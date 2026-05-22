Καιρός: Δύσκολο Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες – Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα
Ελλάδα 22 Μαΐου 2026, 18:14

Καιρός: Δύσκολο Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες – Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνιστά προσοχή για την έντονη αστάθεια του καιρού τις επόμενες ημέρες, ειδικά στην ανατολική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Όπως επισημαίνει, η αστάθεια αυτή αφορά την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, τη Βοιωτία, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο και σχεδόν ολόκληρο το Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου η αστάθεια θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μπόρες και καταιγίδες, που τοπικά θα είναι ισχυρές. Την Κυριακή αναμένεται επίσης αστάθεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

«Μπαίνουμε σε φάση αστάθειας από το μεσημέρι έως το βράδυ τις επόμενες ημέρες», επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου. Αυτό θα ισχύσει τη Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, όταν τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά σταδιακά και σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

Για έντονη αστάθεια που θα επικρατήσει έως και την Κυριακή κάνει λόγο στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ώρες στην Αττική θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως και αργά το βράδυ της Παρασκευής (22/5) και θα επεκταθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Η πιο κρίσιμη μέρα θα είναι το Σάββατο, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη ξεκινήσει από το Αιγαίο και βαθμιαία επεκτείνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Η αστάθεια το Σάββατο θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί έως το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμός των φαινομένων. Ωστόσο, ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Τα μεσημέρια και απογεύματα θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε πεδινές περιοχές, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Σήμερα, ήδη παρατηρείται αύξηση του νεφοσκεπούς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, με βροχές να επεκτείνονται σταδιακά προς τα βουνά της Κρήτης.

Το Σάββατο θα κορυφωθεί το κύμα αστάθειας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ηλεκτρικών φαινομένων. Τις βραδινές ώρες και την Κυριακή η αστάθεια θα περιοριστεί, όμως βροχοπτώσεις είναι πιθανές στο εσωτερικό της χώρας κατά το απόγευμα.

Η Δευτέρα αναμένεται με πιο περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι το άστατο μοτίβο μπορεί να συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, πριν την πλήρη επικράτηση πιο θερμών καιρικών συνθηκών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen

Το σώμα σου εκπέμπει SOS; Το άγχος έχει 4 «κρυφά» πρόσωπα

ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Συνελήφθη χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής – Έβλεπε συνδρομητικά και ταινίες χωρίς να πληρώνει συνδρομή
Ψηφιακή πειρατεία 22.05.26

Κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομους servers αναμετάδοσης καναλιών, ενώ έδινε και τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών καναλιών χωρίς τη νόμιμη συνδρομή

Αγρίνιο: Μαθήτρια έκανε μπούλινγκ επί δύο μήνες στη συμμαθήτριάς της – Δάγκωσε και την μητέρα της
Η ανήλικη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να προκαλούσε σωματικές βλάβες στη συμμαθήτριά της σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά - Συλλήψεις και μηνύσεις στο Αγρίνιο

Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς – Τρεις τραυματίες
Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του - Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης

Αδιαθεσία ένιωσε στη Βουλή η Ειρήνη Αγαπηδάκη – Μεταφέρεται με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, μετεφέρεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», καθώς συνεργάτες της αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για την «πρεμιέρα» του Final Four - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Αλέξης Τσικόπουλος: Το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη
Οι γονείς του 33χρονου αναμένεται να μεταβούν σήμερα στην Κρήτη για τη διαδικασία της αναγνώρισης - Ο Αλέξης Τσικόπουλος ήταν αγνοούμενος για πάνω από πέντε μήνες

Global Sumud Flotilla: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια και σεξουαλική βία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla υπέστησαν τα πάνδεινα κατά την απαγωγή τους από το Ισραήλ - Η ελληνική κυβέρνηση «συνεχίζει να μας κοροϊδεύει», λένε οι ακτιβιστές

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Δυτική Όχθη: Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τους εποικισμούς
«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα», τονίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του Euroleague Final Four 2026 της Αθήνας. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

ΑΒ Βασιλόπουλος: 30 χρόνια «Τρόφιμα Αγάπης» για ένα τραπέζι γεμάτο για όλους
Από το όραμα που γεννήθηκε πριν τρεις δεκαετίες μέχρι το πρότυπο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετατρέπει τα κοντόληκτα τρόφιμα σε εκατομμύρια γεύματα αγάπης.

Αφίσες εναντίον της Μελόνι με αναφορά στον Μουσολίνι πυροδοτούν πολιτική διαμάχη στην Ιταλία
Το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι είναι απόγονος του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI), το οποίο ιδρύθηκε από φασίστες βετεράνους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Στο ΟΑΚΑ και ο Κίναν Έβανς (pics)
Ο Κίναν Έβανς βρέθηκε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Telekom Center για τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

