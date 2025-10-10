newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
newspaper

Τουρισμός: Στους κορυφαίους προορισμούς των επισκεπτών απο μακρινές αγορές η Ελλάδα [πίνακας]
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Οκτωβρίου 2025 | 08:02

Τουρισμός: Στους κορυφαίους προορισμούς των επισκεπτών απο μακρινές αγορές η Ελλάδα [πίνακας]

Ψηλά στην προτίμηση των επισκεπτών από επτά μακρινές χώρες, που βρίσκεται η Ελλάδα - Ο τουρισμός και οι νέες τάσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Παρά το αυξανόμενο κόστος και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Ευρώπη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή τη θέση της στους διεθνείς ταξιδιωτικούς χάρτες, σύμφωνα με τον δείκτη «Long-Haul Travel Barometer 3/2025» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC).

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ξανά σε πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, κατακτώντας το 14% των προτιμήσεων των ξένων επισκεπτών από επτά μακρινές χώρες και συγκεκριμένα Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το μερίδιο του 14% η χώρα μας, κατέχει την 8η θέση προτίμησης ανάμεσα σε σχεδόν 40 χώρες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση δύο μονάδων σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Πιο μπροστά από την Ελλάδα με μεγαλύτερα μερίδια είναι η Γαλλία στην πρώτη θέση με 38%, η Ιταλία με 32% η Μεγάλη Βρετανία με 26%, η Γερμανία με 25%, η Ισπανία με 24% η Ελβετία με 18% και η Πορτογαλία με 16%, η οποία ας σημειωθεί ότι την προηγούμενη χρονιά είχε μερίδιο 12% όσο και η χώρα μας.

Πάντως πολλές χώρες επωφελούνται από την κοντινή απόσταση που έχουν μεταξύ τους καθώς το βαρόμετρο επιβεβαιώνει επίσης τη δημοτικότητα των «πακέτων» επίσκεψης σε πολλές χώρες στη διάρκεια ενός ταξιδιού. Το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί περισσότερες από μία χώρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι ερωτηθέντες ξεχωρίζουν, καθώς σκοπεύουν να επισκεφθούν κατά μέσο όρο 5,5 προορισμούς, σε σύγκριση με 3,8 το 2024.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) από τις επτά αγορές που εξετάστηκαν δήλωσαν ότι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν υπερατλαντικό ταξίδι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Αν και η πρόθεση αυτή σημείωσε μείωση τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2024, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσελκύει σταθερό ενδιαφέρον, με 38% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα την επισκεφθούν, έναντι 40% την προηγούμενη χρονιά. Η διαχρονική ελκυστικότητα της ηπείρου αποδεικνύεται ανθεκτική ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής πίεσης.

Η Κίνα οδηγεί, η Βραζιλία και η Αυστραλία ακολουθούν

Η Κίνα παραμένει η πιο δυναμική αγορά, με 69% των ερωτηθέντων να δηλώνουν πρόθεση ταξιδιού προς την Ευρώπη, παρότι το ποσοστό μειώθηκε κατά 14 μονάδες από πέρυσι. Ακολουθεί η Βραζιλία με 46%, ενώ οι Αυστραλοί παρουσιάζουν αύξηση στο ενδιαφέρον τους (37%), προτιμώντας ταξίδια εκτός αιχμής, που προσφέρουν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και λιγότερο συνωστισμό.

Αντίθετα, Καναδάς (35%) και Ιαπωνία (20%) εμφανίζουν πιο συγκρατημένες προθέσεις, λόγω της αδύναμης ισοτιμίας του γιεν και του αυξημένου κόστους

Το κόστος ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας

Η οικονομική επιβάρυνση αποτελεί τον κύριο λόγο αποχής από ταξίδια: σχεδόν οι μισοί (49%) ερωτηθέντες ανέφεραν το υψηλό κόστος ως βασικό εμπόδιο. Η προτίμηση για εσωτερικό τουρισμό (18%) και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου άδειας (15%) ακολουθούν. Οι Βραζιλιάνοι είναι οι πιο οικονομικά πιεσμένοι, με 67% να δηλώνουν ότι το κόστος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

Η ασφάλεια αναδεικνύεται ξανά σε καθοριστικό παράγοντα επιλογής προορισμού (49%), με την Ευρώπη να αξιολογείται ως η ασφαλέστερη περιοχή παγκοσμίως, ξεπερνώντας τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Η ποιότητα των υποδομών (35%) και τα διάσημα αξιοθέατα (38%) ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της ηπείρου, προσδίδοντας σταθερότητα και εμπιστοσύνη στους επισκέπτες.

Νέες τάσεις: πιο σύντομα, πιο βιώσιμα, πιο «ανθρώπινα» ταξίδια

Οι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε συντομότερες αποδράσεις – μία στις πέντε διαρκεί λιγότερο από μία εβδομάδα. Η πλειονότητα (57%) προτιμά ταξίδια διάρκειας 7–14 ημερών, με κορύφωση τον Οκτώβριο, περίοδο που συνδυάζει ήπιο καιρό και μικρότερη τουριστική πίεση.

Παράλληλα, αυξάνεται η προτίμηση για βιώσιμες μετακινήσεις, με το τρένο (38%) και το αυτοκίνητο (32%) να κερδίζουν έδαφος έναντι του αεροπλάνου.

Οι νεότεροι ταξιδιώτες, κυρίως από την Ασία, εκδηλώνουν αυξημένη επιθυμία για τοπικές εμπειρίες και αλληλεπίδραση με κατοίκους, υποδεικνύοντας μια στροφή προς πιο «ανθρώπινα», πολιτισμικά συνδεδεμένα ταξίδια.

Ο πολιτισμός και η ιστορία εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στα ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών (40%), ενώ η γαστρονομία (35%) και ο αστικός τουρισμός (32%) παραμένουν σταθεροί πόλοι έλξης.

«Slow travel» τουρισμός

Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για πιο ήπιες και βιωματικές μορφές τουρισμού, όπως το “slow travel”, που συνδυάζουν χαλάρωση, επαφή με την τοπική κουλτούρα και αυθεντικές εμπειρίες — μια τάση που ενισχύεται κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Σε απάντηση στα ευρήματα, ο Miguel Sanz, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, σημείωσε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα παραμένουν τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης σε έναν αβέβαιο κόσμο. Ταυτόχρονα, η έρευνα αυτή υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη προσβάσιμη στις νεότερες γενιές.

Η αυξανόμενη ελκυστικότητα προορισμών όπως οι σκανδιναβικές χώρες δείχνει πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη ζήτηση και να κατανείμουμε τον τουρισμό πιο ομοιόμορφα. Με τη συνεργασία τους, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι ένας ασφαλής, ελκυστικός και βιώσιμος προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, κατέληξε.

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Business
Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Stream newspaper
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»
Εργασιακό νομοσχέδιο 10.10.25

Το 13ωρο στη Βουλή: Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά και ποιοι «κάνουν τον κινέζο»

Το 13ωρο βρέθηκε στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και των εκπροσώπων των εργαζομένων στη συζήτηση στη Βουλή. Όμως, ούτε οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι το υπερασπίστηκαν ανοιχτά - πλην μίας εξαίρεσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10.10.25

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
