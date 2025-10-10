Τουρισμός: Στους κορυφαίους προορισμούς των επισκεπτών απο μακρινές αγορές η Ελλάδα [πίνακας]

Παρά το αυξανόμενο κόστος και το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Ευρώπη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή τη θέση της στους διεθνείς ταξιδιωτικούς χάρτες, σύμφωνα με τον δείκτη «Long-Haul Travel Barometer 3/2025» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC).

Η Ελλάδα αναδεικνύεται ξανά σε πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, κατακτώντας το 14% των προτιμήσεων των ξένων επισκεπτών από επτά μακρινές χώρες και συγκεκριμένα Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το μερίδιο του 14% η χώρα μας, κατέχει την 8η θέση προτίμησης ανάμεσα σε σχεδόν 40 χώρες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση δύο μονάδων σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Πιο μπροστά από την Ελλάδα με μεγαλύτερα μερίδια είναι η Γαλλία στην πρώτη θέση με 38%, η Ιταλία με 32% η Μεγάλη Βρετανία με 26%, η Γερμανία με 25%, η Ισπανία με 24% η Ελβετία με 18% και η Πορτογαλία με 16%, η οποία ας σημειωθεί ότι την προηγούμενη χρονιά είχε μερίδιο 12% όσο και η χώρα μας.

Πάντως πολλές χώρες επωφελούνται από την κοντινή απόσταση που έχουν μεταξύ τους καθώς το βαρόμετρο επιβεβαιώνει επίσης τη δημοτικότητα των «πακέτων» επίσκεψης σε πολλές χώρες στη διάρκεια ενός ταξιδιού. Το 73% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί περισσότερες από μία χώρες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη. Οι Κινέζοι ερωτηθέντες ξεχωρίζουν, καθώς σκοπεύουν να επισκεφθούν κατά μέσο όρο 5,5 προορισμούς, σε σύγκριση με 3,8 το 2024.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (54%) από τις επτά αγορές που εξετάστηκαν δήλωσαν ότι σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν υπερατλαντικό ταξίδι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Αν και η πρόθεση αυτή σημείωσε μείωση τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2024, η Ευρώπη εξακολουθεί να προσελκύει σταθερό ενδιαφέρον, με 38% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι θα την επισκεφθούν, έναντι 40% την προηγούμενη χρονιά. Η διαχρονική ελκυστικότητα της ηπείρου αποδεικνύεται ανθεκτική ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής πίεσης.

Η Κίνα οδηγεί, η Βραζιλία και η Αυστραλία ακολουθούν

Η Κίνα παραμένει η πιο δυναμική αγορά, με 69% των ερωτηθέντων να δηλώνουν πρόθεση ταξιδιού προς την Ευρώπη, παρότι το ποσοστό μειώθηκε κατά 14 μονάδες από πέρυσι. Ακολουθεί η Βραζιλία με 46%, ενώ οι Αυστραλοί παρουσιάζουν αύξηση στο ενδιαφέρον τους (37%), προτιμώντας ταξίδια εκτός αιχμής, που προσφέρουν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής και λιγότερο συνωστισμό.

Αντίθετα, Καναδάς (35%) και Ιαπωνία (20%) εμφανίζουν πιο συγκρατημένες προθέσεις, λόγω της αδύναμης ισοτιμίας του γιεν και του αυξημένου κόστους

Το κόστος ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας

Η οικονομική επιβάρυνση αποτελεί τον κύριο λόγο αποχής από ταξίδια: σχεδόν οι μισοί (49%) ερωτηθέντες ανέφεραν το υψηλό κόστος ως βασικό εμπόδιο. Η προτίμηση για εσωτερικό τουρισμό (18%) και η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου άδειας (15%) ακολουθούν. Οι Βραζιλιάνοι είναι οι πιο οικονομικά πιεσμένοι, με 67% να δηλώνουν ότι το κόστος αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

Η ασφάλεια αναδεικνύεται ξανά σε καθοριστικό παράγοντα επιλογής προορισμού (49%), με την Ευρώπη να αξιολογείται ως η ασφαλέστερη περιοχή παγκοσμίως, ξεπερνώντας τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Η ποιότητα των υποδομών (35%) και τα διάσημα αξιοθέατα (38%) ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της ηπείρου, προσδίδοντας σταθερότητα και εμπιστοσύνη στους επισκέπτες.

Νέες τάσεις: πιο σύντομα, πιο βιώσιμα, πιο «ανθρώπινα» ταξίδια

Οι ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε συντομότερες αποδράσεις – μία στις πέντε διαρκεί λιγότερο από μία εβδομάδα. Η πλειονότητα (57%) προτιμά ταξίδια διάρκειας 7–14 ημερών, με κορύφωση τον Οκτώβριο, περίοδο που συνδυάζει ήπιο καιρό και μικρότερη τουριστική πίεση.

Παράλληλα, αυξάνεται η προτίμηση για βιώσιμες μετακινήσεις, με το τρένο (38%) και το αυτοκίνητο (32%) να κερδίζουν έδαφος έναντι του αεροπλάνου.

Οι νεότεροι ταξιδιώτες, κυρίως από την Ασία, εκδηλώνουν αυξημένη επιθυμία για τοπικές εμπειρίες και αλληλεπίδραση με κατοίκους, υποδεικνύοντας μια στροφή προς πιο «ανθρώπινα», πολιτισμικά συνδεδεμένα ταξίδια.

Ο πολιτισμός και η ιστορία εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στα ενδιαφέροντα των ταξιδιωτών (40%), ενώ η γαστρονομία (35%) και ο αστικός τουρισμός (32%) παραμένουν σταθεροί πόλοι έλξης.

«Slow travel» τουρισμός

Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για πιο ήπιες και βιωματικές μορφές τουρισμού, όπως το “slow travel”, που συνδυάζουν χαλάρωση, επαφή με την τοπική κουλτούρα και αυθεντικές εμπειρίες — μια τάση που ενισχύεται κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Σε απάντηση στα ευρήματα, ο Miguel Sanz, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, σημείωσε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα παραμένουν τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης σε έναν αβέβαιο κόσμο. Ταυτόχρονα, η έρευνα αυτή υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη προσβάσιμη στις νεότερες γενιές.

Η αυξανόμενη ελκυστικότητα προορισμών όπως οι σκανδιναβικές χώρες δείχνει πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τη ζήτηση και να κατανείμουμε τον τουρισμό πιο ομοιόμορφα. Με τη συνεργασία τους, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί μπορούν να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι ένας ασφαλής, ελκυστικός και βιώσιμος προορισμός για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, κατέληξε.