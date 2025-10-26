Με υψηλές ταχύτητες συνεχίζει την πορεία του ο τουρισμός, συνεχίζοντας το επιτυχημένο σερί της περσινής χρονιάς με ταξιδιωτικές εισπράξεις και κίνηση να σημειώνουν νέα άνοδο στο οκτάμηνο και τις εκτιμήσεις ερευνών να μιλούν για περαιτέρω επέκταση της τουριστικής σεζόν, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη εξάδα των χωρών που οι Ευρωπαίοι προτίθενται να ταξιδέψουν το επόμενο πεντάμηνο. Ποιοι τουρίστες όμως εμφανίζονται να είναι πιο «ανοιχτοχέρηδες», από ποιες χώρες και πόσα ξοδεύουν;

Oι Αμερικανοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μακράν με τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, καθώς αυτή ανέρχεται σε 1.080 ευρώ, με βάση την επεξεργασία των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου.

Τη δεύτερη θέση έρχονται να κατακτήσουν οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο με 758 ευρώ κι ακολουθούν (από τις χώρες της ζώνης του ευρώ) οι Γάλλοι με 718 ευρώ, οι Γερμανοί με 677 ευρώ με την πεντάδα να συμπληρώνουν οι Ιταλοί με 624 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6%, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5%

Η μέση, δε, δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε σε 613 ευρώ από 572 ευρώ πέρυσι και 628 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023, όπως αναφέρει η ΤτΕ.

Τουρισμός: Πόσοι ήρθαν

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15.285,6 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10.635,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 3,8%, με την ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ να μειώνεται κατά 6,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε άνοδο κατά 7,8% και διαμορφώθηκε σε 3.893,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 1.423,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Άνοδο κατά 2,1% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.576,8 χιλ. ταξιδιώτες. Σχετικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 3.277,5 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 6,1% σε 1.078,1 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 20,1 χιλ. ταξιδιώτες.

Πόσα άφησαν στο ταμείο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13.041,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αύξηση κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489,0 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώνεται τόσο από την αύξηση της κίνησης κατά 4,1% όσο και και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%, αφού η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε σε 613 ευρώ από 572 ευρώ πέρυσι και 628 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7.108,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.074,7 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.637,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 5,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.023,3 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες κατά 1,4% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 984,3 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 8,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.485,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στα 1.174,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 20,6% και τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ