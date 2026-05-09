Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ σημειώσατε 1 – Δικαστικό μπλόκο στον λυσσαλέο πόλεμο των ροζέ
Fizz 09 Μαΐου 2026, 21:40

Με μια καθοριστική απόφαση στη μακροχρόνια νομική διαμάχη των Μπραντζελίνα, το δικαστήριο του Λος Άντζελες δικαίωσε την Αντζελίνα Τζολί

Η μάχη για τον Château Miraval στην καρδιά της Γαλλίας συνεχίζεται, με την Αντζελίνα Τζολί να βγαίνει, έστω και προσωρινά, νικήτρια.

Στις 4 Μαΐου 2026 δικαστήριο στο Λος Άντζελες απέρριψε το αίτημα της νομικής ομάδας του Μπραντ Πιτ να ελέγξει τα email της πρώην συζύγου του σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο γαλλικό οινοποιείο.

Ανώτατος δικαστής απέρριψε το αίτημα του Πιτ να υποχρεωθεί η ηθοποιός να παραδώσει μια σειρά από ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούσαν τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της στην επιχείρηση με τον δικηγόρο της Τζολί, Πολ Μέρφι, να χαρακτηρίζει την απόφαση ως «μια κρίσιμη νίκη».

«Το μοτίβο του κ. Πιτ να απαιτεί έλεγχο σε οτιδήποτε αφορούσε την Αντζελίνα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου στις επικοινωνίες της με τους δικούς της δικηγόρους ‘ακυρώθηκε’. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που τόσο το Εφετείο όσο και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τελικά έβαλαν τέλος σε αυτό» πρόσθεσε ο Μέρφι τονίζοντας ότι οι προσπάθειες του Πιτ να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα ήταν «εκτός ορίων» και αποτελούσαν μέρος μιας «εμμονής».

Η κόντρα ξεκίνησε το 2022, όταν ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή κατά της Τζολί για την πώληση του μεριδίου της στον όμιλο Tenute del Mondo έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πώληση παραβίασε μια προφορική συμφωνία που είχαν συνάψει, σύμφωνα με την οποία κανένας από τους δύο δεν θα πουλούσε το μερίδιό του χωρίς την έγκριση του άλλου.

Η Τζολί, από την πλευρά της, αρνήθηκε την ύπαρξη τέτοιας δέσμευσης, κάνοντας λόγο για έναν «εκδικητικό πόλεμο» από την πλευρά του Πιτ.

Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου έκρινε ότι ο Πιτ δεν κατάφερε να αποδείξει την αναγκαιότητα άρσης του επαγγελματικού απορρήτου των επικοινωνιών της Τζολί με τους νομικούς και συμβουλευτικούς της συνεργάτες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Vanity Fair το 2023, το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να αποκτήσει το ακίνητο έχοντας περάσει διακοπές εκεί για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, υπέγραψαν τριετές συμβόλαιο μίσθωσης το 2007. Οι Μπραντζελίνα απέκτησαν το Château Miraval το 2011 οι δύο σταρ απέκτησαν τελικά το ακίνητο για 67 εκατομμύρια δολάρια.

Το κάστρο του 17ου αιώνα περιλαμβάνει ένα κτήμα 1.200 εκταρίων με πευκοδάσος, έναν ελαιώνα και έναν αμπελώνα 30 εκταρίων στην περιοχή της Προβηγκίας, γνωστή για το βιολογικό ροζέ Miraval.

Μινιμαλιστικό, με τα έπιπλα να είναι ως επί το πλείστον υπόλευκα και τα λεπτά πάνελ από λινό να φιλτράρουν τις ακτίνες του ήλιου, το κάστρο φιλοξένησε και τους εορτασμού του γάμου των Μπραντζελίνα τον Αύγουστο του 2014.

Το κτήμα έγινε στη συνέχεια το επίκεντρο μιας λυσσαλέας διαμάχης, μετά την απόφαση της Τζολί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016.

Το Château Miraval λειτουργεί επίσης ως στούντιο ηχογράφησης, έχοντας φιλοξενήσει πολλούς καλλιτέχνες από τον κόσμο της ποπ, της ροκ και της ραπ. Αυτό οφείλεται στον πιανίστα Ζακ Λουσιέ, πρώην ιδιοκτήτη του κάστρου, ο οποίος έχτισε εκεί ένα στούντιο.

Άνοιξε ξανά και ανακαινίστηκε το 2022 και μετονομάστηκε σε Miraval Studios από τον Μπραντ Πιτ και τον Νταμιέν Κιντάρ, έναν Γάλλο παραγωγό και συνθέτη που έχει συνεργαστεί με τους L’Impératrice, Μπράιαν Ίνο και Arca.

Στο στούντιο έχουν κάνει ηχογραφήσεις διάσημες μπάντες της της ροκ, όπως οι AC/DC, Muse και Rammstein. Οι Pink Floyd ηχογράφησαν μέρος του εμβληματικού άλμπουμ τους The Wall (1979) με τους σύγχρονους Τράβις Σκοτ και Κέντρικ Λαμάρ να είναι θιασώτες του τόπου και των εγκαταστάεων του.

Παρά τη νομική θύελλα που μαίνεται γύρω από την ιδιοκτησία του, το Μιραβάλ παραμένει ένας ζωντανός κόμβος δημιουργίας και πολιτισμού στην καρδιά της Προβηγκίας.

Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Λίβανος: 18 νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την κατάπαυση πυρός

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-3 σετ: Δεύτερο σερί πρωτάθλημα οι «πράσινοι» και πρώτο νταμπλ μετά από 41 χρόνια (vids)
Με κορυφαίους τους Νίλσεν, Γιάντσουκ και καταλυτικό τον Ανδρεόπουλο ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα στη Novibet Volley League

Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη: Αυτές είναι οι επτά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, λόγω της αυξημένης παρουσίας αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Ο Δένδιας, ο Άδωνης και η συζήτηση για ενδεχόμενες επισκέψεις στο… διάστημα
Η απουσία Δένδια στην Πορτογαλία κατά την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, άνοιξε τη συζήτηση από πλευράς Γεωργιάδη για το ποιοι μπορούν να φτάσουν στη... Σελήνη για να να αποφύγουν τα δύσκολα.

Τραγωδία στην Κω – Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κουρασμένη, τραυματισμένη, πελαγωμένη: Κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κόμμα σε κρίση
Όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα πολλά προβλήματα κάτω απ' το χαλί. Μπροστά στη δημοσκοπική κατάρρευση πληθαίνουν οι φήμες για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

