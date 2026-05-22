Σοβαρό τροχαίο στο Σχηματάρι – Τρεις τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με το eviaonline στο τροχαίο έχουν τραυματιστεί τρεις άνθρωποι. Ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Χαλκίδα ξέφυγε της πορείας του, χτύπησε στο διαχωριστικό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας που πηγαίνει προς Αθήνα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα δύο αυτοκίνητα που πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών στο evima.gr το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο του Σχηματαρίου.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.