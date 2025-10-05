magazin
Επιστημονική φαντασία ή τουρισμός; H κινεζική μεγαλούπολη του μέλλοντος
Planet Travel 05 Οκτωβρίου 2025 | 07:15

Επιστημονική φαντασία ή τουρισμός; H κινεζική μεγαλούπολη του μέλλοντος

Η πόλη Chongqing δείχνει πως πλέον ο τουρισμός μετακινείται σε πιο φουτουριστικά μονοπάτια με την κινεζική αρχιτεκτονική να θέλει να τα καθορίσει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο τουρισμός στην Κίνα επικεντρώνεται πλέον σε μια πόλη βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ένα υπερυψωμένο τρένο διασχίζει έναν πολυώροφο κατοικιών. Αυτό που μοιάζει με πλατεία στο επίπεδο του δρόμου είναι επίσης η οροφή ενός κτιρίου στην πλαγιά του γκρεμού, ύψους 22 ορόφων. Τη νύχτα, ο ορίζοντας με νέον φωτίζεται σαν σκηνή από το «Blade Runner».

Αυτή η φουτουριστική κινεζική μεγαλούπολη, χτισμένη πάνω σε βουνά, μοιάζει με επιστημονική φαντασία, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο οι συνταξιούχοι της Φλόριντα, Bev και John Martin, έπρεπε να την δουν.

«Ήταν απλώς μια γιορτή για τα μάτια σου όπου κι αν γυρνούσες», είπε στην Wall Street Journal η Μπεβ, 62 ετών.

Τα viral βίντεο και οι influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βοηθήσει στην προσέλκυση παγκόσμιων επισκεπτών στο Chongqing.

Η Κίνα εδώ και καιρό εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με θαύματα όπως το Σινικό Τείχος και τους πολεμιστές από τερακότα που είναι θαμμένοι σε έναν αρχαίο τάφο. Τώρα οι επισκέπτες θαμπώνονται από το όραμα του Chongqing για μια πραγματική πόλη cyberpunk.

τουρισμός

Ο τουρισμός σε μια σχεδόν άγνωστη πόλη

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το Chongqing ήταν σε μεγάλο βαθμό μια απάντηση σε ερωτήσεις: η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στον κόσμο από ορισμένες απόψεις, με 32 εκατομμύρια ανθρώπους σε μια περιοχή μεγέθους Νότιας Καρολίνας. Οι λάτρεις της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου την γνώριζαν ως την πρωτεύουσα του πολέμου των Κινέζων Εθνικιστών.

Στη συνέχεια, τα viral βίντεο της απίθανης αρχιτεκτονικής της άλλαξαν την εικόνα της. Ξαφνικά, πολλοί Κινέζοι και διεθνείς ταξιδιώτες ένιωσαν ότι έπρεπε να την επισκεφθούν.

Το Chongqing υποδέχτηκε 120 εκατομμύρια τουρίστες που διανυκτέρευσαν πέρυσι, αύξηση 17% από το 2023. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, τα συνοριακά σημεία ελέγχου του Chongqing χειρίστηκαν έναν αριθμό ρεκόρ ξένων υπηκόων – αλλά μόνο 330.000, επομένως οι επισκέπτες από το εξωτερικό που φτάνουν εδώ μπορούν ακόμα να καυχηθούν ότι επισκέπτονται ένα καλά κρυμμένο στολίδι.

Υπάρχουν λίγες απευθείας πτήσεις από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, επομένως πολλοί επισκέπτες περνούν μέσω Πεκίνου, Σαγκάης ή άλλης ανταπόκρισης.

τουρισμός

Οι influencers την έβαλαν στο χάρτη

Πολλοί αποδίδουν την τουριστική άνοδο σε influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο «Κινέζος Τραμπ», ένας ντόπιος από το Chongqing ονόματι Ράιαν Τσεν, ο οποίος δημιουργεί μια τέλεια αποίμηση του προέδρου των ΗΠΑ ενώ τρώει το χαρακτηριστικό πικάντικο ζεστό ποτ της πόλης. Ή ο ντόπιος Τζάκσον Λου, ο οποίος δείχνει μια σπειροειδή διαδρομή με λεωφορείο σε έναν υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο 20 ορόφων σε ένα βίντεο με 56 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το Instagram.

Ο Λου, ένας 28χρονος ξεναγός, είπε στην WSJ ότι οι περισσότεροι ουρανοξύστες χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αλλά η γοητεία είναι ότι περιβάλλονται από πανύψηλες πολυκατοικίες της δεκαετίας του 1980 χωρίς ανελκυστήρες, όπου οι άνθρωποι κρεμούν ρούχα για να στεγνώσουν σε μεταλλικά κλουβιά παραθύρων.

«Υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ του παλιού και του νέου», είπε. Το όνειρό του ήταν να κάνει το Chongqing το φόντο μιας ταινίας δράσης του Τομ Κρουζ.

Πολλοί διεθνείς επισκέπτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τουριστικές βίζες, συμπεριλαμβανομένου του Φέλιξ Ντόναλντσον, ενός 29χρονου ακαδημαϊκού ερευνητή από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος πέρασε ένα πρόσφατο βράδυ στο Chongqing σε μια νυχτερινή κρουαζιέρα στο ποτάμι.

Η Κίνα έχει γίνει πιο εύκολη στην πλοήγηση για μη ομιλητές της μανδαρινικής γλώσσας, όπως ο Ντόναλντσον. Οι εφαρμογές πληρωμών και μετάφρασης έχουν κάνει τα πράγματα πιο ομαλά. Το μόνο του παράπονο: οι μικρές τουαλέτες.

Η πόλη μπορεί να βρίσκεται σε περίοδο ακμής: αρκετά βολική για τους ξένους, αλλά όχι ακόμα γεμάτη. Η ταλαιπωρία άξιζε τον κόπο για την Μπεβ και τον Τζον Μάρτιν, οι οποίοι κατέγραψαν το ταξίδι τους στο YouTube δείχνοντας αξιοθέατα όπως έναν δρόμο με φαγητό φωτισμένο με νέον και το εναέριο τραμ του ποταμού Γιανγκτσέ.

«Η Chongqing ήταν η άγνωστη αλλά υπέροχη πόλη που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς», είπε η Μπεβ.

τουρισμός

Πηγή: ot.gr

