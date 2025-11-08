Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη και όχι μόνο: η Ευρώπη κυριαρχεί στην παγκόσμια κατάταξη καλύτερων πόλεων

Σχεδόν οι μισοί τουρίστες παγκοσμίως προτιμούν την Ευρώπη με έξι ευρωπαϊκές πόλεις να κατατάσσονται σταθερά Top 10 των πιο αγαπημένων πόλεων-προορισμών σύμφωνα με το World’s Best Cities 2026, περισσότερες από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο. Τι είναι αυτό που τις κάνει τόσο ελκυστικές;

Ο δείκτης της συμβουλευτικής ακινήτων Resonance Consultancy περιλαμβάνει έρευνα με περισσότερους από 21.000 συμμετέχοντες σε 30 χώρες, μαζί με παγκόσμια δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες. Η κατάταξη αναδεικνύει τις 100 κορυφαίες πόλεις που διαμορφώνουν το μέλλον του πλανήτη, ειδικά μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης παγκόσμιας αστικοποίησης και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Το Λονδίνο αναδείχθηκε «καλύτερη πόλη στον κόσμο» για το 2026 από την ίδια κατάταξη, για 11η συνεχόμενη χρονιά. Άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που βρίσκονται στο Top 10 είναι το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη, το Βερολίνο και η Βαρκελώνη.

«Αν δούμε τον τουρισμό παγκοσμίως, το 45% όλων των διεθνών ταξιδιωτών έρχεται στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη είναι πραγματικά το κέντρο του τουριστικού τομέα», δήλωσε στο Euronews, στο πλαίσιο του World Travel Market στο Λονδίνο, ο Chris Fair, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Resonance Consultancy.

«Οι πόλεις σε όλη την Ευρώπη διαθέτουν δραστηριότητες, πολιτισμό και ψυχαγωγία που απευθύνονται στους επισκέπτες, αλλά και στους κατοίκους. Πιστεύω λοιπόν ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στη δύναμη της “οικονομίας των επισκεπτών” σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Ποιοί οι δείκτες μέτρησης για τις πόλεις

Η κατάταξη λαμβάνει υπόψη δείκτες όπως η ποιότητα ζωής (livability) -φύση, πόσο περπατιέται, δημόσιες συγκοινωνίες και ποιότητα αέρα- και η «ερωτεύσιμη» (lovability), που εξετάζει τη νυχτερινή ζωή, τον πολιτισμό, τα αξιοθέατα, τη γαστρονομία κ.ά. Ένας ακόμη δείκτης είναι η ευημερία (prosperity), που περιλαμβάνει την οικονομική ισχύ, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και τη συνδεσιμότητα.

«Φέτος προσθέσαμε επίσης, σε συνεργασία με την AlphaGeo, έναν δείκτη κλιματικού κινδύνου, ώστε να αρχίσουμε να συνυπολογίζουμε την κλιματική αλλαγή», επεσήμανε ο Fair. «Όχι απλώς τον καιρό, αλλά πώς διαγράφεται το μέλλον όσον αφορά την ανθεκτικότητα απέναντι στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Αυτό αντικατοπτρίζει πραγματικά το πώς είναι να ζεις σε μια συγκεκριμένη πόλη».

Ο δείκτης του 2026 λαμβάνει επίσης υπόψη τις τρέχουσες παγκόσμιες συνθήκες, όπως τα νέα πρότυπα κινητικότητας και το πώς η παγκόσμια αντίληψη επηρεάζει τις μετατοπίσεις σε επενδύσεις και ταξίδια. Οι πρωτοπόρες πόλεις επικεντρώθηκαν πολύ περισσότερο στην ενίσχυση των πολιτιστικών τους συνοικιών.

Η χώρα με τις περισσότερες πόλεις στην κατάταξη ήταν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία με οκτώ και την Κίνα με επτά.

Γιατί το Λονδίνο κατέκτησε την κορυφή;

Ειδικότερα, το Λονδίνο διατήρησε κατέλαβε την 3η θέση στην ποιότητα ζωής, τη 2η στην στο πόσο «ερωτεύσιμη» είναι και την 1η στην ευημερία.

«Νομίζω ότι, προφανώς, η ιστορία του Λονδίνου ως παγκόσμιας πρωτεύουσας — ίσως είναι από τις πόλεις με τις οποίες ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος μέσω της ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, του πολιτισμού, της ιστορίας — ταιριάζει πολύ με το κοινό», σημείωσε ο Fair.

Ωστόσο, οι μικρότερες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, πάντως, δυσκολεύονται να κερδίσουν την ίδια προσοχή. «Υπάρχουν πολλές μικρότερες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε το ότι το Λονδίνο είναι νούμερο ένα είναι υπέροχο, αλλά έχει και μια αρνητική επίδραση στο υπόλοιπο της χώρας, επειδή απορροφά τόση προσοχή», παρατήρησε ο Fair. «Βλέπουμε άλλες πόλεις, όπως το Σέφιλντ, που ποιοτικά, από πλευράς επίδοσης, τα πηγαίνουν αρκετά καλά, αλλά υστερούν στην αντίληψη/αναγνωρισιμότητα».

Το Παρίσι (3η θέση) καινοτομεί

Έξι ευρωπαϊκές πόλεις κατετάγησαν στο Top 10 — περισσότερες από κάθε άλλη περιοχή στον κόσμο, σύμφωνα με τον Fair.

Το Παρίσι ήρθε τρίτο στον δείκτη, κυρίως λόγω του συνδυασμού αστικής καινοτομίας με την αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό του. «Λίγες πόλεις προσελκύουν την παγκόσμια προσοχή από τόσο διαφορετικά κοινά. Από επιχειρηματίες μέχρι trendsetters και ταξιδιώτες με “λίστα ζωής”, το Παρίσι εντυπωσιάζει. Παραμένει η πιο συναρπαστική αστική συμφωνία στον πλανήτη — ταυτόχρονα ιστορική και προοδευτική, κομψή και “σκληρή”, οικεία και παγκόσμια», αναφέρει η έκθεση World’s Best Cities 2026.

Το Παρίσι έχει «επανεφεύρει» τον εαυτό του ως πόλη που περπατιέται, προσφέροντας εξαιρετικές ευκαιρίες και για ποδηλασία, ενώ παραμένει ανθεκτικό και «μαθαίνει από το παρελθόν». «Το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη που ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί», είπε ο Fair.

Οι άνθρωποι «δεν επιλέγουν απαραίτητα το Παρίσι, αλλά επιλέγουν την τέχνη· ή δεν επιλέγουν απαραίτητα την Ιταλία, αλλά επιλέγουν το φαγητό και βρίσκουν αυτές τις εμπειρίες σε πιο “άγνωστους” προορισμούς, σε μικρότερες πόλεις», σημειώνει ο Fair.

Η Μαδρίτη (4η θέση) πρασινίζει

Η Μαδρίτη κατέλαβε την πέμπτη θέση στον δείκτη World’s Best Cities 2026. «Το φετινό καλοκαίρι, καθώς η πρωτεύουσα της Ισπανίας ψηνόταν σε θερμοκρασίες-ρεκόρ, ο φιλόδοξος πράσινος μετασχηματισμός της πόλης πρόσφερε και ανάπαυλα και ελπίδα», υπογραμμίζει η έκθεση. «Το Bosque Metropolitano, η τολμηρή προσπάθεια της Μαδρίτης να δημιουργήσει το μεγαλύτερο μητροπολιτικό δάσος της Ευρώπης, συνεχίζει σταθερά την πρόοδό του γύρω από την περίμετρο της πόλης, υποσχόμενο έναν δακτύλιο δέντρων 47 μιλίων (75,6 χλμ.) που θα αναμορφώσει τόσο το κλίμα όσο και τον χαρακτήρα της».

Η Μαδρίτη έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στις βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες της, ενώ προσφέρει ακμάζουσα πολιτιστική σκηνή.

Η Ρώμα, (7η θέση) πάντα αιώνια

Η Ρώμη κατέλαβε την έβδομη θέση στον δείκτη, ενισχυμένη από την άφιξη προσκυνητών και τουριστών για το Ιωβηλαίο του 2025. «Η Αιώνια Πόλη υπήρξε πάντα ποθητή. Σήμερα, ο “θησαυρός” είναι ένα καθηλωτικό ταξίδι πίσω στον χρόνο σε μια πόλη που επενδύει σε φιλόδοξες αναβαθμίσεις για κατοίκους και επισκέπτες, εγκαινιασμένες από τα εκατομμύρια των προσκυνητών του Ιωβηλαίου 2025», αναφέρει η έκθεση.

Βέβαια, την ίδια στιγμή υστερούν οι πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης. «Υπάρχει πολύ λιγότερη εκπροσώπηση πόλεων στην Ανατολική Ευρώπη, όπως θα περίμενε κανείς, και μεγαλύτερη εκπροσώπηση του Λονδίνου, πόλεων στις σκανδιναβικές χώρες, στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία — τους “παραδοσιακούς” προορισμούς», σημείωσε ο Fair. «Απομένει ακόμη δουλειά για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο σχετικά με το εύρος και την ποικιλία των ευρωπαϊκών προορισμών, εάν θέλουμε να κατανείμουμε τον τουρισμό πιο ισόρροπα σε όλη την ήπειρο».