τις τάσεις να στρέφονται σε εμπειρίες με νόημα, τουρισμό νοσταλγίας και αυθεντικές περιπέτειες. Τα ταξίδια ευεξίας, φύσης και περιπέτειας γνώρισαν νέα άνθηση, ενώ οι ταξιδιώτες αξιοποιούν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον προγραμματισμό και την κράτηση των διακοπών τους.

Τα Travellers’ Choice Awards του Tripadvisor ανέδειξαν τις κορυφαίες πόλεις, βασισμένες σε χιλιάδες εξαιρετικές κριτικές.

Ακολουθεί ένας πλήρης οδηγός στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, σύμφωνα με το euronews.

Λονδίνο: Η μητρόπολη των ατελείωτων εμπειριών

Το Λονδίνο κατέκτησε την πρώτη θέση, συνδυάζοντας ιστορία, πολιτισμό και σύγχρονη ζωή. Η κάθε γειτονιά έχει τη δική της προσωπικότητα, από την κομψότητα των Κήπων του Κένσινγκτον έως την πολυσύχναστη Brick Lane, γεμάτη street art, καφέ και vintage καταστήματα.

@visitlondon Camden Market is one of London’s best-known markets, find everything from vintage clothing and vinyl records to street food from all over the world. The market is open seven days a week, with over 1000 shops and stalls to explore. #LetsDoLondon #VisitLondon #camden #camdenmarket #camdenmarketldn #camdenmarketfood #camdenmarkets #camdenmarketlondon #londonmarket #travel #traveltiktok #traveltok #travelbucketlist #traveltips #thingstodoinlondon #londonthingstodo ♬ original sound – Visit London

Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τα εμβληματικά αξιοθέατα, όπως το Μπιγκ Μπεν, το Αβαείο του Ουέστμινστερ, τον Πύργο του Λονδίνου και το Βρετανικό Μουσείο. Οι βόλτες στον Χάιντ Παρκ και στον Κήπο του Κιότο προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης. Ακόμη, οι αγορές Borough, Portobello Road και Camden Market συνδυάζουν γαστρονομία, χειροτεχνία και vintage μόδα.

Η γαστρονομία είναι πολυδιάστατη: από παραδοσιακό fish and chips και Κυριακάτικο ψητό, μέχρι εκλεπτυσμένα πιάτα σε εστιατόρια όπως το Dishoom.

Για διαμονή, το Covent Garden ή το Soho προσφέρουν κεντρική τοποθεσία και εύκολη πρόσβαση στα αξιοθέατα, ενώ το Shoreditch ικανοποιεί τους λάτρεις των μοντέρνων καφέ και της street culture.

Μπαλί: Φύση, πνευματικότητα και χαλάρωση

Το Μπαλί κατέλαβε τη δεύτερη θέση και θεωρείται ο απόλυτος προορισμός για χαλάρωση και πολιτιστική εμπειρία. Οι ατελείωτες παραλίες και οι καταπράσινοι ορυζώνες δημιουργούν ένα σκηνικό αναζωογόνησης και ηρεμίας.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία στο όρος Μπατούρ και να απολαύσουν την ανατολή του ήλιου ή να εξερευνήσουν τα ρυζοχώραφα στο Tegallalang. Οι ναοί Tirta Empul και Uluwatu προσφέρουν πολιτισμική εμπειρία και πνευματική σύνδεση με τον τόπο.

Οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ μπορούν να απολαύσουν σέρφινγκ στο Uluwatu ή Canggu και κολύμβηση με αναπνευστήρα στο Nusa Penida. Οι φυσιολάτρες μπορούν να επισκεφθούν φυτείες καφέ και το Ιερό Καταφύγιο Μαϊμούδων. Για πιο χαλαρές στιγμές, οι παραλίες Nusa Dua και Sanur και τα παραδοσιακά μασάζ προσφέρουν ξεκούραση και ευεξία.

Οικογένεια πιθήκων στο Ιερό Δάσος των Πιθήκων στο Ουμπούντ, Μπαλί, Ινδονησία

Η γαστρονομία περιλαμβάνει πιάτα όπως Babi Guling, Nasi Campur και Sate Lilit, ενώ η διαμονή κυμαίνεται από το μοντέρνο Seminyak και το πολιτιστικό Ubud μέχρι το χαλαρό Canggu και το πολυτελές Nusa Dua.

@yumikomasda We’ve tried 5+ different babi guling and this is one of the best and so different *chefs kiss* its not super well known yet and quite a distance away from Seminyak/Canggu but definitely SLAPS 👌🏻 #FYP #Bali #balifood #balifoodies #babiguling ♬ Trip – Axero

Ντουμπάι: Πολυτέλεια και περιπέτεια στην έρημο

Το Ντουμπάι κατέκτησε την τρίτη θέση χάρη στη δυναμική του ως παγκόσμιος προορισμός. Η πόλη συνδυάζει εντυπωσιακά σύγχρονα κτίρια με παραδοσιακά στοιχεία, προσφέροντας δραστηριότητες για κάθε ταξιδιώτη.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανεβούν στο Burj Khalifa, να περιηγηθούν στο Dubai Mall και να εξερευνήσουν τα παραδοσιακά παζάρια Gold Souk.

Οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να κάνουν σαφάρι στην έρημο, να επισκεφθούν υδάτινα πάρκα όπως το Wild Wadi ή να χαλαρώσουν στις παραλίες.

Η τοπική κουζίνα περιλαμβάνει shawarma, machboos και γεμιστή καμήλα, ενώ οι γλυκές απολαύσεις όπως το knafeh ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Η διαμονή προσφέρει επιλογές από πολυτελή θέρετρα στο The Palm μέχρι προσιτά ξενοδοχεία στη Deira και κομψά καταλύματα στη Μαρίνα και το Jumeirah Beach Residence.

Σικελία: Αυθεντική Ιταλία με πλούσια γαστρονομία

Η Σικελία, στην τέταρτη θέση, συνδυάζει ηφαίστεια, παραλίες και γαστρονομία. Το Όρος Αίτνα, οι μπαρόκ πόλεις Ραγκούσα και Νότο, και η αραβο-νορμανδική αρχιτεκτονική του Παλέρμο συνθέτουν ένα τοπίο πλούσιο σε εμπειρίες.

Οι παραλίες του Cefalù και οι εκδρομές στα νησιά Έγκαντι προσφέρουν χαλάρωση και φυσική ομορφιά. Η σικελιανή κουζίνα με αραντσίνι, κανόλι και καπονάτα είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγάλα ατού του νησιού.

Η διαμονή περιλαμβάνει το ζωντανό Παλέρμο, τη μεσαιωνική Ταορμίνα και την ήρεμη Ραγκούσα, συνδυάζοντας αυθεντικότητα, άνεση και τοπική ζωή.

Παρίσι: Ρομαντισμός και διαχρονικός πολιτισμός

Το Παρίσι κατέλαβε την πέμπτη θέση, καθώς συνδυάζει αρχιτεκτονική, τέχνη και γαστρονομία. Ο Πύργος του Άιφελ, η Νοτρ Νταμ και το Λούβρο αποτελούν αναμφισβήτητα εμβληματικά αξιοθέατα, ενώ οι περίπατοι στον Σηκουάνα και στους Κήπους του Λουξεμβούργου προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης.

Οι γκαλερί στο Le Marais και οι πολυτελείς μπουτίκ κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων καλύπτουν τους λάτρεις της μόδας και της τέχνης.

Η γαλλική κουζίνα περιλαμβάνει pains au chocolat, macarons, κρουασάν αλλά και παραδοσιακά πιάτα όπως κονφί πατί και σαλιγκάρια Η διαμονή ποικίλλει από οικονομικά καταλύματα στο Καρτιέ Λατέν μέχρι πολυτελή ξενοδοχεία στο 7ο διαμέρισμα και το Madeleine.

Ρώμη: Η αιώνια πόλη της ιστορίας και της γαστρονομίας

Η Ρώμη βρίσκεται στην έκτη θέση, προσφέροντας μια μοναδική συνύπαρξη ιστορίας και καθημερινής ζωής. Το Κολοσσαίο, το Ρωμαϊκό Φόρουμ και το Πάνθεον ανήκουν στα must-see αξιοθέατα, ενώ οι γειτονιές Campo de’ Fiori και Trastevere συνδυάζουν νυχτερινή ζωή και αγορές.

Η Πόλη του Βατικανού με την Καπέλα Σιξτίνα, τα Μουσεία του Βατικανού και τη Γκαλερί Χαρτών προσφέρει μοναδική εμπειρία τέχνης και θρησκευτικής ιστορίας.

Η τοπική κουζίνα περιλαμβάνει cacio e pepe, spaghetti alla gricia και gelato, ενώ η διαμονή στο Trastevere ή το Ιστορικό Κέντρο εξασφαλίζει άμεση επαφή με την αυθεντική ρωμαϊκή ζωή.

Ανόι: Προσιτή αυθεντικότητα και street food

Το Ανόι, στην Ασία, ξεχώρισε για την προσιτή τιμή και τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Η Παλιά Πόλη και η λίμνη Hoan Kiem συνθέτουν το πολιτιστικό κέντρο της πόλης, ενώ ο ναός Tran Quoc Pagoda αποτελεί το παλαιότετο βουδιστικό τέμενος της πόλης.

Τα πιάτα street food όπως pho bo, bun cha και banh mi αποτυπώνουν τη γευστική κουλτούρα, συνοδευόμενα από τον χαρακτηριστικό καφέ με αυγό. Η διαμονή στην Παλιά Πόλη εξασφαλίζει κεντρική θέση, ενώ οι γειτονιές Ba Dinh και Tay Ho προσφέρουν πιο ήσυχη εμπειρία.

Μαρακές: Πολιτισμός, χρώματα και αρωματικές εμπειρίες

Το Μαρακές, μοναδικός αφρικανικός εκπρόσωπος στη λίστα, συνδυάζει ιστορική αρχιτεκτονική, ζωντανά παζάρια και παραδοσιακή κουζίνα. Η Μεδίνα, η πλατεία Jemaa-el-Fnaa, το Παλάτι Bahia και οι κήποι Jardin Majorelle προσφέρουν ένα σκηνικό γεμάτο χρώματα και αρώματα.

Οι ημερήσιες εκδρομές στα Όρη του Άτλαντα, τα δείπνα στην έρημο και οι βόλτες με καμήλες στο Agafay προσθέτουν περιπέτεια.

Τα πιάτα tagine, tangia και η σούπα harira ολοκληρώνουν τη γαστρονομική εμπειρία, ενώ η διαμονή σε παραδοσιακά riad ή πολυτελή ξενοδοχεία στο Hivernage συνδυάζει αυθεντικότητα και άνεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

Χρυσή βίζα: Μειώνονται οι αιτήσεις – Γιατί φρενάρει η ζήτηση [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό
Φωτογραφίες 21.12.25

Χανιά: Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωταγωγείται στον Ομαλό

Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην Ευρώπη, με ύψος που ξεπερνά τα 42 μέτρα, φωταγωγείται την Κυριακή στον Ομαλό Χανίων, στο σημείο όπου ξεκινά το Φαράγγι της Σαμαριάς

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Άγιος Δημήτριος: Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης – Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία
Άγιος Δημήτριος 26.12.25

Ανησυχία για τις καθιζήσεις στο ρέμα Πικροδάφνης - Κινδυνεύουν σπίτια, αυτοψίες στα πληγέντα σημεία

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις οδούς Λιδωρικίου και Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και έντονα σημάδια υποχώρησης - Σύσκεψη τη Δευτέρα 29/12 από την Περιφέρεια

Σύνταξη
Συρία: Έκρηξη σε τζαμί – 3 νεκροί και 5 τραυματίες
Στην Χομς 26.12.25

Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία - 3 νεκροί και 5 τραυματίες

Kαμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη - Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ή από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Σύνταξη
Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season
English edition 26.12.25

Christmas Home Decor Trends Defining the Festive Season

From nostalgic tradition and nature-inspired warmth to playful pastel sweets and theatrical glamour, these are the decorating styles shaping homes this Christmas—where comfort, personality, and atmosphere take center stage.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων
ΠΑΣΟΚ 26.12.25

Τσουκαλάς: Είναι κρίσιμο να στηρίξουμε τους αγρότες – Η κυβέρνηση μεθόδευσε την ταλαιπωρία των εκδρομέων

«Η κυβέρνηση με ευθύνη της έχασε το στοίχημα της εξόδου των Χριστουγέννων, ελπίζω να μην επαναλάβει τις ίδιες πρακτικές και στην έξοδο της Πρωτοχρονιάς» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Συνέλαβαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία στο Κολωνάκι – Την νάρκωσε και μετά την έκαψε
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι - Την νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου επήλθε από υπερβολική δόση ηρεμιστικών φαρμάκων και στη συνέχεια την έκαψαν αφού την περιέλουσαν με βενζίνη.

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
Κόσμος 26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική
5 αστέρια 26.12.25

The Lowdown – H νέα δραματική σειρά του Ίθαν Χοκ είναι ξεκαρδιστικά συγκινητική

Ο Ίθαν Χοκ υποδύεται έναν «ιστορικό της αλήθειας» που προσπαθεί να αποκαλύψει πώς συνέβη ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα. «Ετοιμαστείτε για μια εξαιρετικά αστεία, αμερικανική κωμωδία!» όπως σχολιάζει ο Phill Harrison στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου
Ελλάδα 26.12.25

Παναγιώτα Διαμαντή: Ελληνίδα δασκάλα ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας, έχει αναγνωριστεί ως μία από τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize, θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO

Σύνταξη
Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Ακραίες καταστάσεις στην Τουρκία: 29 ακόμη συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για παράνομα στοιχήματα

Στην Τουρκία και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικρατεί πανικός με το σκάνδαλο για παράνομα στοιχήματα – Μεγάλες έρευνες από τις αρχές και νέες συλλήψεις

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του
Euroleague 26.12.25

Η αποθεραπεία του Λεσόρ, η διαχείριση του Αταμάν και η «συμφόρηση» στο «5» με την επιστροφή του

Ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση αποθεραπείας και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, την ώρα που στη Λιθουανία είναι ξεκάθαροι για το τι πρέπει να γίνει με τον Γάλλο ψηλό.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο