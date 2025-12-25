Εορταστικές αγορές, μοναδικές παραδόσεις και χειμερινά σπορ είναι μερικοί μόνο από τους λόγους για τους οποίους οι Αμερικανοί αγαπούν να διασχίζουν τον Ατλαντικό Ωκεανό για τις χειμερινές τους διακοπές, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η Ευρώπη ένας από τους αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς των Αμερικανών

Αλλά πού ακριβώς πηγαίνουν κατά τη διάρκεια των εορτών;

H Allianz Partners ανέλυσε 165.000 αιτήσεις κρατήσεων για ταξίδια μεταξύ 26 Νοεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026 με τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης να κυριαρχούν αλλά οι Αμερικανοί γίνονται σταδιακά πιο τολμηροί στις επιλογές τους.

Στην κορυφή το Λονδίνο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Λονδίνο είναι ο πιο δημοφιλής ευρωπαϊκός προορισμός μεταξύ των Αμερικανών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών. Η πόλη μεταμορφώνεται με εκατομμύρια λαμπιόνια, εντυπωσιακές βιτρίνες και μια ατμόσφαιρα που θυμίζει σκηνικό από ταινία.

Ο συνδυασμός της εορταστικής λάμψης, των συναυλιών, των πάρτι και των μουσείων παγκόσμιας κλάσης κάνουν την πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου επιλογή, ειδικά για σύντομα ταξίδια.

Διάσημα αξιοθέατα (Winter Wonderland, Hyde Park) και φωταγωγημένοι δρόμοι (Soho) προσδίδουν στην εορταστική ατμόσφαιρα γοητεία προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν εκτός από τη «μαγεία» των εορτών και ένα μέρος φιλικό μέρος προς αυτούς.

Ρομαντικές αποδράσεις στο Παρίσι και τη Ρώμη

Για όσους αναζητούν πιο ρομαντικά Χριστούγεννα, το Παρίσι είναι η προφανής επιλογή. Όπως και το 2024, η γαλλική πρωτεύουσα, με τις «μαγικές» χριστουγεννιάτικες αγορές, τα εμβληματικά μνημεία και τις παγκοσμίου φήμης γκαλερί της, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η ατμόσφαιρα είναι κομψή, ρομαντική και γεμάτη λάμψη.

Σφήνα στην «πόλη του έρωτα και του φωτός» μπαίνει η όμορφη Ρώμη. 2.700 χρόνια ιστορίας, ήπιες θερμοκρασίες και μια υπέροχη κουζίνα μπορεί να προσφέρει μια ονειρεμένη χειμερινή απόδραση. Η «αιώνια πόλη» Κερδίζει με την κατανυκτική ατμόσφαιρα και τα πανέμορφα πλακόστρωτα δρομάκια της.

Στη Μαδρίτη και το Δουβλίνο της παράδοσης

Τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, μια ισπανική παράδοση, που δεν πρέπει να χάσετε, θέλει: να φάτε 12 σταφύλια, για καλή τύχη στο νέο έτος.

Και ποιο καλύτερο μέρος για να το κάνετε αυτό από την εμβληματική Πουέρτα ντελ Σολ,στην ισπανική πρωτεύουσα. Η Μαδρίτη καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να γιορτάσουν ανάμεσα σε χιλιάδες γλεντζέδες. Μια πόλη γεμάτη ζωντάνια, φως και μια απίστευτη ενέργεια που κρατά μέχρι αργά τη νύχτα. Οι Ισπανοί λατρεύουν τις γιορτές και η πρωτεύουσά τους μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό σκηνικό με έντονο το παραδοσιακό στοιχείο.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται μια άλλη αγαπημένη πόλη: το Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να περάσει κανείς τις χειμερινές διακοπές με μια Guinness σε μια ζεστή – και αυθεντική – ιρλανδική παμπ. Το όνειρο πολλών Αμερικανών. Προσφέρει μια μοναδική ανάμειξη ζεστής ιρλανδικής φιλοξενίας, παραδοσιακών εθίμων και σύγχρονων θεαμάτων.

Ποιες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις επισκέπτονται οι Αμερικανοί;

Το Άμστερνταμ στην Ολλανδία καταλαμβάνει την έκτη θέση, ξεκινώντας την εορταστική περίοδο με τον θρυλικό Sinterklaas (μια φιγούρα που βασίζεται στον Άγιο Νικόλαο), πριν από το χειμερινό φεστιβάλ με τις πίστες σκι στο κέντρο της πόλης, τα λούνα παρκ. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο δημιουργούν φωτεινά γλυπτά που τοποθετούνται μέσα και γύρω από τα κανάλια.

Ακολουθεί η Φρανκφούρτη, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν glühwein στην παλαιότερη χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας και να θαυμάσουν τους φωτισμούς στο Christmas Garden.

Η Βαρκελώνη έρχεται αμέσως μετά, προσφέροντας μεσογειακή ζεστασιά, καταλανικές παραδόσεις και τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς στους δρόμους. Την περίοδο των εορτών, στο «Μαγικό Σιντριβάνι», στο Montjuïc ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει χριστουγεννιάτικη μουσική, φώτα και χορογραφίες νερού. Η γοητεία των κλασικών γερμανικών χειμερινών παραδόσεων φέρνει το Μόναχο στην ένατη θέση.

Την πρώτη δεκάδα κλείνει η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η Λισαβόνα, με τις σχεδόν ανοιξιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες και τη χαλαρή εορταστική ατμόσφαιρα.

Ανερχόμενες

Σε σύγκριση με την κατάταξη του περασμένου έτους, δύο ευρωπαϊκές πόλεις ανεβαίνουν γρήγορα. Η Βιέννη (Αυστρία) έχει κερδίσει πέντε θέσεις και βρίσκεται τώρα στην 15η θέση, καθώς οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν τις ιστορικές χριστουγεννιάτικες αγορές της, τις συναυλίες κλασικής μουσικής και την εγγύτητά της σε μερικά από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης.

Στην πρώτη εικοσάδα, ακριβώς πίσω από τη Βιέννη, βρίσκεται και η Κοπεγχάγη (Δανία). Οι Αμερικανοί συχνά γνωρίζουν την πρωτεύουσα της Δανίας ως την πατρίδα της Μικρής Γοργόνας, αλλά είναι επίσης ένας πόλος έλξης για τους λάτρεις του φαγητού, καθώς διαθέτει πολλά από τα πιο φημισμένα εστιατόρια του κόσμου, με μια ζεστή πινελιά σκανδιναβικής χειμερινής γοητείας.

Συνολικά, τα στοιχεία υπογραμμίζουν μια σαφή και σταθερή τάση: οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν μακριά για να ζήσουν σημαντικές χειμερινές εμπειρίες, και η Ευρώπη – με τον συνδυασμό ιστορίας, εποχιακών παραδόσεων και γευστικών εδεσμάτων – παραμένει το προτιμώμενο σκηνικό για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.