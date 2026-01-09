Αντζελίνα Τζολί: Καρκινοπαθής στο πρώτο τρέιλερ για το Couture – «Κατάθεση ψυχής»

Στο πρώτο τρέιλερ του γαλλικού δράματος Couture, η Αντζελίνα Τζολί παραδίδει μαθήματα ερμηνείας και θάρρους, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και ένα επώδυνο διαζύγιο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σε μια από τις πιο ειλικρινείς στιγμές της καριέρας της, ενώνει την προσωπική της οδύσσεια με την τέχνη, μιλώντας άπταιστα γαλλικά με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η νέα ταινία Couture, η οποία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, αποτελεί για την Αντζελίνα Τζολί μια αυστηρά προσωπική υπόθεση.

Στην ταινία η Τζολί υποδύεται μια σκηνοθέτιδα στο Παρίσι, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού την ίδια στιγμή που βιώνει τη διάλυση του γάμου της.

Η σύνδεση με την πραγματική ζωή της πενηντάχρονης σταρ είναι ανατριχιαστική, καθώς η Τζολί έχασε τη μητέρα της από καρκίνο το 2007 και η ίδια υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013, όταν διαπιστώθηκε ο υψηλός κίνδυνος που διέτρεχε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Τime της Γαλλίας, η Τζολί δεν δίστασε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο δείχνοντας τις ουλές από τις χειρουργικές της επεμβάσεις, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης.

Η ίδια τονίζει ότι η προσέγγιση της σκηνοθέτιδας Αλίς Βινοκούρ είναι μοναδική, καθώς δεν εστιάζει στη θλίψη ή στο τέλος, αλλά στη θέληση για ζωή.

«Συχνά οι ταινίες για τις γυναίκες που παλεύουν με τον καρκίνο μιλούν μόνο για τον θάνατο. Αυτή η ταινία μιλάει για τη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ευάλωτη πλευρά της ήταν εκείνη που την οδήγησε να δεθεί αμέσως με τον χαρακτήρα.

Όπως εξομολογήθηκε στο περιοδικό Variety, η εμπειρία των γυρισμάτων ήταν τόσο ιδιωτική που στο μυαλό της δεν την καταγράφει καν ως κινηματογραφικό έργο, αλλά ως μια προσωπική κατάθεση.

Το Couture αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ημερομηνία για την προβολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Με την Αντζελίνα Τζολί σε μια από τις πιο τολμηρές στιγμές της, η ταινία υπόσχεται να αποτελέσει ένα ορόσημο για το πώς ο κινηματογράφος μπορεί να πραγματευτεί ευαίσθητα ζητήματα υγείας με λεπτότητα και αισιοδοξία.