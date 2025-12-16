Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Αντζελίνα Τζολί δηλώνει συγκλονισμένη από τις γυναίκες που μοιράζονται τη δική τους εμπειρία και θέλησε να ενωθεί μαζί τους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και την πρόσβαση σε screening.

Περισσότερο από μία δεκαετία μετά την προληπτική επέμβαση, η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να αποκαλύψει δημοσίως τις ουλές της διπλής μαστεκτομής, ποζάροντας για το εξώφυλλο του περιοδικού Time France που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ», δήλωσε η ηθοποιός, εξηγώντας τους λόγους αυτής της βαθιά προσωπικής κίνησης. «Συγκινούμαι πάντα όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους. Ήθελα να ενωθώ μαζί τους. Ήθελα να συμμετάσχω, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και τις γνώσεις για τον καρκίνο του μαστού».

Η απόφαση για την προληπτική επέμβαση, που ακολούθησε η αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων το 2015, πάρθηκε αφότου η Τζολί βρέθηκε θετική σε μια μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, το οποίο αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

Η μητέρα της, η ηθοποιός Μαρσελίν Μπερτράν, είχε χάσει τη ζωή της στα 56 της χρόνια μετά από δεκαετή μάχη με τον καρκίνο. Το ίδιο και η γιαγιά της.

«Ήθελα να γράψω αυτό για να πω σε άλλες γυναίκες ότι η απόφαση για μαστεκτομή δεν ήταν εύκολη», είχε γράψει η Τζολί το 2013 στους New York Times, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια επιλογή για την οποία αισθάνεται «πολύ χαρούμενη».

Η επέμβαση μείωσε τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού από 87% σε κάτω από 5%. «Μπορώ να πω στα παιδιά μου ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα με χάσουν λόγω καρκίνου του μαστού», είχε προσθέσει στο άρθρο της My Medical Choice.

View this post on Instagram A post shared by TIME France (@timefrance)

Στη νέα της συνέντευξη, η Αντζελίνα Τζολί εστιάζει στον ακτιβισμό για την προσβασιμότητα στην υγεία, τονίζοντας ότι «κάθε γυναίκα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να καθορίσει το δικό της ταξίδι υγειονομικής περίθαλψης και να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει ενήμερες επιλογές».

Επιπλέον, ζήτησε να γίνουν οι γενετικές εξετάσεις και το γονιδιακό έλεγχο των γονιδίων BRCA «προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές» για όλες τις γυναίκες με σχετικό ιστορικό.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι η δημόσια αποκάλυψη της επέμβασής της, πριν από 12 χρόνια, είχε μετρήσιμο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία, οι προληπτικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 20%, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε ως «φαινόμενο Angelina» και θεωρείται χωρίς προηγούμενο -τo ίδιο συνέβη σε όλο τον κόσμο με τους προληπτικούς ελέγχους να αυξάνονται.

Η μητέρα έξι παιδιών δημιούργησε σεισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αφαίρεση των ωοθηκών (σαλπιγκοωοθηκεκτομή) μετά από χειρουργείο αμφωτερόπλευρης μαστεκτομής που είχε προηγηθεί.

Όπως αναμενόταν η ιστορία της ηθοποιού έκανε πολλές γυναίκες να προχωρήσουν σε γενετικό έλεγχο για το σύνδρομο καρκίνου μαστού – ωοθηκών και ακολούθως σε προφυλακτική μαστεκτομή άμφω και σαλπιγκοωοθηκεκτομή.

Και οι δύο επεμβάσεις θεωρείται ότι μειώνουν τη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου μαστού και ωοθηκών σε γυναίκες που έχουν βρεθεί θετικές σε μεταλλάξεις των αντίστοιχων γονιδίων. Η δραματική αυτή αλλαγή στη συμπεριφορά των γυναικών έμεινε γνωστή ως το φαινόμενο Angelina.

«Η Jolie χρησιμοποίησε τη δημοσιότητά της με ηρωικό τρόπο και επηρέασε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως» ανέφερε ο David Fishman, διευθυντής του Mount Sinai Ovarian Cancer Risk Assessment Program στη Νέα Υόρκη.

Το 2015 ανακοινώθηκε μία μελέτη από το British Cancer Research όπου παρουσιάζεται η έκταση του φαινομένου Jolie στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διπλασιάστηκε ο αριθμός των ασθενών που απευθύνθηκαν σε κλινικές μαστού.

Η προσωπική της εμπειρία συνδέεται άμεσα με την επόμενη επαγγελματική της κίνηση. Η Τζολί πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία της Άλις Γουίνοκουρ, Couture, που θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία τον Φεβρουάριο του 2026, υποδυόμενη την Mαξίν Γουόλκερ, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα με διάγνωση καρκίνου του μαστού.

«Λατρεύω αυτή την ταινία γιατί αφηγείται μια ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ το ταξίδι ενός αρρώστου: δείχνει τη ζωή», είπε η Τζολί, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αλλάξει η κινηματογραφική αφήγηση γύρω από την ασθένεια.

«Πολύ συχνά, οι ταινίες για τους αγώνες των γυναικών — ειδικά για τον καρκίνο — μιλούν για το τέλος και τη θλίψη, σπάνια για τη ζωή», εξήγησε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία ταινία «εξαιρετικής λεπτότητας».

«Οι δυσκολίες, οι ασθένειες και ο πόνος είναι μέρος της ύπαρξής μας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το πώς τα αντιμετωπίζουμε. Η μητέρα μου ήταν άρρωστη για χρόνια. Ένα βράδυ, όταν τη ρώτησαν για τη χημειοθεραπεία της, συγκινήθηκε πολύ και μου είπε ότι θα προτιμούσε να μιλήσει για κάτι άλλο, γιατί ένιωθε ότι η ασθένεια είχε γίνει η ταυτότητά της», συνέχισε.

«Αγαπώ αυτή την ταινία γιατί αφηγείται μια ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ το ταξίδι ενός άρρωστου ανθρώπου: δείχνει τη ζωή. Αυτή η φωτεινή προοπτική με συγκίνησε και με έκανε να θέλω να παίξω αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε η Τζολί.

Η Τζολί είναι το εξώφυλλο στο πρώτο τεύχος του TIME France, που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου.