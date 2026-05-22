Ήρθε η ώρα να επισκεφθούμε ένα νεολιθικό κτίριο ηλικίας 4.500 ετών στο Στόουνχεντζ
Planet Travel 22 Μαΐου 2026, 17:30

Το μεγαλύτερο αντίγραφο προϊστορικού κτιρίου που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο Στόουνχεντζ είναι επισκέψιμο αυτό το καλοκαίρι.

Έφη Αλεβίζου
Χτισμένη με τη χρήση τσεκουριών από πυρόλιθο, κλαδιών φουντουκιάς και ασβεστοκονιάματος, η Νεολιθική Αίθουσα Kusuma βασίζεται σε αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. «Σήμερα παρουσιάσαμε μια ολοκαίνουργια αναπαράσταση ενός νεολιθικού κτιρίου ηλικίας 4.500 ετών στο Στόουνχεντζ» γράφει το site του English Heritage και συνεχίζει:

«Οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν την αίθουσα ύψους 7 μέτρων αυτό το καλοκαίρι, πριν αυτή μετατραπεί σε έναν εμπνευσμένο χώρο μάθησης το φθινόπωρο».

Σημαντική ανακάλυψη

Η Νεολιθική Αίθουσα Kusuma βασίζεται σε αρχαιολογικά ευρήματα ενός μεγάλου προϊστορικού κτιρίου, που βρέθηκε σε απόσταση δύο μιλίων από τον κύκλο των λίθων, και κατασκευάστηκε από μια ομάδα εθελοντών του English Heritage χρησιμοποιώντας ιστορικά αυθεντικές μεθόδους και υλικά τοπικής προέλευσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου λιρών, χρηματοδοτήθηκε από το Kusuma Trust, βρίσκεται στα τελικά στάδια κατασκευής και θα ανοίξει για το κοινό αυτό το καλοκαίρι, πριν αρχίσει να λειτουργεί ως χώρος μάθησης ζωντανής ιστορίας για σχολικές ομάδες από τον Σεπτέμβριο και μετά.

100 εθελοντές

Η Kusuma Neolithic Hall, η πρώτη φάση ενός μεγάλης κλίμακας έργου του English Heritage για την επέκταση της χωρητικότητάς του για εκπαιδευτικές επισκέψεις και διαθεματικές ευκαιρίες στο Στόουνχεντζ, χρειάστηκε εννέα μήνες για να ολοκληρωθεί από μια ομάδα άνω των 100 εθελοντών.

Δουλεύοντας υπό την εξειδικευμένη καθοδήγηση του βραβευμένου πειραματικού αρχαιολόγου Λουκ Γουάιντερ, οι εθελοντές του φιλανθρωπικού ιδρύματος χρησιμοποίησαν ιστορικά ακριβή εργαλεία και υλικά (συμπεριλαμβανομένων καλαμιών, ξυλείας από κλαδεμένα δέντρα και ασβεστοκονιάματος) για να αναπαραστήσουν τις τεχνικές δόμησης που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής και να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και το χρονικό πλαίσιο που θα απαιτούσε.

Πίσω στον χρόνο

Ο οργανισμός English Heritage σχεδίασε την αίθουσα ως χώρο μάθησης κατάλληλο για ομάδες έως 30 μαθητών, μεταφέροντάς τους πίσω στον χρόνο καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την εστία, χειρίζονται αντίγραφα εργαλείων, δοκιμάζουν μαγειρική και χειροτεχνίες και ανακαλύπτουν πώς ήταν η καθημερινή ζωή πριν από 4.500 χρόνια.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν το αρχικό κτίσμα, το οποίο βρέθηκε κοντά στον προϊστορικό οικισμό Durrington Walls, περίπου δύο μίλια βορειοανατολικά του Στόουνχεντζ.

Με την εστία της που καίει, τα νεολιθικά χειροτεχνήματα και τη μαγειρική, η αίθουσα αποτελεί ένα πρότυπο ζωντανής ιστορίας – μεταφέροντάς σας ακαριαία 4.500 χρόνια πίσω

Στόουνχεντζ

Photo: english-heritage.org.uk

Βαθύτερη κατανόηση

Οι ανασκαφές στον οικισμό έχουν αποκαλύψει χιλιάδες οστά ζώων και μια τεράστια ποσότητα κεραμικών Grooved Ware, τα οποία αποτελούν ισχυρή απόδειξη για μεγάλες χειμερινές γιορτές.

Αυτό υποδηλώνει ότι η αίθουσα μπορεί να ήταν ένας χώρος για μεγάλες συγκεντρώσεις και εορτασμούς, τελετές ή ακόμη και ταφικές πρακτικές.

Ο Ματ Τόμσον, Διευθυντής Συντήρησης, Επιμέλειας και Εκπαίδευσης του English Heritage, σχολίασε: «Η Νεολιθική Αίθουσα Kusuma είναι ένα εξαιρετικά συναρπαστικό έργο για τον οργανισμό μας και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στο Kusuma Trust για τη γενναιόδωρη δωρεά που το κατέστησε δυνατό.

»Η αίθουσα δεν αποτελεί μόνο μια υπέροχη προσθήκη στην εμπειρία του Στόουνχεντζ τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους μαθητές, αλλά, χάρη στη χρήση ιστορικά ακριβών τεχνικών και υλικών στην κατασκευή της, καταφέραμε επίσης να αναπτύξουμε μια πολύ βαθύτερη κατανόηση της καθημερινής ζωής των νεολιθικών ανθρώπων που ήρθαν στο Stonehenge και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή».

Νεολιθικά χειροτεχνήματα

«Ως φιλανθρωπικός οργανισμός, ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να προσφέρουμε σε όλους αξέχαστες μαθησιακές εμπειρίες, και η Νεολιθική Αίθουσα Kusuma θα μεταμορφώσει την ικανότητά μας να το κάνουμε αυτό.

»Με την εστία της που καίει, τα νεολιθικά χειροτεχνήματα και τη μαγειρική, η αίθουσα αποτελεί ένα πρότυπο ζωντανής ιστορίας – μεταφέροντάς σας ακαριαία 4.500 χρόνια πίσω. Αυτό το καλοκαίρι, οι επισκέπτες του Στόουνχεντζ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την αίθουσα και να μιλήσουν με μερικούς από τους υπέροχους εθελοντές μας που την κατασκεύασαν, πριν ανοίξει για εκπαιδευτικές ομάδες για τη νέα σχολική χρονιά» συνεχίζει ο Ματ Τόμσον.

Πανοραμική θέα του Στόουνχεντζ

YouTube thumbnail

Σχέδια

Εκτός από την Αίθουσα Kusuma Neolithic, η ολοκαίνουργια εκπαιδευτική προσφορά του English Heritage στο Στόουνχεντζ θα περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο, φιλικό προς το περιβάλλον Κέντρο Μάθησης (που αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία στα τέλη του 2026) και ένα συναρπαστικό νέο πρόγραμμα STEM in Heritage για σχολικές επισκέψεις.

Το νέο Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο στεγάζει το Clore Discovery Lab, το Weston Learning Studio, ένα στούντιο ψηφιακής παραγωγής, το Wolfson Foyer και μια υπαίθρια αυλή για την υποστήριξη της αισθητηριακής μάθησης, θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και προσβάσιμες, χωρίς αποκλεισμούς πρακτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου Changing Places και ενός μικρότερου χώρου ανάπαυσης για άτομα με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σχολικές επισκέψεις

Οι σχολικές εκδρομές στο Στόουνχεντζ, που περιλαμβάνουν επίσκεψη στο Νεολιθικό Μουσείο Kusuma, είναι πλέον διαθέσιμες για κράτηση για το 2026/2027, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «STEM in Heritage» του χώρου.

Το English Heritage υποδέχεται πάνω από 200.000 σχολικές επισκέψεις κάθε χρόνο, προσφέροντας δωρεάν εκδρομές χωρίς ξεναγό στο Στόουνχεντζ και σε περισσότερα από 400 άλλα ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα, καθώς και εργαστήρια «Discovery Visit» με τη συνοδεία ειδικών, τα οποία συνδέονται με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

*Με στοιχεία από english-heritage.org.uk

