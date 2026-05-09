Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ σημειώσατε 1 – Δικαστικό μπλόκο στον λυσσαλέο πόλεμο των ροζέ

Η μάχη για τον Château Miraval στην καρδιά της Γαλλίας συνεχίζεται, με την Αντζελίνα Τζολί να βγαίνει, έστω και προσωρινά, νικήτρια.

Στις 4 Μαΐου 2026 δικαστήριο στο Λος Άντζελες απέρριψε το αίτημα της νομικής ομάδας του Μπραντ Πιτ να ελέγξει τα email της πρώην συζύγου του σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο γαλλικό οινοποιείο.

Ανώτατος δικαστής απέρριψε το αίτημα του Πιτ να υποχρεωθεί η ηθοποιός να παραδώσει μια σειρά από ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσαν τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της στην επιχείρηση με τον δικηγόρο της Τζολί, Πολ Μέρφι, να χαρακτηρίζει την απόφαση ως «μια κρίσιμη νίκη».

«Το μοτίβο του κ. Πιτ να απαιτεί έλεγχο σε οτιδήποτε αφορούσε την Αντζελίνα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου στις επικοινωνίες της με τους δικούς της δικηγόρους ‘ακυρώθηκε’. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που τόσο το Εφετείο όσο και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τελικά έβαλαν τέλος σε αυτό» πρόσθεσε ο Μέρφι τονίζοντας ότι οι προσπάθειες του Πιτ να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα ήταν «εκτός ορίων» και αποτελούσαν μέρος μιας «εμμονής».

Η κόντρα ξεκίνησε το 2022, όταν ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή κατά της Τζολί για την πώληση του μεριδίου της στον όμιλο Tenute del Mondo έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πώληση παραβίασε μια προφορική συμφωνία που είχαν συνάψει, σύμφωνα με την οποία κανένας από τους δύο δεν θα πουλούσε το μερίδιό του χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η Τζολί, από την πλευρά της, αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας δέσμευσης, κάνοντας λόγο για έναν «εκδικητικό πόλεμο» από την πλευρά του Πιτ.

Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ότι ο Πιτ δεν κατάφερε να αποδείξει την αναγκαιότητα άρσης του επαγγελματικού απορρήτου των επικοινωνιών της Τζολί με τους νομικούς και συμβουλευτικούς της συνεργάτες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vanity Fair το 2023, το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να αποκτήσει το ακίνητο έχοντας περάσει διακοπές εκεί για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο μίσθωσης το 2007. Οι Μπραντζελίνα απέκτησαν το Château Miraval το 2011 οι δύο σταρ απέκτησαν τελικά το ακίνητο για 67 εκατομμύρια δολάρια.

Το κάστρο του 17ου αιώνα περιλαμβάνει ένα κτήμα 1.200 εκταρίων με πευκοδάσος, έναν ελαιώνα και έναν αμπελώνα 30 εκταρίων στην περιοχή της Προβηγκίας, γνωστή για το βιολογικό ροζέ Miraval.

Μινιμαλιστικό, με τα έπιπλα να είναι ως επί το πλείστον υπόλευκα και τα λεπτά πάνελ από λινό να φιλτράρουν τις ακτίνες του ήλιου, το κάστρο φιλοξένησε και τους εορτασμού του γάμου των Μπραντζελίνα τον Αύγουστο του 2014.

Το κτήμα έγινε στη συνέχεια το επίκεντρο μιας λυσσαλέας διαμάχης, μετά την απόφαση της Τζολί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016.

Το Château Miraval λειτουργεί επίσης ως στούντιο ηχογράφησης, έχοντας φιλοξενήσει πολλούς καλλιτέχνες από τον κόσμο της ποπ, της ροκ και της ραπ. Αυτό οφείλεται στον πιανίστα Ζακ Λουσιέ, πρώην ιδιοκτήτη του κάστρου, ο οποίος έχτισε εκεί ένα στούντιο.

Άνοιξε ξανά και ανακαινίστηκε το 2022 και μετονομάστηκε σε Miraval Studios από τον Μπραντ Πιτ και τον Νταμιέν Κιντάρ, έναν Γάλλο παραγωγό και συνθέτη που έχει συνεργαστεί με τους L’Impératrice, Μπράιαν Ίνο και Arca.

Στο στούντιο έχουν κάνει ηχογραφήσεις διάσημες μπάντες της της ροκ, όπως οι AC/DC, Muse και Rammstein. Οι Pink Floyd ηχογράφησαν μέρος του εμβληματικού άλμπουμ τους The Wall (1979) με τους σύγχρονους Τράβις Σκοτ και Κέντρικ Λαμάρ να είναι θιασώτες του τόπου και των εγκαταστάεων του.

Παρά τη νομική θύελλα που μαίνεται γύρω από την ιδιοκτησία του, το Μιραβάλ παραμένει ένας ζωντανός κόμβος δημιουργίας και πολιτισμού στην καρδιά της Προβηγκίας.