Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Planet Travel 13 Μαρτίου 2026, 22:30

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Σαν να έχει αναδυθεί το αμφιθέατρο αυτό από τους λόφους του ίδιου του Σινά, ένας εγκαταλελειμμένος κινηματογράφος περιμένει ένα κοινό που δεν πήγε ποτέ. Μια οφθαλμαπάτη που θα άξιζε να γίνει ταινία. Θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο να μην πιστεύεις στα μάτια σου αν έπεφτες πάνω σε ένα τόσο σουρεαλιστικό θέαμα μέσα στη ζέστη της σκονισμένης αιγυπτιακής ερήμου.

Πρώτον, δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Ο Kaupo Kikkas λέει ότι εγκαταστάθηκε «κάπου στις αρχές αυτής της χιλιετίας». Και δεν χτίστηκε από Αιγύπτιους, αλλά από έναν τρελό Γάλλο. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Dynn Eadel, που του αρέσει να καπνίζει κάνναβη (και πιθανώς έχει μερικά χρήματα να ξοδέψει), βρισκόταν μια μέρα στην έρημο του Σινά με τους φίλους του και αποφάσισε ότι το μόνο πράγμα που έλειπε από το μέρος ήταν ένα σινεμά.

Με την ιδέα να έχει ριζώσει σταθερά στο μυαλό του (και την επιθυμία να δει το Dune του David Lynch στη δική του κινηματογραφική οθόνη στην έρημο), επέστρεψε στο Παρίσι και άρχισε να δουλεύει πάνω στην ιδέα με επενδυτές.

Σχεδίασε μια ειδική οθόνη και αγόρασε όλα αυτά τα όμορφα ξύλινα καθίσματα, επιπλέον έπιπλα και εξοπλισμό προβολής από ένα παλιό σινεμά στο Κάιρο.

Σε λίγο καιρό, ο κινηματογράφος ήταν έτοιμος και είχε προγραμματιστεί μια μεγαλοπρεπής γιορτή για τα εγκαίνιά του. Όμως ο Γάλλος ξέχασε ένα πράγμα, λέει ο Kaupo. Ας πούμε απλώς ότι υπήρξε «ένταση με τους ντόπιους».

Βρισκόμαστε κοντά στη διάσημη αιγυπτιακή ακτή του Σαρμ Ελ Σέιχ

Οι λεπτομέρειες είναι λίγο ασαφείς, αλλά σύμφωνα με φήμες, τη νύχτα της μεγάλης δεξίωσης εγκαινίων, με την παρουσία του κυβερνήτη του Σινά, η ηλεκτρική γεννήτρια σαμποταρίστηκε μυστηριωδώς. Δεν προβλήθηκε καμία ταινία εκείνη τη νύχτα, ούτε καμία άλλη νύχτα, ποτέ.

Τα τρελά όνειρα του Γάλλου για ταινίες στην έρημο κατέρρευσαν, και ο κινηματογράφος έχει μείνει εκεί από τότε, σαν μνημείο των Φαραώ από μια άλλη διάσταση.

Αν μεγεθύνεται το σημείο που βρίσκεται το σινεμά στο google maps θα δείτε το αμφιθέατρο να εμφανίζεται από τις αμμουδιές της ερήμου των κοιλάδων του Σινά. Αν στη συνέχεια κάνετε σμίκρυνση, μπορείτε να δείτε ότι βρισκόμαστε κοντά στη διάσημη αιγυπτιακή ακτή του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ο πλησιέστερος δρόμος είναι ο κατάλληλα ονομασμένος «Dusti road», αλλά για να φτάσετε στον κινηματογράφο, πρέπει να διανύσετε αρκετά χιλιόμετρα σε ελικοειδείς χωματόδρομους της ερήμου μέσα από την κοιλάδα.

Αν τυχόν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και σας ενδιαφέρει να εξερευνήσετε αυτό το μέρος με έναν ντόπιο ξεναγό που ίσως σας αποκαλύψει περισσότερα για την ιστορία του, υπάρχει μια ακόμη μικρή και ασαφή αναφορά στον κινηματογράφο σε μια κριτική στο Trip Advisor, στην οποία ένα ζευγάρι περιγράφει την εμπειρία του με τη Sinai Safari.

«Ο ντόπιος ξεναγός θα σας δείξει την Κοιλάδα της Ηχούς, το αμερικανικό πεδίο βολής και ίσως τον παλιό εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο – ναι, έναν ολόκληρο κινηματογράφο στην έρημο!» γράφουν.

*Αρχική Φωτό: Kaupo Kikkas

Moody’s: Αμετάβλητη στο “Baa3” η αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία

Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Ο Τραμπ πήρε αποφασιστικά μέτρα για να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, λέει ο Βανς
«Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

