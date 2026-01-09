magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Αντζελίνα Τζολί: Καρκινοπαθής στο πρώτο τρέιλερ για το Couture – «Κατάθεση ψυχής»
Culture Live 09 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Αντζελίνα Τζολί: Καρκινοπαθής στο πρώτο τρέιλερ για το Couture – «Κατάθεση ψυχής»

«Aυτή η ταινία είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα, που ξεπερνά τα όρια της υποκριτικής» έχει πει η Αντζελίνα Τζολί για το δράμα Couture 

Στο πρώτο τρέιλερ του γαλλικού δράματος Couture, η Αντζελίνα Τζολί παραδίδει μαθήματα ερμηνείας και θάρρους, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και ένα επώδυνο διαζύγιο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, σε μια από τις πιο ειλικρινείς στιγμές της καριέρας της, ενώνει την προσωπική της οδύσσεια με την τέχνη, μιλώντας άπταιστα γαλλικά με φόντο την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η νέα ταινία Couture, η οποία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, αποτελεί για την Αντζελίνα Τζολί μια αυστηρά προσωπική υπόθεση.

Στην ταινία η Τζολί υποδύεται μια σκηνοθέτιδα στο Παρίσι, η οποία καλείται να διαχειριστεί τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού την ίδια στιγμή που βιώνει τη διάλυση του γάμου της.

Η σύνδεση με την πραγματική ζωή της πενηντάχρονης σταρ είναι ανατριχιαστική, καθώς η Τζολί έχασε τη μητέρα της από καρκίνο το 2007 και η ίδια υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013, όταν διαπιστώθηκε ο υψηλός κίνδυνος που διέτρεχε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Τime της Γαλλίας, η Τζολί δεν δίστασε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο δείχνοντας τις ουλές από τις χειρουργικές της επεμβάσεις, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης.

YouTube thumbnail

Η ίδια τονίζει ότι η προσέγγιση της σκηνοθέτιδας Αλίς Βινοκούρ είναι μοναδική, καθώς δεν εστιάζει στη θλίψη ή στο τέλος, αλλά στη θέληση για ζωή.

«Συχνά οι ταινίες για τις γυναίκες που παλεύουν με τον καρκίνο μιλούν μόνο για τον θάνατο. Αυτή η ταινία μιλάει για τη ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η ευάλωτη πλευρά της ήταν εκείνη που την οδήγησε να δεθεί αμέσως με τον χαρακτήρα.

Όπως εξομολογήθηκε στο περιοδικό Variety, η εμπειρία των γυρισμάτων ήταν τόσο ιδιωτική που στο μυαλό της δεν την καταγράφει καν ως κινηματογραφικό έργο, αλλά ως μια προσωπική κατάθεση.

Το Couture αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ημερομηνία για την προβολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα.

Με την Αντζελίνα Τζολί σε μια από τις πιο τολμηρές στιγμές της, η ταινία υπόσχεται να αποτελέσει ένα ορόσημο για το πώς ο κινηματογράφος μπορεί να πραγματευτεί ευαίσθητα ζητήματα υγείας με λεπτότητα και αισιοδοξία.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
