Σε έξαρση η σύφιλη και η γονόρροια στην Ευρώπη – Απότομη άνοδος και στην Ελλάδα
Υγεία 22 Μαΐου 2026, 12:20

Τα κρούσματα γονόρροιας τριπλασιάσηκαν σε μια δεκαετία, η σύφιλη διπλασιάστηκε, δείχνουν τα στοιχεία του ECDC.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια βρίσκονται σε  έξαρση στην Ευρώπη, προειδοποεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, με τα κρούσματα σύφιλης και γονόρροιας να φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

«Οι λοιμώξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και αγονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά ή το νευρικό σύστημα» δήλωσε ο Μπρούνο Τσιάντσιο του ECDC.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι, μεταξύ 2023 και 2024, παρατηρήσαμε σχεδόν διπλασιασμό της συγγενούς σύφιλης, όπου οι λοιμώξεις μεταδίδονται απευθείας στα νεογνά, οδηγώντας σε πιθανές επιπλοκές που μπορεί να διαρκέσουν σε όλη τη ζωή» πρόσθεσε.

«Η προστασία της σεξουαλικής σας υγείας παραμένει απλή. Χρησιμοποιείτε προφυλακτικά με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάντε εξετάσεις αν έχετε συμπτώματα.»

Η έξαρση, ανέφερε το ECDC, οφείλεται εν μέρει στα «διευρυνόμενα κενά στον έλεγχο και την πρόληψη» και χρήζει άμεσης αντίδρασης.

Περίπου η ίδια τάση παρατηρείται και στην Ελλάδα, δείχνει η τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ. Το 2024 δηλώθηκαν 735 επιβεβαιωμένα κρούσματα πρώιμης σύφιλης, από τα οποία πάνω από το 90% αφορούσε άνδρες, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με το υψηλό δεκαετίας που καταγράφηκε το 2023.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα κρούσματα σύφιλης υπερδιπλασιάστηκαν από το 2015 ως το 2024, οπότε καταγράφηκαν 45.577 επιβεβαιωμένα κρούσματα, δείχνει η έκθεση του ECDC.

Τα περισσότερα αφορούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, ωστόσο σημαντική άνοδος καταγράφεται και στις ετεροφυλόφιλες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η σύφιλη οφείλεται στο βακτήριο Treponema pallidum. Στα αρχικά στάδια προκαλεί έλκη στα γεννητικά όργανα ή το στόμα, εξάνθημα και συμπτώματα που παραπέμπουν σε γρίπη. Χωρίς θεραπεία, μπορεί τελικά να οδηγήσει στην εμφάνιση ογκιδίων στο δέρμα και σε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα.

Πηγή: ΕΟΔΥ

Γονόρροια

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2024 καταγράφηκαν 106.331 κρούσματα γονόροιας, αριθμός υπερτριπλάσιος σε σχέση με το 2015, δείχνει η αντίστοιχη έκθεση του ECDC.

Στην Ελλάδα δηλώθηκαν 420 επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2024, από τα οποία τα 399 αφορούσαν άνδρες. Αν και η ετεροφυλικές επαφές ήταν ο κύριος τρόπος μετάδοσης τα προηγούμενα χρόνια, η λοίμωξη μεταδίδεται πλέον συχνότερα σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες.

Η γονόρροια οφείλεται στο βακτήριο Neisseria gonorrhoeae και προκαλεί συνήθως ουριθρίτιδα με βλεννώδες ή πυώδες έκκριμα και δυσουρία. Σε κάποιες περιπτώσεις η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική, κυρίως όταν αφοά τον φάρυγγα ή τον πρωκτό αντί τα γεννητικά όργανα.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρει το ECDC, τα χλαμύδια είναι το πιο συχνά αναφερόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα με 213.443 κρούσματα το 2024, αριθμος μειωμένος κατά 6% σε σχέση με το 2015.

Στην Ελλάδα, πάντως, μόνο 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα αναφέρθηκαν το 2024, αν και ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος.

Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις προκαλούνται από το βακτήριο Chlamydia trachomatis. Προκαλούν οίδημα των γεννητικών οργάνων με ουρηθρήτιδα με βλεννώδες ή πυώδες έκκριμα, πόνο και, στην περίπτωση των γυναικών, αιμορραγία.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Πλακιάς: Ούτε ένας συγγενής στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού – «Τα αλλάζει» για Τέμπη και μεταφορές
«Ούτε ένας πατέρας, μια μάνα, ένας άδερφός, μια αδερφή, ένας γιος, μια κόρη, ένας σύζυγος, τίποτα κανένας!!» δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και μάλιστα σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς

Πορτογαλία: Βίντεο με τα δύο παιδιά να παίζουν πριν τα εγκαταλείψει η μητέρα τους σε δάσος
Τα παιδιά εντοπίστηκαν από ένα ζευγάρι ντόπιων, το οποίο περιέγραψε πως ήταν τρομοκρατημένα και έκλαιγαν ασταμάτητα - Συνελήφθη η μητέρα τους και ο πατριός τους

Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Έρευνα καταγγελιών περί οργανωμένης απάτης
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταβαίνει στην Ελλάδα για να συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και να συζητήσει τη διερεύνηση για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις,», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής του ΕΚ

Final Four: Κορυφώνονται τα αστυνομικά μέτρα λίγο πριν τη μετακίνηση των οπαδών
Περιφράξεις και ΜΑΤ στον ΗΣΑΠ για τη μεταφορά των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε - Από το Παναθηναϊκό Στάδιο θα αναχωρήσουν αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 παιδιά τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στο Λουγκάνσκ
Για «τερατώδες έγκλημα» κατηγορεί την Ουκρανία η Ρωσία - «Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένο πλήγμα σε παιδιά που κοιμόντουσαν»,

Νέο Φάληρο: Στο νοσοκομείο γυναίκα που έπεσε από τον 3ο όροφο – Οι πρώτες πληροφορίες για την πτώση
Η 70χρονη ήταν ένοικος του διαμερίσματος στο Νέο Φάληρο, όπου διέμενε με τον σύζυγό της - Όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο φέρεται να διατηρούσε τις αισθήσεις της

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Ήμουνα… νιος (vid)
Από το μακρινό 1997 και τις όχθες του Τίβερη στο ΟΑΚΑ του 2026.

Οφειλές: Προς ενεργοποίηση οι 72 δόσεις για χρέη σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Ποιοι εξαιρούνται
Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται μέσα στον Ιούνιο - Η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης και οι προϋποθέσεις

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

