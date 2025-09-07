Η ακατέργαστη ομορφιά της Κόστα Μπράβα, της «άγριας ακτής» των 160 χιλιομέτρων

Η Κόστα Μπράβα στη βορειοανατολική γωνία της Ισπανίας, προσελκύει από καιρό καλλιτέχνες και διανοούμενους. Ο σουρεαλιστής καλλιτέχνης Σαλβαδόρ Νταλί ζούσε στο μικρό ψαροχώρι Port Lligat, ενώ ο Τρούμαν Καπότε έγραψε το «In Cold Blood» στην πόλη Palamós.

Σήμερα, μια νέα γενιά Καταλανών δημιουργικών ανθρώπων ανταλλάσσει την φασαρία της Βαρκελώνης, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια, με μια πιο ήσυχη ζωή δίπλα στη θάλασσα. Ως αποτέλεσμα, μια σειρά από κομψούς νέους ξενώνες, καταστήματα και εστιατόρια έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν σε όλη την περιοχή, αναζωογονώντας τις νυσταγμένες παραθαλάσσιες πόλεις της.

Αν έχετε μόνο ένα Σαββατοκύριακο στη διάθεσή σας, σκεφτείτε να περάσετε από μια νύχτα στις πόλεις Cadaqués και Begur και να περιηγηθείτε στην ακτή με την ησυχία σας.

36 ώρες στην Κόστα Μπράβα – Τι να κάνετε, τι να δείτε, τι να γευτείτε

Παρασκευή

5 μ.μ. Βρείτε το καταλανικό σας στυλ

Η πόλη Cadaqués βρίσκεται στην άκρη μιας απόκρημνης χερσονήσου που ονομάζεται Cap de Creus, στο βορειότερο άκρο της Costa Brava, και είναι προσβάσιμη μόνο από έναν ελικοειδή δρόμο με απότομες, ανεμοδαρμένες πλαγιές. Είναι ένα τέλειο μείγμα από ασβεστωμένα σπίτια και σοκάκια με βουκαμβίλιες, μαζί με κομψές μπουτίκ.

Το Pepa, ένα κομψό κατάστημα μπροστά στη θάλασσα, ντύνει τους πιο καλοντυμένους της πόλης από τη δεκαετία του 1970. Σήμερα, διαθέτει καταλανικές μάρκες όπως La Veste (με έδρα τη Βαρκελώνη, που δημιουργεί ρούχα σε έντονα χρώματα από πετσετέ ύφασμα) και χειροποίητα καπέλα από την Pardohats, καθώς και διεθνείς μεγάλες μάρκες όπως Jacquemus και Acne Studios.

Η τοπική μάρκα Polonio έχει επίσης δύο καταστήματα στην πόλη, όπου διαθέτει τη δική της σειρά από μαγιό με πολύχρωμα τυπώματα, καθώς και μια καλοκαιρινή συλλογή από αέρινα φορέματα και βαμβακερά πουκάμισα.

7 μ.μ. Ποτό με τον Νταλί και τον Ντυσάν

Στην χρυσή άμμο της κεντρικής παραλίας Platja Gran του Cadaqués βρίσκεται το Marítim Bar, ένας θεσμός της διασκέδασης, από το 1935. Για μεγάλο μέρος της ιστορίας του, το μπαρ ήταν πόλος έλξης για καλλιτέχνες και διανοούμενους — σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Νταλί (που ζούσε στο γειτονικό Port Lligat) έδεσε το σκάφος του απευθείας στην βεράντα του, και ο Μαρσέλ Ντυσάν έπαιζε σκάκι εκεί.

Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες ανέφερε το Bar Marítim στο διήγημά του «Tramontana». Σήμερα, το μπαρ διευθύνεται από την τρίτη γενιά ιδιοκτητών και η ξύλινη κατασκευή του είναι διακοσμημένη με έπιπλα από καμπυλωτό ξύλο και ξεθωριασμένες φωτογραφίες που αποτυπώνουν μερικά από τα διάσημα πρόσωπα που έχουν περάσει από εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Έξω, η μεγάλη ξύλινη βεράντα του είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε μια παγωμένη μπύρα Turia (3,90 ευρώ) την ώρα που ο ήλιος δύει.

8 μ.μ. Απολαύστε μοντέρνα μεσογειακή κουζίνα και στη συνέχεια ακούστε ζωντανή μουσική

Το Oli Bar, που άνοιξε τον Απρίλιο, έχει ανανεώσει με στυλ το εσωτερικό ενός αιωνόβιου ελαιοτριβείου σε μια παράπλευρη οδό στο κέντρο του Cadaqués. Ένα μπαρ σε σχήμα πέταλου περιβάλλει την κεντρική ανοιχτή κουζίνα που διευθύνουν οι καταλανοί σεφ Vito Oliva και Monty Aguiló.

Μια ευρηματική ποικιλία από μικρά πιάτα συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα (κυρίως) μεσογειακών επιρροών. Σκεφτείτε στρείδια μαγειρεμένα στο γαλλικό στυλ meunière (τηγανισμένα και βουτηγμένα σε βούτυρο μαζί με λεμόνι), μεγάλα κομμάτια φοκάτσια με δεντρολίβανο και ταρτάρ από χοιρινό Ibérico. Αναμένετε να πληρώσετε περίπου 100 € για ένα γεύμα για δύο άτομα, χωρίς τα ποτά.

Μετά το δείπνο, κάντε μια σύντομη βόλτα κατά μήκος της παραλίας μέχρι το Cafe de la Habana, ένα αμυδρό φωτισμένο μπαρ που είναι δημοφιλές στους νέους ντόπιους και ζωντανεύει τα σαββατοκύριακα με δωρεάν ζωντανές παραστάσεις ισπανικής κιθαριστικής μουσικής.

Σάββατο

9:30 π.μ. Πρωινό δίπλα στη θάλασσα

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα χαλαρό πρωινό μπροστά στη θάλασσα στο Bar Casino, σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα με πρόσοψη διακοσμημένη με πορτρέτα διάσημων εξερευνητών, όπως ο Μαγγελάνος και ο Κολόμβος. Το κτίριο δεν λειτούργησε ποτέ ως χώρος τυχερών παιχνιδιών: τα «καζίνο» ήταν κοινωνικοί σύλλογοι που εμφανίστηκαν σε όλη την Καταλονία τον 19ο αιώνα, με σκοπό να φιλοξενούν κάθε είδους δημόσιες συγκεντρώσεις και παραστάσεις.

Σήμερα, είναι ένα απλό μπαρ και καφέ όπου με 10 ευρώ μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ, ένα ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκάλι και ένα τραγανό ψωμάκι (entrepà) γεμιστό με ιβηρικό ζαμπόν. Καθίστε στην βεράντα για να απολαύσετε το πρωινό σας με θέα στον λαμπερό κόλπο και τα ξύλινα ψαροκάικα (γνωστά ως llauts) που λικνίζονται απαλά.

10:30 π.μ. Περιήγηση στο σουρεαλιστικό τοπίο του Νταλί

Το 1930, ο Σαλβαδόρ Νταλί αγόρασε μια μικρή καλύβα ψαράδων στο μικρό χωριό Port Lligat, περίπου 15 λεπτά με τα πόδια από το Cadaqués. Έγραψε για τη χαρακτηριστική ομορφιά της Costa Brava και απεικόνισε τις απόκρημνες ακτές της στις σουρεαλιστικές του σκηνές.

Με την πάροδο των δεκαετιών, αγόρασε διάφορες γειτονικές καλύβες και τις ένωσε για να δημιουργήσει ένα λαβυρινθώδες δίκτυο από περίτεχνα διακοσμημένα δωμάτια — με ταριχευμένους κύκνους (που κάποτε ήταν τα κατοικίδια του Νταλί), μια πισίνα σε σχήμα πέους και αντίκες όπως περίτεχνα κλουβιά πουλιών, ιαπωνικές χάρτινες ομπρέλες και έναν τεράστιο φάρο.

Σήμερα, ο μόνος τρόπος για να δει κανείς το εσωτερικό του κτιρίου, που ονομάζεται Μουσείο-Σπίτι του Σαλβαδόρ Νταλί, είναι να κλείσει μια ξενάγηση. Οι ξεναγοί οδηγούν μικρές ομάδες και προσφέρουν πληροφορίες για την εκκεντρική επίπλωση στα αγγλικά, τα ισπανικά ή τα καταλανικά. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 15 ευρώ. Κάντε κράτηση αρκετά νωρίτερα.

12 μ.μ. Χαλαρώστε με ένα βερμούτ

Ώρα να ξεκινήσετε το ταξίδι. Οδηγήστε για περίπου μία ώρα νότια κατά μήκος του Κόλπου των Ρόζες, ακολουθώντας την εσωτερική περίμετρο του Φυσικού Πάρκου Aigüamolls de l’Empordà — έναν προστατευόμενο υγροβιότοπος όπου μπορεί να δείτε ακόμη και μια περίεργη ομάδα φλαμίνγκο — για να φτάσετε στη L’Escala, μια παραθαλάσσια πόλη φημισμένη για την παραγωγή αλατισμένων αντσούγιων.

Δοκιμάστε τις στο Ultramar, ένα εστιατόριο μπροστά στη θάλασσα με πανοραμική θέα κατά μήκος της ακτής, όπου σερβίρονται με pa amb tomàquet (τραγανό ψωμί τύπου τσιαπάτα με φρέσκια ντομάτα και ελαιόλαδο) για 12,50 €.

Μεταξύ 12 μ.μ. και 2 μ.μ. είναι η l’hora del vermut (ώρα του βερμούτ), όταν οι ντόπιοι μαζεύονται για ένα ποτήρι από αυτό το γλυκό κρασί πριν το μεσημεριανό γεύμα — σερβίρεται με πάγο και γαρνιρισμένο με μια φέτα πορτοκάλι και μια ελιά. Το Ultramar έχει περισσότερες από 20 ποικιλίες βερμούτ στο μενού.

3 μ.μ. Πεζοπορία κατά μήκος της παραλίας

Με την απέραντη χρυσή άμμο και τα πευκόφυτα ακρωτήρια, η παραλία Sa Riera, περίπου 45 λεπτά οδικώς νότια της L’Escala, είναι ένα γραφικό σημείο για μια δροσιστική βουτιά. Αποτελεί επίσης ένα καλό σημείο εκκίνησης για την πεζοπορική διαδρομή Camí de Ronda, ένα σύστημα μονοπατιών που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι ψαράδες και που έχουν συνδεθεί για να σχηματίσουν μια διαδρομή που εκτείνεται σχεδόν 90 μίλια κατά μήκος της Costa Brava.

Το καλά συντηρημένο μονοπάτι περιλαμβάνει μια σειρά από χωματόδρομους, πλακόστρωτα μονοπάτια και πέτρινες σκάλες που ανηφορίζουν και κατηφορίζουν σε βραχώδεις γκρεμούς. Το τμήμα μεταξύ της Sa Riera και της παραλίας Sa Tuna είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στο μάτι — είναι μια διαδρομή μιας ώρας σε κάθε κατεύθυνση, που περνάει από μικρές παραλίες με βότσαλα και απομονωμένους όρμους που αποτελούν ήσυχα σημεία για κολύμπι.

6 μ.μ. Απολαύστε τη θέα από τα μεσαιωνικά ερείπια

Από το Sa Riera μέχρι την πόλη Begur υπάρχει μια σύντομη (αλλά απότομη) ανάβαση με το αυτοκίνητο — ένα λαβύρινθος από στενά δρομάκια, διάσπαρτα με αρχοντικά του 19ου αιώνα, γνωστά ως casas indianas. Αυτά χτίστηκαν από κατοίκους του Begur που έφυγαν από την Ισπανία για να κάνουν την τύχη τους στην Κούβα. Με την επιστροφή τους στην Καταλονία, ανέθεσαν την κατασκευή μεγαλοπρεπών βιλών στο κλασικό αποικιακό στυλ που ήταν δημοφιλές στην Αβάνα — με φωτεινά βαμμένες προσόψεις, μεγαλοπρεπή μπαλκόνια και καταπράσινες εσωτερικές αυλές.

Το πιο αξιοσημείωτο κατάλοιπο του μεσαιωνικού παρελθόντος της πόλης είναι το πέτρινο φρούριο στην κορυφή του λόφου (Castell de Begur), που χτίστηκε τον 11ο αιώνα για προστασία από τους πειρατές. Από το κέντρο της πόλης, ένα σηματοδοτημένο μονοπάτι οδηγεί στα ερείπια (ελεύθερη είσοδος). Στην κορυφή υπάρχει πανοραμική θέα σε όλη την ακτή, μέχρι τα Πυρηναία στα βόρεια.

8 μ.μ. Απολαύστε ένα σπιτικό γεύμα μαγειρεμένο σε ξυλόφουρνο

Για παραδοσιακή καταλανική κουζίνα, επισκεφθείτε το Casa Juanita στο Begur. Το αγαπημένο αυτό τοπικό εστιατόριο, που στεγάζεται σε ένα πέτρινο κτίριο του 17ου αιώνα, έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο από την ίδρυσή του το 1978. Τότε, ένας μόνο φούρνος που έκαιγε ξύλα δρυός εξυπηρετούσε μόλις τρία τραπέζια, περιτριγυρισμένα από βαρέλια κρασιού.

Με την πάροδο του χρόνου, οι κάβες αδειάστηκαν για να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερους πελάτες και το μενού επεκτάθηκε πέρα από τα απλά πιάτα με θαλασσινά, ώστε να περιλαμβάνει ψητά κρέατα, φρέσκες σαλάτες και escalivada (λαχανικά ψημένα αργά στην τέφρα του τζακιού).

Ο ιδιοκτήτης δεύτερης γενιάς, Jordi Barreda, αλλάζει το μενού ανάλογα με την εποχή και την καθημερινή ψαριά — που εξακολουθεί να μαγειρεύεται στον φούρνο που έφτιαξε με τα χέρια του ο πατέρας του Barreda, τη δεκαετία του 1970. Το κόστος για δείπνο δύο ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του κρασιού) είναι περίπου 80 ευρώ.

Κυριακή

10 π.μ. Εξερευνήστε ένα παραθαλάσσιο κάστρο με κήπο

Αν έχετε περάσει τη νύχτα στο Begur, το Fitzroy Café είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να απολαύσετε ένα πρωινό με ένα μπολ σπιτική granola (6 €) ή μια στοίβα τηγανίτες μπανάνας (9 €) πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας περίπου 13 χιλιόμετρα νότια.

Ο Jardins de Cap Roig, ένας βοτανικός κήπος με θέα από την κορυφή ενός βράχου και περισσότερα από 800 διαφορετικά είδη φυτών, χρονολογείται από το 1927, όταν ο Ρώσος συνταγματάρχης Nicolai Woevodsky και η σύζυγός του, η Αγγλίδα αριστοκράτισσα Dorothy Webster, άρχισαν να δημιουργούν το σπίτι των ονείρων τους σε ένα οικόπεδο πάνω από την παραλία El Golfet.

Ο Woevodsky σχεδίασε το σπίτι σε στυλ μεσαιωνικού κάστρου, ενώ η Webster ανέλαβε τον κήπο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύχρωμο τοπίο με τριαντάφυλλα και πικροδάφνες που σκιάζονται από πανύψηλους φοίνικες, το οποίο σήμερα είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες με εισιτήριο 12 €.

*Με στοιχεία από nytimes.com