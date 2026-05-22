Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Al Arabiya, επικαλούμενο πηγές, παρουσιάζει το τελικό προσχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Το προσχέδιο προβλέπει «εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν»

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό μέσο, το προσχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

Οι βασικοί όροι του προσχεδίου ΗΠΑ και Ιράν:

Άμεση, ολοκληρωτική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, σε έδαφος, θάλασσα και αέρα

Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές

Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του πολέμου στα μέσα ενημέρωσης

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν

Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας

Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🔴 BREAKING: The final draft of a possible agreement between the United States and Iran, mediated by Pakistan, is expected to be announced within hours, according to Al Arabiya sources. Its key terms include the following: 🔴 Final draft of possible US-Iran agreement mediated by… pic.twitter.com/Fb0gTmv8nd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 22, 2026

Ιρανική πηγή στο Reuters: Οι διαφορές έχουν περιοριστεί

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν «ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα υπάρξει λύση αν η Τεχεράνη επιβάλει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ουσιαστικά έκλεισαν λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μεταξύ των σημείων διαφωνίας.