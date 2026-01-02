Αντζελίνα Τζολί: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Ράφα και η διπλωματία της ανθρωπιάς στη Γάζα

Η Αντζελίνα Τζολί συνεχίζει την αποστολή ανθρωπιάς της. Η σταρ του Χόλιγουντ και ακτιβίστρια βρέθηκε για ακόμη μια φορά στην πρώτη γραμμή μιας ανθρωπιστικής κρίσης, επισκεπτόμενη την αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Η επίσκεψη της πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και είχε ως στόχο την ενημέρωσή της για τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να φτάσει η απαραίτητη βοήθεια στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η Τζολί, γνωστή για την πολυετή δέσμευσή της στα ζητήματα των προσφύγων, επέλεξε αυτό το συμβολικό σημείο για να αναδείξει το δράμα χιλιάδων ανθρώπων που εξαρτώνται από τη λειτουργία αυτού του μοναδικού «πνεύμονα» ζωής σημειώνει η Jerusalem Post.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα σύνορα, η Αντζελίνα Τζολί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μέλη της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου και άλλους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με αναφορές, η ηθοποιός άκουσε με προσοχή τις μαρτυρίες των εθελοντών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, από τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις έως τους κινδύνους στην περιοχή.

«Η προσφορά αυτών των ανθρώπων είναι η τελευταία γραμμή άμυνας της ανθρωπιάς» ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει, τιμώντας εκείνους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να παραδώσουν τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη στην άλλη πλευρά των συνόρων σημειώνουν τα τοπικά μέσα.

🇪🇬 🇵🇸 Angelina Jolie visits Egyptian side of Rafah crossing to Gaza Hollywood star Angelina Jolie has visited the Egyptian side of the Rafah crossing into Gaza, where she spoke with members of the Red Crescent and truck drivers ferrying humanitarian aid, AFP journalists said.… pic.twitter.com/e2TEyWwBnF — AFP News Agency (@AFP) January 2, 2026

Η επίσκεψη της Τζολί έρχεται σε μια χρονική στιγμή που το πέρασμα της Ράφα είναι κέντρο αναφοράς για τη διεθνή διπλωματία και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις με την ίδια να στρέφει ξανά τους προβολείς της παγκόσμιας κοινής γνώμης στις ανάγκες των εκτοπισμένων και των εγκλωβισμένων αμάχων σημειώνει το δημοσίευμα.

Η Τζολί, η οποία στο παρελθόν έχει ασκήσει δριμεία κριτική για την αδράνεια της διεθνούς πολιτικής σκηνής, χρησιμοποιεί τη δύναμη της εικόνας της ως μεγενθυτικό φακό της κραυγής αγωνίας που έρχεται από το εσωτερικό της Γάζας και έχει στόχο να δείξει την υποστήριξή της στον λαό του παλαιστινιακού θύλακα που έχει πληγεί από δύο χρόνια πολέμου.

View this post on Instagram A post shared by IMAGES (@dawn_images)

Αυτή η νέα πρωτοβουλία της Αντζελίνα Τζολί επιβεβαιώνει ότι, παρά την απομάκρυνσή της από τον επίσημο ρόλο της πρέσβειρας καλής θελήσεως του ΟΗΕ πριν από λίγο καιρό, η ίδια παραμένει ενεργή και ανεξάρτητη στη δράση της.

Η επιλογή της να βρεθεί στην Αίγυπτο και να συνομιλήσει απευθείας με τους ανθρώπους του πεδίου υπογραμμίζει την πεποίθησή της ότι η αλλαγή έρχεται μέσα από την ενημέρωση και την πίεση που ασκείται όταν ο κόσμος δεν μπορεί πια να αποστρέψει το βλέμμα.

Η εικόνα της στη Ράφα, ανάμεσα σε φορτηγά βοήθειας και εθελοντές, αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα.