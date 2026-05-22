Ομάδα διαπραγματευτών από το Κατάρ έφτασε σήμερα (22/5) στην Τεχεράνη, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος και μίλησε στο Reuters.

Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Παράλληλα, το Al Arabiya δημοσιεύει σήμερα ότι το σαουδαραβικό δίκτυο κάνει λόγο για «τελικό προσχέδιο» μιας «πιθανής» συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, η οποία θα επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, η συμφωνία -η οποία φαίνεται να αποτελεί μια προσωρινή συμφωνία με «εκκρεμή ζητήματα» που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση μετά την έναρξη ισχύος της- θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, ωστόσο επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η έγκρισή της και από τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζονται.

Το αναφερόμενο προσχέδιο συμφωνίας δεν αναφέρει ρητά τις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της εξαγωγής του αποθέματος ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, του περιορισμού των βαλλιστικών πυραύλων του και του τερματισμού της υποστήριξής του σε τρομοκρατικές οργανώσεις.

Προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα απροσδιόριστα «εκκρεμή ζητήματα» εντός επτά ημερών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Αν και θέτει ως προϋπόθεση την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ με τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας, δεν φαίνεται να προσδιορίζει τις συνέπειες εάν τα εκκρεμή ζητήματα δεν επιλυθούν.

Η συμφωνία 9 σημείων λέγεται ότι προβλέπει: