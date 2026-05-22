Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ αρκετοί ακόμη δέχθηκαν ανυποψίαστοι την επίθεση ενός κορακιού, το οποίο προσπαθούσε να προστατέψει το μικρό του, που -άγνωστο πώς- είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από τα νύχια του πουλιού, καθώς επιτίθετο αιφνιδιαστικά σε περαστικούς που πλησίαζαν το σημείο όπου βρισκόταν το μικρό του.

Δείτε το βίντεο του voria.gr με το κοράκι

Τρομαγμένοι κάτοικοι της περιοχής και εργαζόμενοι σε γειτονικό σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, δήλωσε αναρμόδια και τους παρέπεμψε στον δήμο, ενώ από εκεί τους ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν σε φιλοζωική οργάνωση.

Στο μεταξύ, το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομοκρατεί ανυποψίαστους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ένοικοι των γύρω διαμερισμάτων απομακρύνονταν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

Τελικά, τη λύση έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας και κρατώντας μια σκούπα για προστασία από τις επιθέσεις του κορακιού, κατάφερε να περισυλλέξει το μικρό πτηνό μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο. Στη συνέχεια το μετέφερε σε κοντινό πάρκο και το άφησε ελεύθερο, με την ελπίδα να το εντοπίσει η μητέρα του, όπως και συνέβη.

Καλά στην υγεία τους είναι και οι τραυματίες, καθώς φαρμακοποιός της περιοχής περιποιήθηκε τις αμυχές και τα μικρά τραύματα που τους προκάλεσε το… απελπισμένο κοράκι.