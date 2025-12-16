Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό: η εταιρεία Tiger δημιούργησε τον κατάλογο «City Break Index» που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να επιλέξετε πού να πάτε τα Χριστούγεννα και, άμα δεν έχετε πολλά χρήματα να διαθέσετε για την απόδραση σας, η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς στην Ευρώπη που ενδέχεται να μπορέσετε να αντέξετε οικονομικά.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι. Οι ειδικοί συνέκριναν δέκα από τις «πιο εορταστικές» πόλεις της ηπείρου, προκειμένου να προσδιοριστεί ποια είναι η ιδανική για να περάσετε τις διακοπές.

Από την Πολωνία μέχρι το Εδιμβούργο, πολλά χαρτονομίσματα δρόμος

Η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, κατέλαβε την πρώτη θέση. Είχε το φθηνότερο φαγητό, με ένα γεύμα για δύο άτομα να κοστίζει 47,40 ευρώ. Κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση όσον αφορά τις τιμές των ξενοδοχείων και την τρίτη θέση όσον αφορά το κόστος της μπύρας. Οι προσιτές τιμές σε συνδυασμό με το άπλετο χιόνι (μην ξεχάσετε να βάλετε στις βαλίτσες σας ισοθερμικά) την έφεραν στην πρώτη θέση, με συνολική βαθμολογία 40.

Δεύτερη ήταν η Βουδαπέστη με 38,5. Η πόλη ξεπέρασε την Κρακοβία σε ό,τι αφορά το κόστος διαμονής και μπύρας, αλλά έχασε λόγω του ότι το φαγητό είναι αρκετά πιο ακριβό. Βασικά, αν το καλό φαγητό δεν είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων σας, η Βουδαπέστη είναι εξίσου προσιτή με την Κρακοβία, οπότε οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια θα αποτελέσει πυξίδα.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, το Εδιμβούργο και η Κοπεγχάγη βρέθηκαν χαμηλά στη λίστα εξαιτίας του υψηλού κόστους σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς. Για παράδειγμα, ένα γεύμα στην πρωτεύουσα της Δανίας θα σας κοστίσει τα διπλά χρήματα σε σχέση με την Κρακοβία, ενώ τα ξενοδοχεία του Εδιμβούργου είναι τα δεύτερα πιο ακριβά στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το GB News, ο διευθύνων σύμβουλος της Tiger.co.uk, Ίαν Γίλσον, δήλωσε: «Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πολλοί άνθρωποι θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις γιορτές και ένα ταξίδι σε κοντινές ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσουν την εποχή. Η έρευνά μας έδειξε ότι, συνολικά, η Κρακοβία ήταν η πιο προσιτή επιλογή για διαμονή, φαγητό έξω και ποτό, ενώ προσφέρει και ένα ήπιο χειμερινό κλίμα. Η Βουδαπέστη δεν υστερούσε και εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα αν ψάχνετε για μια οικονομική απόδραση με φίλους».

Ακολουθούν όλες οι πόλεις κατά σειρά

Κρακοβία, Πολωνία

Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Πράγα, Τσεχία

Ελσίνκι, Φινλανδία

Βερολίνο, Γερμανία

Στοκχόλμη, Σουηδία

Βιέννη, Αυστρία

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Κοπεγχάγη, Δανία

Εδιμβούργο, Σκωτία

