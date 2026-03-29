Αντζελίνα Τζολί: Πένθος και δικαστικός πόλεμος τη «συνθλίβουν»
Η Αντζελίνα Τζολί θρηνεί για την απώλεια του θείου της, ενώ η συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ εντείνει την πίεση σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο
Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς θρηνεί για την απώλεια του θείου της, Τσιπ Τέιλορ, την ώρα που παραμένει σε εξέλιξη η σκληρή δικαστική της διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ.
Η 50χρονη σταρ πενθεί για τον Τέιλορ, που έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια, την ώρα που συνεχίζεται η πολύχρονη διαμάχη για το γαλλικό κτήμα Château Miraval — μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους.
Πένθος μέσα σε διαρκή σύγκρουση
Η δικαστική υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για την πώληση του μεριδίου της Αντζελίνα Τζολί και για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του κτήματος. Οι τελευταίες κινήσεις εστιάζουν κυρίως σε οικονομικές αποκαλύψεις και όρους της αρχικής συμφωνίας.
Άνθρωπος από το περιβάλλον της ηθοποιού αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ την έχει επηρεάσει βαθιά, ιδίως επειδή συνέπεσε με μια ήδη επιβαρυμένη περίοδο. «Η απώλεια ήρθε σε μια στιγμή που ήταν ήδη συναισθηματικά πιεσμένη», σημειώνει, τονίζοντας ότι οι συνθήκες κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη απ’ ό,τι θα ήταν υπό άλλες περιστάσεις.
Χωρίς «χώρο» για να πενθήσει
Παράλληλα με το πένθος της, η Τζολί συνεχίζει να εμπλέκεται ενεργά στη νομική διαμάχη με τον Πιτ, με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν σε αντιπαράθεση για οικονομικά δεδομένα και δικαιώματα επί του οινοποιείου.
Την ίδια στιγμή, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να φύγει από τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά το γεγονός ότι όλα συμβαίνουν ταυτόχρονα την έχει εξαντλήσει». Και προσθέτει: «Δεν έχει μπορέσει να αποσυρθεί για να επεξεργαστεί την απώλεια — η πίεση από όλες τις πλευρές είναι συνεχής και έντονη».
*Με πληροφορίες από: AOL
