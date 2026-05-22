Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος τόνισε αρχικά στη συζήτηση στη Βουλή μετά το αίτημα για εξεταστική πως «γίναμε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι, ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος».

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη συζήτηση για την Εξεταστική, κατηγορούν την κυβέρνηση για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα»

Ο κ. Φάμελλος συνέχισε λέγοντας πως «παρότι υπάρχει απόφαση δικαστηρίου λένε δεν υπάρχουν στοιχεία. Το ίδιο κάνανε και στα Τέμπη. Μπάζωμα. Η ΕΥΠ όπως κατέθεσα, ήταν στο περιεχόμενο και στον τίτλο της προηγούμενης εξεταστικής. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι άλλαξε κάτι, παραβιάζατε το Σύνταγμα».

«Ο κ. Βορίδης είναι ο εισηγητής της λίστας παρακολούθησης. Δεν είχε ούτε το ανάστημα, ούτε την πεποίθηση και να πάει στη δικαστική αρχή και να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του», πρόσθεσε.

«Είστε συνένοχοι στο μπάζωμα, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στους υπουργούς που εντοπίστηκαν ως παρακολουθούμενοι.

«Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι», ανέφερε, προσθέτοντας πως «χρειάστηκαν δύο χρόνια να σταθεί ένα πλημμελειοδικείο στο ύψος της Δημοκρατίας. Απέδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός».

Χαρακτήρισε προκλητική την απόφαση Τζαβέλλα και απαρίθμησε σειρά νέων στοιχείων που θα έπρεπε να διερευνηθούν από την εξεταστική επιτροπή.

«Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως νωρίτερα και το ΠΑΣΟΚ, αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή για να μην τη νομιμοποιήσει.