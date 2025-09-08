Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Η ηθοποιός, ακτιβίστρια και σκηνοθέτιδα Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για τις ανάγκες προώθησης της νέας της ταινίας, Couture.

Κατά τη διάρκεια των ερωταπαντήσεων με το κοινό, μια θεατής που είχε πρόσφατα χάσει μια φίλη της από καρκίνο ρώτησε την Τζολί και τους συμπρωταγωνιστές της αν έχουν να μοιραστούν μαζί της κάποιο μήνυμα ελπίδας για όσους αγωνίζονται με την ασθένεια ή έχουν χάσει κάποιον από αυτή και παλεύουν με το πένθος.

«Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας», απάντησε η Τζολί, εμφανώς συγκινημένη. Μετά από μια μικρή παύση, η Τζολί συνέχισε:

«Ένα πράγμα που θυμάμαι ότι μου είχε πει η μητέρα μου όταν είχε καρκίνο ήταν: ‘Το μόνο που με ρωτάει ο κόσμος είναι για τον καρκίνο’. Θα έλεγα λοιπόν, αν γνωρίζετε κάποιον που περνάει κάτι τέτοιο, να τον ρωτάτε για όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή του», συμβούλεψε η Τζολί. «Είναι άνθρωπος, εξακολουθεί να ζει» πρόσθεσε.

Η μητέρα της Αντζελίνα Τζολί διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών το 1999 και αργότερα με καρκίνο του μαστού, πριν φύγει από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2007, σε ηλικία 56 ετών.

Έξι χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Τζολί υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, αφού διαπίστωσε ότι έφερε το «προβληματικό γονίδιο» BRCA1, το οποίο την έθετε σε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

«Όταν κοιτάζω πίσω σε εκείνη την εποχή, μπορώ να καταλάβω πόσο με άλλαξε ο θάνατός της», έγραψε τότε. «Δεν ήταν ξαφνικός, αλλά πολλά άλλαξαν μέσα μου».

Η Μπερτράν και ο Βόιτ παντρεύτηκαν το 1971 και χώρισαν το 1976 λόγω της απιστίας του Βόιτ. Οι πρώην σύζυγοι είχαν επίσης έναν γιο, τον 52χρονο Τζέιμς Χέιβεν.

Στο κόκκινο χαλί, η Τζολί μίλησε για την ιστορία της οικογένειάς της και γιατί η ταινία αυτή είναι μια βαθιά προσωπική υπόθεση.

«Είμαι 50 πια, στην ηλικία αυτή η μητέρα και η γιαγιά μου υποβάλλονταν ήδη σε χημειοθεραπεία» είπε.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε το μήνυμά της για τη ζωή: «Όλοι έχουμε πράγματα για τα οποία ανησυχούμε ή ανθρώπους που αγαπάμε. Και αυτό είτε θα μας κάνει να επιβραδύνουμε και να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα, είτε θα μας κάνει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη ζωή, πριν τελειώσει».

Η Τζολί αναφέρθηκε και στην επιλογή της να φορέσει το περιδέραιο της μητέράς της στα γυρίσματα της ταινίας.

«Ήταν δύσκολο αλλά και ένας τρόπος να επικοινωνώ μαζί της» είπε συγκινημένη. Στη συνέχεια η Τζολί μίλησε για τον κοινό ιστό του πένθους και της θλίψης που μοιραζόμαστε και μας ενώνουν.

«Δεν είμαστε μόνοι στο πένθος και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Όταν χάνουμε κάποιον μπαίνουμε στην απομόνωση, δεν αναζητάμε βοήθεια και όμως είναι κάτι που μας ενώνει όλους μαζί, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι στη θλίψη και την απώλεια. Η ταινία αυτή είναι μια από τα πιο προσωπικά πρότζεκτ που έκανα ποτέ» είπε.

Στην ταινία Couture, η Τζολί υποδύεται μια Αμερικανίδα σκηνοθέτη ονόματι Μαξίν Γουόκερ, η οποία πηγαίνει στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας.

Η Μαξίν βρίσκεται στη μέση ενός διαζυγίου και μεγαλώνει μια έφηβη κόρη όταν της δίνεται μια σοβαρή ιατρική διάγνωση, σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας από το TIFF.