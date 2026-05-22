Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών

Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα εν όψει της «πρεμιέρας» του Euroleague Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Η πρώτη «πράξη» της ημέρας ξεκινά με τη μεταφορά των φιλάθλων στο Μαρούσι, με την Ελληνική Αστυνομία να λαμβάνει θέση προκειμένου να μην σημειωθούν επεισόδια.

Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην κατάρτιση ενός σχεδίου επιτήρησης και ελέγχου, αντίστοιχο εκείνου που εφαρμόστηκε στον τελικό του UEFA Europa Conference League το 2024 στη Φιλαδέλφεια.

«Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η εφαρμογή των μέτρων θα είναι αυστηρή, καθολική και χωρίς εξαιρέσεις. Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης θα αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά» τόνιζαν αστυνομικές πηγές.

Συγκεκριμένα, το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι σαν… φρούριο, όπως και οι περιβάλλοντες χώροι, αλλά και παράδρομοι, ενώ θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου. Η πρόσβαση θα γίνεται μόνο μετά από διαδοχικούς ελέγχους, ενώ στην ευρύτερη περιοχή δεν θα μπορεί να κινείται κανείς χωρίς ταυτότητα ή επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Το πλάνο μετακίνησης

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα ξεκινήσουν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ Φάληρο κατά τις 15:00, αυτοί της Φενέρμπαχτσε στις 14:00 από το Θησείο, ενώ θα ακολουθήσουν από το Παναθηναϊκό Στάδιο οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Χαρακτηριστικές των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας είναι οι πρώτες εικόνες από τον σταθμό του Θησείου, όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές περιφράξεις και κορδέλες, ενώ έχουν αναπτυχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ και πολλές ακόμη δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό.

Οι δύο σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

Διαδικασία πρόσβασης στο Ο.Α.Κ.Α.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Επαναλαμβάνεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή μας.