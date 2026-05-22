ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία – Ο ρόλος του Πακιστάν
Κόσμος 22 Μαΐου 2026, 07:13

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν χθες Πέμπτη τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους, την προσδοκία τους ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένουν την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή, δια στόματος Μάρκο Ρούμπιο.

Το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές προσπάθειές του

«Πιστεύω ότι οι Πακιστανοί πάνε στην Τεχεράνη αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή). Ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα», είπε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προτού μεταβεί στη Σουηδία για να συμμετάσχει σε σύνοδο του NATO.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο αναφέρθηκε χθες σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μια ημέρα νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλαγε για κατάσταση «στο όριο» μεταξύ της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA και άλλα ΜΜΕ, ο πανίσχυρος αρχηγός του πακιστανικού γενικού επιτελείου, ο Ασίμ Μουνίρ, αναμένεται στην ιρανική πρωτεύουσα για να «συνεχίσει τις συνομιλίες με ιρανούς αξιωματούχους».

Το Πακιστάν δεν έχει πάντως επιβεβαιώσει επίσημα το ταξίδι ως αυτό το στάδιο.

Το Ισλαμαμπάντ πολλαπλασιάζει τελευταία τις μεσολαβητικές προσπάθειές του. Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι ταξίδεψε δυο φορές στην Τεχεράνη σε μερικές ημέρες, για να επιδώσει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση, που η ιρανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι μελετά.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ωστόσο επιμένει και διατρανώνει τις αξιώσεις της, ιδίως την «αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει» στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ενώ επαναλαμβάνει πως δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» σε οποιοδήποτε «εκφοβισμό».

Οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–απειλούν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει, «θα επεκταθεί αυτήν την φορά πολύ πέραν της περιοχής».

«Κόκκινη ζώνη»

Αφότου ανακοινώθηκε εύθραυστη εκεχειρία την 8η Απριλίου, έπειτα από έναν και πλέον μήνα πολέμου, οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν, με τα δυο μέρη να επιμένουν στις θέσεις τους και να ανταλλάσσουν απειλές.

Η μόνη συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο πλευρών, την 11η Απριλίου στην Ισλαμαμπάντ, ήταν άκαρπη.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ εισέβαλε στη χώρα, κατέλαβε τομέα της και συνεχίζει τα πλήγματά του παρότι έχει κηρυχθεί, θεωρητικά, κατάπαυση του πυρός και εκεί.

Εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε πλήγμα εναντίον νοσοκομείου στην Τεμπνίν, στο νότιο τμήμα της επικράτειας, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, η σύναψη συμφωνίας θα επέτρεπε να εξοικονομηθούν «πολύς χρόνος, ενέργεια και ζωές», και θα μπορούσε να κλειστεί «πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές ημέρες».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ψάχνει τρόπο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αντιδημοφιλής στη χώρα του, που προκαλεί ολοένα εντονότερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, πάνω απ’ όλα εξαιτίας του κλεισίματος του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Από εκεί διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο.

Η αγορά του μαύρου χρυσού διατρέχει κίνδυνο να εισέλθει σε «κόκκινη ζώνη», με έλλειψη προσφοράς, «τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο» αν δεν υπάρξει διαρκής επίλυση της σύγκρουσης, φοβάται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Ενοχλημένες οι ΗΠΑ με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε «διένεξη» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πιστό σύμμαχό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Τρίτη.

Το Ισραήλ επιδιώκει την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους, ενώ «για τις ΗΠΑ, η προτεραιότητα είναι πάντα να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων» από την Τεχεράνη «ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται τη σύναψη συμφωνίας με το νυν καθεστώς», κρίνει ο Ντάνι Κιτρίνοβιτς, ερευνητής του ινστιτούτου μελετών εθνικής ασφαλείας του πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες τους συμμάχους των ΗΠΑ στο NATO για την άρνησή τους να «κάνουν οτιδήποτε» για να υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν, κάτι που έχει «ενοχλήσει πολύ» την κυβέρνηση Τραμπ.

Το «αγκάθι» των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Στο Ορμούζ, το Ιράν επισημοποίησε στην αρχή της εβδομάδας την ίδρυση οργανισμού επιφορτισμένου με την επίβλεψη της θαλάσσιας αρτηρίας αυτής στρατηγικής σημασίας και a priori την είσπραξη διοδίων.

Η «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (ΑΣΠΚ) εξάλλου διεκδίκησε χθες Πέμπτη ζώνη ελέγχου που φθάνει μέχρι τα ύδατα νότια από το λιμάνι Φουτζάιρα των ΗΑΕ, που βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής του Αμπού Ντάμπι για να παρακάμψει τον αποκλεισμό του στενού.

«Το (σ.σ. ιρανικό) καθεστώς αποπειράται να επιβάλλει νέα πραγματικότητα», υποστήριξε αντιδρώντας μέσω X σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων, ο Ανουάρ Γκάργκας, χαρακτηρίζοντας «χίμαιρες», ή αλλιώς «ονειροφαντασίες», το ιρανικό εγχείρημα «ελέγχου του στενού».

Παράλληλα, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν νέο πακέτο βοήθειας, κοστολογημένο στα 350 εκατομμύρια ευρώ και πλέον, προορισμένο για διάφορες εταιρείες τους.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της ένοπλης σύρραξης πλήττει επίσης την ευρωζώνη· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στις 21 χώρες που μοιράζονται το ενιαίο νόμισμα.

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show
Ανάλυση με καρτούν 22.05.26

Η Κούβα απαντά στον κουβανικής καταγωγής Ρούμπιο κάνοντάς τον μαριονέτα του Muppet Show

Η Κούβα κάνει μια πλήρη ανάλυση των κινήσεων των ΗΠΑ εναντίον της με ένα καρτούν διάρκειας δύο λεπτών με μια μαριονέτα που υποδύεται τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια [βίντεο]
Ωραία καμπάνια 22.05.26

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Λίμα χτυπά σύμβουλό του με τέιζερ και σκάει στα γέλια

Ο δήμαρχος πόλης του Περού πυροβολεί με τέιζερ τον σύμβουλό του και αυτός καταρρέει σε γραφείο. Αργότερα ο βοηθός είπε ότι θα κάθονταν «1.000 φορές να του ρίξει ο δήμαρχος» και πως είναι ΑΙ.

Μεταναστευτικό: Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ
«Σοβαρή οπισθοδρόμηση» 22.05.26

Μεταναστευτικό στην Ευρώπη - Κράτηση, απελάσεις και «μαύρες τρύπες» εκτός ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αυξήσουν τις επιστροφές απορριφθέντων αιτούντων άσυλο εν μέσω πολιτικής πίεσης για το μεταναστευτικό από τη δεξιά στροφή που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Πόλεμος στο Ιράν 22.05.26

Αχμάντ Βαϊντί: Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός ταξίαρχος που ορίζει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο Αχμάντ Βαϊντί φέρεται ότι συνδέεται με διαβόητες επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν και στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και πλέον αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
Απόφαση-σταθμός 22.05.26

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους – Η ελευθερία μετακίνησης εντός της Ένωσης δεν μπορεί να στερεί κεκτημένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Αιματηρή σύγκρουση φυλών αυτοχθόνων στην Κολομβία με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 44 τραυματίες

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στην Κολομβία από συγκρούσεις με όπλα και ρόπαλα φυλών αυτοχθόνων για εδάφη. Πληροφορίες από την χώρα κάνουν λόγο για 5 έως 10 νεκρούς, χωρίς όμως την επιβεβαίωση των αρχών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ 22.05.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία – Οι αντιδράσεις του προέδρου και του υπουργού Άμυνας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποστολή 5.000 αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία. Οι Κάρολ Ναβρότσκι και Βλάντισλαβ, Κόσινιακ - Καμίς το θεωρούν δείγμα της στενής τους σχέσης

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»
Κόσμος 22.05.26

Ο Οζγκιούρ Οζέλ καλεί σε αντίσταση, δηλώνει ότι δεν θα φύγει – «Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

«Αρνούμαστε να είμαστε η αντιπολίτευση της Αυτού Μεγαλειότητας, αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα ο τούρκος πολιτικός

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας
130 συλλήψεις 22.05.26

Νέα διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βολιβίας εναντίον του προέδρου Πας

Την ώρα που τα δυτικά κράτη στηρίζουν την κυβέρνηση Πας, χιλιάδες εργαζόμενοι επανδρώνουν οδοφράγματα και προσπαθούν να αντισταθούν στις πολιτικές λιτότητας, εν μέσω εξαθλίωσης του λαού.

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες – Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση [βίντεο]
Κόσμος 22.05.26

Περισσότεροι από 20 νεκροί στην Ονδούρα σε 24 ώρες - Το ένα περιστατικό αφορά αστυνομική επιχείρηση

Στο πρώτο περιστατικό άγνωστοι εκτέλεσαν 13 έως 17 εργάτες φυτείας φοινικελαίου και στο δεύτερο σκότωσαν 5 αστυνομικούς της ομάδας εναντίον των συμμοριών και τρεις πολίτες.

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
Πυρηνική αποτροπή 22.05.26

Ρωσία και Λευκορωσία πραγματοποιούν κοινές πυρηνικές ασκήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Ο Πούτιν από τη Ρωσία δήλωσε, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ: «Η χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ακραίο, εξαιρετικό μέτρο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των κρατών μας».

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα
Από το Μεξικό 21.05.26

Κάγια Κάλας: Πρέπει να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού στην Κούβα

Η Κάγια Κάλας, εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε ότι ο λαός στην Κούβα «αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία». Η δήλωση έγινε την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν ασφυκτική πίεση στην Αβάνα, με στόχο να καταρρεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες
Τραγωδία 21.05.26

Μαρόκο: Τουλάχιστον 11 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην πόλη Φεζ – Έξι τραυματίες

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στη Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ. Έως και το βράδυ της Πέμπτης, οι ομάδες διάσωσης στο Μαρόκο συνέχισαν τις έρευνες κάτω από τα ερείπια, εν μέσω φόβων ότι άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία
Κόσμος 21.05.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε το ταξίδι… της προέδρου της Βενεζουέλας στην Ινδία

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση η οποία μαρτυρά την μεγάλη επιρροή των ΗΠΑ στα εσωτερικά ζητήματα της Βενεζουέλας, ο αμερικανός ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ταξίδι της Ροντρίγκεζ στην Ινδία για την πώληση πετρελαίου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

