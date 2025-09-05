Πιο μοιραία από ποτέ – Η αισθησιακή μεταμόφωση της Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας Anxious People

Η Αντζελίνα Τζολί μόλις έκανε την πρώτη της εμφάνιση με το νέο της λουκ . Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό της νέας της ταινίας, Anxious People, στο Λονδίνο, με ένα ξανθό καρέ — μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά μακριά, καστανά μαλλιά της, αν και τους τελευταίους μήνες έχει στραφεί προς πιο ανοιχτές αποχρώσεις.

Εκτός από το νέο της χτένισμα, η Τζολί φορούσε για τις ανάγκες της ταινίας μια μακριά, λευκή κάπα, μια φαρδιά παντελόνα, εντυπβσιακό κόκκινο κραγιόν και μια χαρακτηριστική χρυσή καρφίτσα στο αριστερό πέτο (σ.σ. πάντα αριστερά φοριέται η καρφίτσα).

Το Anxious People, στο οποίο σύμφωνα με το Deadline πρωταγωνιστούν επίσης η Έιμι Λου Γουντ και ο Τζέισον Σίγκελ, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φρέντρικ Μπάκμαν από το 2019. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Μαρκ Φόρστερ, ενώ ο Μπάκμαν μαζί με τον Ντέιβιντ Μαγκί θα είναι οι σεναριογράφοι.

Η υπόθεση της ταινίας

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, η τραπεζίτισσα Ζάρα βρίσκεται απρόθυμα να συναναστρέφεται με μια ομάδα αγνώστων σε ένα open house», αναφέρει η σύνοψη της ταινίας, σύμφωνα με το Deadline. «Όταν μια επίσης απρόθυμη ληστής τραπεζών, η Γκρέις, παίρνει κατά λάθος την ομάδα ως όμηρους, ακολουθεί χάος και ένας ανεμοστρόβιλος αποκαλύψεων πληροφοριών, μυστικά ξεπετάγονται απρόσμενα και κυριολεκτικά τίποτα δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο».

Η Τζολί θα υποδυθεί τη Ζάρα, ενώ η Γουντ θα υποδυθεί τη Γκρέις.

Στο πλατό, η Τζολί είχε μαζί της τον 24χρονο γιο της, Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί της από τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ.

Ο Μάντοξ ακολούθησε τα βήματα των γονιών του, εμφανιζόμενος για πρώτη φορά ως ζόμπι χωρίς να αναγράφεται στο générique στην ταινία του Πιτ, World War Z, το 2013, και αργότερα ως εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας First They Killed My Father, όταν ήταν μόλις 15 ετών.

από people.com