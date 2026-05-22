Αλέξης Τσικόπουλος: «Είδα ένα παπούτσι, πλησίασα και…» λέει ο βοσκός που εντόπισε τη σορό του γιατρού στην Κρήτη
Το σημείο που εντοπίστηκε η σορός είναι δυσπρόσιτο - Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, τι εξετάζουν
Τραγικό φινάλε στην Κρήτη, με τη σορό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τον περασμένο Δεκέμβριο να εντοπίζεται, σε προχωρημένη σήψη, το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) από κτηνοτρόφο σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρωνα Χανίων.
Με τρεμάμενη φωνή, ο κτηνοτρόφος, μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε όσα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή Τζιτζιφέ, όπου εντόπισε τη σορό του Αλέξη Τσικόπουλου.
Ήταν λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα, όταν ο βοσκός κατέβηκε με τα πρόβατά του σε σημείο κοντά στην εκκλησία, σε περιοχή που καλύπτεται από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι ήταν ένας νεκρός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κτηνοτρόφος δήλωσε σοκαρισμένος και εξήγησε πώς απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο, παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα που τον ακολουθούσαν. Τρομαγμένος και χωρίς να έχει κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του και επικοινώνησε με φίλους του, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι αρχές, αλλά και να ηρεμήσει, καθώς δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι βρέθηκε μπροστά σε ένα τόσο μακάβριο θέαμα.
Δυσπρόσιτο το σημείο που εντόπισε τη σορό
Ο βοσκός τόνισε ότι το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η βασική πρόσβαση γίνεται από μονοπάτι κοντά στην εκκλησία, ενώ από άλλες πλευρές η διέλευση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της βλάστησης. «Κατεβαίνεις, αλλά δεν είναι εύκολο. Από αλλού θέλει ζόρι να μπεις», ανέφερε, εξηγώντας πως το μονοπάτι ουσιαστικά καταλήγει σε ένα σημείο και η συνέχεια γίνεται μέσα σε πυκνή βλάστηση και δύσβατο έδαφος.
Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι βόσκει τα πρόβατά του στην περιοχή, είχε καιρό να κατέβει στο συγκεκριμένο σημείο. Εκείνη την ημέρα, όπως είπε, αποφάσισε να κατέβει χαμηλότερα για να ελέγξει τη βλάστηση και τον χώρο.
Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε βαθιά στενοχωρημένος: «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κάτι πολύ άσχημο. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα».
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η σορός στην απομονωμένη περιοχή. Σημειώνεται ότι το σενάριο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.
