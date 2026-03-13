Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune

Σαν να έχει αναδυθεί το αμφιθέατρο αυτό από τους λόφους του ίδιου του Σινά, ένας εγκαταλελειμμένος κινηματογράφος περιμένει ένα κοινό που δεν πήγε ποτέ. Μια οφθαλμαπάτη που θα άξιζε να γίνει ταινία. Θα ήταν απολύτως δικαιολογημένο να μην πιστεύεις στα μάτια σου αν έπεφτες πάνω σε ένα τόσο σουρεαλιστικό θέαμα μέσα στη ζέστη της σκονισμένης αιγυπτιακής ερήμου.

Τι φάση;

Πρώτον, δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Ο Kaupo Kikkas λέει ότι εγκαταστάθηκε «κάπου στις αρχές αυτής της χιλιετίας». Και δεν χτίστηκε από Αιγύπτιους, αλλά από έναν τρελό Γάλλο. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Dynn Eadel, που του αρέσει να καπνίζει κάνναβη (και πιθανώς έχει μερικά χρήματα να ξοδέψει), βρισκόταν μια μέρα στην έρημο του Σινά με τους φίλους του και αποφάσισε ότι το μόνο πράγμα που έλειπε από το μέρος ήταν ένα σινεμά.

Με την ιδέα να έχει ριζώσει σταθερά στο μυαλό του (και την επιθυμία να δει το Dune του David Lynch στη δική του κινηματογραφική οθόνη στην έρημο), επέστρεψε στο Παρίσι και άρχισε να δουλεύει πάνω στην ιδέα με επενδυτές.

Σχεδίασε μια ειδική οθόνη και αγόρασε όλα αυτά τα όμορφα ξύλινα καθίσματα, επιπλέον έπιπλα και εξοπλισμό προβολής από ένα παλιό σινεμά στο Κάιρο.

Σε λίγο καιρό, ο κινηματογράφος ήταν έτοιμος και είχε προγραμματιστεί μια μεγαλοπρεπής γιορτή για τα εγκαίνιά του. Όμως ο Γάλλος ξέχασε ένα πράγμα, λέει ο Kaupo. Ας πούμε απλώς ότι υπήρξε «ένταση με τους ντόπιους».

Οι λεπτομέρειες είναι λίγο ασαφείς, αλλά σύμφωνα με φήμες, τη νύχτα της μεγάλης δεξίωσης εγκαινίων, με την παρουσία του κυβερνήτη του Σινά, η ηλεκτρική γεννήτρια σαμποταρίστηκε μυστηριωδώς. Δεν προβλήθηκε καμία ταινία εκείνη τη νύχτα, ούτε καμία άλλη νύχτα, ποτέ.

Τα τρελά όνειρα του Γάλλου για ταινίες στην έρημο κατέρρευσαν, και ο κινηματογράφος έχει μείνει εκεί από τότε, σαν μνημείο των Φαραώ από μια άλλη διάσταση.

Αν μεγεθύνεται το σημείο που βρίσκεται το σινεμά στο google maps θα δείτε το αμφιθέατρο να εμφανίζεται από τις αμμουδιές της ερήμου των κοιλάδων του Σινά. Αν στη συνέχεια κάνετε σμίκρυνση, μπορείτε να δείτε ότι βρισκόμαστε κοντά στη διάσημη αιγυπτιακή ακτή του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ο πλησιέστερος δρόμος είναι ο κατάλληλα ονομασμένος «Dusti road», αλλά για να φτάσετε στον κινηματογράφο, πρέπει να διανύσετε αρκετά χιλιόμετρα σε ελικοειδείς χωματόδρομους της ερήμου μέσα από την κοιλάδα.

Αν τυχόν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Αίγυπτο και σας ενδιαφέρει να εξερευνήσετε αυτό το μέρος με έναν ντόπιο ξεναγό που ίσως σας αποκαλύψει περισσότερα για την ιστορία του, υπάρχει μια ακόμη μικρή και ασαφή αναφορά στον κινηματογράφο σε μια κριτική στο Trip Advisor, στην οποία ένα ζευγάρι περιγράφει την εμπειρία του με τη Sinai Safari.

«Ο ντόπιος ξεναγός θα σας δείξει την Κοιλάδα της Ηχούς, το αμερικανικό πεδίο βολής και ίσως τον παλιό εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο – ναι, έναν ολόκληρο κινηματογράφο στην έρημο!» γράφουν.

*Αρχική Φωτό: Kaupo Kikkas