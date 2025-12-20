Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, μπαίνουμε σε εορταστικό πνεύμα. Στολίζουμε τα σπίτια με λαμπιόνια και στολίδια, ετοιμάζουμε τις λίστες για τα δώρα και οργανώνουμε τα γιορτινά τραπέζια.

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να περάσουν τις γιορτές στο εξωτερικό, αντί να μείνουν στο σπίτι με την οικογένειά τους. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν τις δικές τους παραδόσεις ή να εκμεταλλευτούν τις γιορτές για ταξίδια και περιπέτειες, ενώ άλλοι απλώς θέλουν να αποφύγουν το άγχος, το κόστος και το χάος που συχνά συνοδεύουν τα Χριστούγεννα στο σπίτι.

Το 25% των 18-24χρονων επιλέγει να ταξιδέψει την ημέρα των Χριστουγέννων

Για κάποιους, η επιλογή του εξωτερικού έχει να κάνει με την απόδραση από τον κρύο, βαρύ χειμώνα και τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, προτιμώντας ηλιόλουστες παραλίες και πιο προσιτά καταλύματα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει ότι ο Δεκέμβριος του 2025 θα σημειώσει ρεκόρ στις χριστουγεννιάτικες ταξιδιωτικές μετακινήσεις.

Κλασικοί προορισμοί παραμένουν τα δημοφιλή θέρετρα σκι, όπως το St. Moritz, το Zermatt και το Lech, ενώ οι ταξιδιώτες συρρέουν και σε πόλεις με χριστουγεννιάτικες αγορές, όπως η Βιέννη, η Πράγα και το Στρασβούργο. Παράλληλα, αυξάνεται η ζήτηση για πιο ηλιόλουστα μέρη, όπως η Μαδέρα, η Κύπρος, η νότια Ιταλία και τα Κανάρια Νησιά.

Η άνοδος των «αντισυμβατικών» Χριστουγέννων

Οι μη παραδοσιακοί τρόποι γιορτής γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Σύμφωνα με την Virgin Experience Days, πολλοί επιλέγουν να περάσουν τα Χριστούγεννα με φίλους αντί για την οικογένειά τους (Friendmas), να μεταθέσουν τη γιορτή σε άλλη μέρα ή ακόμα και να ταξιδέψουν την ίδια μέρα των Χριστουγέννων.

Η Gen Ζ πρωτοστατεί σε αυτή την τάση: το 25% των 18-24χρονων επιλέγει να ταξιδέψει την ημέρα των Χριστουγέννων, κυρίως για να δημιουργήσει τις δικές του γιορτινές παραδόσεις.

Όπως λέει στο Euronews ο Mohsan Lin, γραφίστας από το Χονγκ Κονγκ: «Τα τελευταία 18 χρόνια γιόρταζα τα Χριστούγεννα με τον ίδιο τρόπο, αλλά από τότε που μετακόμισα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορώ να τα οργανώσω όπως θέλω».

Φέτος, ο 28χρονος θα περάσει τα Χριστούγεννα στη Νορβηγία με φίλους, απολαμβάνοντας νορβηγικό χριστουγεννιάτικο δείπνο και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως snowboard και εξερεύνηση του Όσλο.

Ευκολία και άνεση πάνω από την παράδοση

Τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι αγχωτικά, δαπανηρά και χρονοβόρα, ειδικά για οικογένειες με μικρά παιδιά ή για όσους έχουν φιλοξενούμενους. Γι’ αυτό, πολλοί προτιμούν τα ταξίδια στο εξωτερικό, που προσφέρουν ευκολία και άνεση: δείπνο χωρίς να μαγειρέψουν ή να πλύνουν τα πιάτα μετά, καταλύματα με παροχές για παιδιά και λιγότερο περίπλοκο προγραμματισμό.

«Οι οικογένειες ζουν σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες, οπότε τα ταξίδια γίνονται η ουδέτερη λύση. Οι ταξιδιώτες προτιμούν πτήσεις απευθείας, απλές μεταφορές και καταλύματα κατάλληλα για όλες τις ηλικίες», εξηγεί ο Andrew Harrison-Chinn της Dragonpass. Αυτή η αλλαγή δείχνει πρακτική σκέψη παρά πολιτιστική απόρριψη: τα Χριστούγεννα μετατρέπονται από έναν τόπο σε μια κοινή εμπειρία.

Παρά την συνεχιζόμενη κρίση κόστους ζωής, πολλοί εξακολουθούν να δαπανούν επιλεκτικά για να μειώσουν το άγχος και να εξασφαλίσουν άνεση, όπως καλύτερες πτήσεις, ομαλότερες μεταφορές και πιο ήσυχα αεροδρόμια. «Σημαντικό ρόλο παίζει και το κλίμα: κάποιοι αναζητούν χιόνι, ενώ άλλοι προτιμούν φως και ζέστη», επισημαίνει στο Euronews ο Harrison-Chinn.

Το Friendmas και η «επιλεγμένη οικογένεια»

Παρά την παραδοσιακή εικόνα των Χριστουγέννων ως οικογενειακής γιορτής, συχνά συνοδεύονται από άγχος και συγκρούσεις. Για πολλούς, το Friendmas ή τα ταξίδια με φίλους προσφέρουν μια πιο χαλαρή και ευχάριστη εμπειρία. «Η έμφαση μετατοπίζεται στην “επιλεγμένη οικογένεια” και στις φιλίες που ενισχύουν την ευημερία, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά οικογενειακά έθιμα», εξηγεί ο ψυχοθεραπευτής Δρ Jo Gee.

Για πολλούς, το τέλος της χρονιάς είναι από τις λίγες περιόδους που μπορούν να πάρουν άδεια, να χαλαρώσουν, να αναζωογονηθούν και να προετοιμαστούν για το νέο έτος, αλλά και να ταξιδέψουν και να ζήσουν νέες εμπειρίες.

Το 45% των 18-24χρονων θεωρεί ότι οι «αντισυμβατικές» γιορτές έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις παραδοσιακές

Γι’ αυτό, πολλοί γίνονται πιο προστατευτικοί με τον τρόπο που περνούν αυτή την περίοδο και με το πώς επιλέγουν να τη ζήσουν.

Δεν πρόκειται για απόρριψη των σχέσεων, αλλά για έναν επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει ουσιαστική σύνδεση – με την οικογένεια, τους φίλους και, φυσικά, με τον ίδιο τον εαυτό.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Χριστουγεννιάτικα ταξίδια αφορούν περισσότερο την επιλογή του καλύτερου τρόπου για να αξιοποιήσει κανείς τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο του, παρά την απόρριψη των παραδόσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Virgin Experience Days, το 45% των 18-24χρονων θεωρεί ότι οι «αντισυμβατικές» γιορτές έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις παραδοσιακές.

Το ίδιο ισχύει και για τα δώρα της Gen Ζ, που προτιμά τις εμπειρίες αντί τα υλικά αγαθά: το 30% επιλέγει κουπόνια για ατομικές εμπειρίες αντί για δραστηριότητες με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Οι νέοι βλέπουν τις εναλλακτικές γιορτές ως πράξεις αυτοφροντίδας και ενδυνάμωσης, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την ευημερία και την προσωπική τους ταυτότητα.