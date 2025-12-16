magazin
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
Planet Travel 16 Δεκεμβρίου 2025 | 21:40

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Spotlight

Ας μπούμε κατευθείαν στο ψητό: η εταιρεία Tiger δημιούργησε τον κατάλογο «City Break Index» που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να επιλέξετε πού να πάτε τα Χριστούγεννα και, άμα δεν έχετε πολλά χρήματα να διαθέσετε για την απόδραση σας, η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς στην Ευρώπη που ενδέχεται να μπορέσετε να αντέξετε οικονομικά.

Οι υπολογισμοί βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι. Οι ειδικοί συνέκριναν δέκα από τις «πιο εορταστικές» πόλεις της ηπείρου, προκειμένου να προσδιοριστεί ποια είναι η ιδανική για να περάσετε τις διακοπές.

Από την Πολωνία μέχρι το Εδιμβούργο, πολλά χαρτονομίσματα δρόμος

Η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, κατέλαβε την πρώτη θέση. Είχε το φθηνότερο φαγητό, με ένα γεύμα για δύο άτομα να κοστίζει 47,40 ευρώ. Κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση όσον αφορά τις τιμές των ξενοδοχείων και την τρίτη θέση όσον αφορά το κόστος της μπύρας. Οι προσιτές τιμές σε συνδυασμό με το άπλετο χιόνι (μην ξεχάσετε να βάλετε στις βαλίτσες σας ισοθερμικά) την έφεραν στην πρώτη θέση, με συνολική βαθμολογία 40.

Φωτογραφία: Κρακοβία | Unsplash | Yevhenii Dubrovskyi

Δεύτερη ήταν η Βουδαπέστη με 38,5. Η πόλη ξεπέρασε την Κρακοβία σε ό,τι αφορά το κόστος διαμονής και μπύρας, αλλά έχασε λόγω του ότι το φαγητό είναι αρκετά πιο ακριβό. Βασικά, αν το καλό φαγητό δεν είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων σας, η Βουδαπέστη είναι εξίσου προσιτή με την Κρακοβία, οπότε οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια θα αποτελέσει πυξίδα.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, το Εδιμβούργο και η Κοπεγχάγη βρέθηκαν χαμηλά στη λίστα εξαιτίας του υψηλού κόστους σε σχέση με τους υπόλοιπους προορισμούς. Για παράδειγμα, ένα γεύμα στην πρωτεύουσα της Δανίας θα σας κοστίσει τα διπλά χρήματα σε σχέση με την Κρακοβία, ενώ τα ξενοδοχεία του Εδιμβούργου είναι τα δεύτερα πιο ακριβά στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το GB News, ο διευθύνων σύμβουλος της Tiger.co.uk, Ίαν Γίλσον, δήλωσε: «Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πολλοί άνθρωποι θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις γιορτές και ένα ταξίδι σε κοντινές ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσουν την εποχή. Η έρευνά μας έδειξε ότι, συνολικά, η Κρακοβία ήταν η πιο προσιτή επιλογή για διαμονή, φαγητό έξω και ποτό, ενώ προσφέρει και ένα ήπιο χειμερινό κλίμα. Η Βουδαπέστη δεν υστερούσε και εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα αν ψάχνετε για μια οικονομική απόδραση με φίλους».

Φωτογραφία: Εδιμβούργο | Unsplash | Antony Hyson Seltran

Ακολουθούν όλες οι πόλεις κατά σειρά

Κρακοβία, Πολωνία
Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Πράγα, Τσεχία
Ελσίνκι, Φινλανδία
Βερολίνο, Γερμανία
Στοκχόλμη, Σουηδία
Βιέννη, Αυστρία
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κοπεγχάγη, Δανία
Εδιμβούργο, Σκωτία

*Mε πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Unsplash | Patrick von der Wehd

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Ύπνος: Η «γλυκιά ζώνη» της δημιουργικότητας

Stories
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 
Εξελίξεις 16.12.25

Ρομπ Ράινερ: Κατηγορούμενος για διπλό φόνο α’ βαθμού ο γιος του Νικ – Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη 

Ο Νικ Ράινερ, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, φέρεται να είχε πρόσφατα υποτροπιάσει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Όσα ανακοίνωσε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του [βίντεο]
134 τραυματίες 16.12.25

Καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση ο δράστης που χτύπησε οπαδούς της Λίβερπουλ με το αυτοκίνητό του

Ο οδηγός που σε έκρηξη οδικής οργής χτύπησε με το όχημά του οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκιση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης
Δολοφονία 16.12.25

Βοστώνη: Καθηγητής του MIT δολοφονήθηκε στο σπίτι του – Αναζητείται ο δράστης

Καθηγητής του MIT έπεσε νεκρός από πυρά μέσα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης. Οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως δολοφονία, αλλά προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύνταξη
Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ
Υπαινιγμοί 16.12.25

Η Έμιλι Μπλαντ και o Τζος Ο’Κόνορ έρχονται σε επαφή με εξωγήινους στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» μόλις έφτασε και εμείς αναρωτιόμαστε: με ποιους συγκατοικούμε στη Γη τελικά;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»
Υπάρχει ελπίδα; 16.12.25

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον – Το φάντασμά της πλανιέται πάνω απ’ το καθεστώς τους»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα σκάνδαλα και την εκτεταμένη διαφθορά και προτροπή για την ανάγκη αλλαγής και για ένα «σοκ εμπιστοσύνης». Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου
Ευρωκοινοβούλιο 16.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: Τα κόμματα που υπερψηφίζουν την ΚΑΠ, επιδιώκουν την υποταγή του ατομικού αγροτοπαραγωγού στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου

«Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους στην Ελλάδα, σε όλη την ΕΕ, αποδεικνύουν ότι τα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης του αγροτικού κόσμου δεν μπορούν να λυθούν μέσα από το πλαίσιο της ΚΑΠ», λένε οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ

Σύνταξη
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς
Κόσμος 16.12.25

Γερμανία: «Πολύ άσχημο» το κλίμα στη χώρα και «δικαιολογημένα», δήλωσε ο καγκελάριος Μερτς

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε στους βουλευτές του κόμματός του ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η σύσταση της επιτροπής για τις συντάξεις στην Γερμανία, προκειμένου το 2026 να υπάρξει «επανάσταση»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία
Σύνοδος Κορυφής 16.12.25

«Θρίλερ» με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, πόσα χρήματα περιμένει η Ουκρανία

Την ώρα που το Βέλγιο δεν είναι ικανοποιημένο από την Κομισιόν για αποδεσμεύσει τα χρήματα από το Euroclear για την Ουκρανία, όλα δείχνουν πως δεν θα υπάρχει απόφαση μέχρι την Πέμπτη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης
Στον Λευκό Οίκο 16.12.25

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει διάγγελμα στους Αμερικανούς το βράδυ της Τετάρτης

«Ήταν μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και τα καλύτερα έρχονται» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαγγέλλοντας ότι θα απευθυνθεί στους Αμερικανούς. Αλλά δεν εξήγησε για ποιο θέμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο
Κόσμος 16.12.25

Η Ρωσία απορρίπτει τον συμβιβασμό για τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, λέει το Κρεμλίνο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν θα το αποδεχθεί εάν «το Κίεβο υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες και στη συνέχεια αρχίσει να τις σαμποτάρει»

Σύνταξη
Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Στην Αργεντινή 16.12.25

Ιράν: Θύματα της καταστολής του 2022 μηνύουν 40 αξιωματούχους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ομάδα θυμάτων της άγριας καταστολής από το Ιράν των διαδηλώσεων του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» κατέθεσαν μήνυση κατά αξιωματούχων. Τους κατηγορούν για δολοφονίες και στοχευμένες τυφλώσεις.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο