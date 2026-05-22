Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνιστά προσοχή για την έντονη αστάθεια του καιρού τις επόμενες ημέρες, ειδικά στην ανατολική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Όπως επισημαίνει, η αστάθεια αυτή αφορά την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, τη Βοιωτία, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, που τοπικά θα είναι ισχυρές. Την Κυριακή αναμένεται επίσης αστάθεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

«Μπαίνουμε σε φάση αστάθειας από το μεσημέρι έως το βράδυ τις επόμενες ημέρες», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Αυτό θα ισχύσει τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, όταν τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά σταδιακά και σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

Για έντονη αστάθεια που θα επικρατήσει έως και την Κυριακή κάνει λόγο στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ώρες στην Αττική θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και αργά το βράδυ της Παρασκευής (22/5) και θα επεκταθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Η πιο κρίσιμη μέρα θα είναι το Σάββατο, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από το Αιγαίο και βαθμιαία επεκτείνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η αστάθεια το Σάββατο θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί έως το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμός των φαινομένων. Ωστόσο, ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Τα μεσημέρια και απογεύματα θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε πεδινές περιοχές, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Σήμερα, ήδη παρατηρείται αύξηση του νεφοσκεπούς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, με βροχές να επεκτείνονται σταδιακά προς τα βουνά της Κρήτης.

Το Σάββατο θα κορυφωθεί το κύμα αστάθειας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ηλεκτρικών φαινομένων. Τις βραδινές ώρες και την Κυριακή η αστάθεια θα περιοριστεί, όμως βροχοπτώσεις είναι πιθανές στο εσωτερικό της χώρας κατά το απόγευμα.

Η Δευτέρα αναμένεται με πιο περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι το άστατο μοτίβο μπορεί να συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, πριν την πλήρη επικράτηση πιο θερμών καιρικών συνθηκών.

