Ο Μπραντ Πιτ στη δεκαετία του ’70: Στις αίθουσες τον Νοέμβριο το σίκουελ του Once Upon a Time in Hollywood
Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Cliff Booth και μπαίνει ξανά στον κόσμο του Once Upon a Time in Hollywood
Με τον προσωρινό τίτλο «The Adventures of Cliff Booth», η συνέχεια της ταινίας «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο, θα κάνει πρεμιέρα αρχικά σε αίθουσες IMAX στις 25 Νοεμβρίου.
Από τις 23 Δεκεμβρίου. θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.
Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει
Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στο βραβευμένο με Όσκαρ ρόλο του ως βετεράνος κασκαντέρ, η οποία παίρνει τη θέση της στους κινηματογράφους από μια άλλη παραγωγή του Netflix, το «Narnia: The Magician’s Nephew», σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ.
Το φιλμ θα έχει μια κλασική κινηματογραφική κυκλοφορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Netflix.
Παρόλο που η πλατφόρμα φαίνεται να προσεγγίζει πιο ζεστά τις κινηματογραφικές αίθουσες, με περιορισμένες κυκλοφορίες για το «KPop Demon Hunters» και το φινάλε του «Stranger Things», πηγές από την εταιρεία τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στρατηγική της, η οποία δίνει προτεραιότητα αποκλειστικά στο streaming.
Σύμφωνα με το Variety, o Ντέιβιντ Φίντσερ υπογράφει τη σκηνοθεσία του σίκουελ, σε σενάριο του Ταραντίνο.
Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, αν και η επίσημη σύνοψη αφήνει να εννοηθεί ότι η ιστορία διαδραματίζεται το 1977 «σε ένα πολύ διαφορετικό Χόλιγουντ».
Oι πρωταγωνιστές στο πλευρό του Μπραντ Πιτ
Οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα, Πίτερ Γουέλερ, Ματ Γκρουβ, Κόρι Φογκελμάνις και Κάρεν Καραγκουλιάν.
