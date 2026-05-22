Συγκεντρώνονται στο Θησείο οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε
Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε βρίσκονται στο Θησείο, έχουν ξεκινήσει την... προθέρμαναση για το φάιναλ φορ και περιμένουν να αναχωρήσουν για το ΟΑΚΑ.
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
- Η αόρατη επιδημία ψυχικής υγείας που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους - Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ημέρα ημιτελικών η σημερινή (22/5) για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center».
Στις 18:00 είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε και ήδη η γιορτή έχει αρχίσει.
Οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας έχουν συγκεντρωθεί στο Θησείο και έχουν στήσει ήδη τη γιορτή τους εν όψει του αγώνα με τους ερυθρόλευκους. Από το ΗΣΑΠ του Θησείου θα μεταφερθεί ο κύριος όγκος των οπαδών της στο «T-Center».
Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα προβλήματα αφού η Αστυνομία ζητούσε από του Τούρκους να μπουν στα τρένα, αλλά εκείνοι αρνούνταν μιας και δεν είχαν παραλάβει ακόμη τα εισιτήριά τους
- Ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία των οπαδών του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ
- Παναθηναϊκός: Ο Νέστρουπ έχει 9/9 προκρίσεις στα καλοκαιρινά προκριματικά
- Καθυστέρηση λόγω βλάβης στο τσάρτερ των οπαδών της Βαλένθια (pic)
- Συγκεντρώνονται στο Θησείο οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε
- Το MLS συζητά να σταματά το χρονόμετρο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες
- Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια – Δεν αλλάζει η ώρα του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- Ήμουνα… νιος (vid)
- Super League: Την Τετάρτη (27/5) στο ΔΣ οι προτάσεις για Goal Line Cameras και για αναδιάρθρωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις