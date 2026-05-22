Τρομερό «ερυθρόλευκο» ξεκίνημα: Σερί 12-0 ο Ολυμπιακός, δέχθηκε πρώτο καλάθι μετά από 7 λεπτά
Η άμυνα του Ολυμπιακού «έπνιξε» τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη περίοδο, με τους Πειραιώτες να παίρνουν προβάδισμα με 12-0, πριν ο Μπιρτς σκοράρει μετά από επτά λεπτά.
Με τρομερή άμυνα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε!
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκρυψαν το καλάθι για μεγάλο διάστημα της πρώτης περιόδου ενώ έχοντας τον Τάιλερ Ντόρσεϊ «καυτό» πέτυχαν 12 αναπάντητους πόντους, οι οκτώ από τον Έλληνα γκαρντ.
Για να σκοράρουν οι Τούρκοι έπρεπε να περάσουν σχεδόν επτά λεπτά όταν ο Μπιρτς με φόλοου μείωσε σε 12-2. Κι ενώ ήδη ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε πάρει δύο τάιμ άουτ.
Starting off HOT @TDORSEY_1 #F4GLORY | @Olympiacos_BC pic.twitter.com/gIByhBJ2oq
— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2026
