«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

A
A
Η βιογραφική ταινία «Μαρία», η οποία σηματοδότησε την μεγάλη επιστροφή της Αντζελίνα Τζολί στην οθόνη, δεν προσέλκυσε ακριβώς τους αριθμούς που θα περίμενε κανείς, δεδομένης και της τεράστιας προωθητικής καμπάνιας για το κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η ταινία που κυκλοφόρησε τόσο στο Netflix όσο και σε κινηματογραφικές αίθουσες σε διάφορες αγορές, έλαβε κυρίως θετικές κριτικές και κέρδισε επίσης μια υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Φωτογραφίας, ενώ η Αντζελίνα Τζολί κέρδισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της.

Βασισμένη στην τελευταία εβδομάδα της ζωής της Μαρίας Κάλλας, η ταινία αναβιώνει τώρα στα charts των streaming υπηρεσιών. Σύμφωνα με το FlixPatrol, η «Μαρία» κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Μια τριλογία για τις γυναίκες του 20ού αιώνα

Η ταινία ήταν η τέταρτη πιο δημοφιλής ταινία στα παγκόσμια charts του HBO Max στις 25 Αυγούστου σύμφωνα με το Collide, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η υπερφυσική ταινία τρόμου «Final Destination Bloodlines», η ταινία κινουμένων σχεδίων «Paddington in Peru» και η ταινία επιστημονικής φαντασίας «Kingdom of the Planet of the Apes».

Καθεμία από αυτές τις ταινίες ήταν επιτυχία στο box office, αλλά η ταινία «Μαρία» απέφερε μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας του Χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαρέν, που αφορά τις γυναίκες του 20ού αιώνα, μετά την ταινία «Jackie» (2016), η οποία ακολουθούσε την Τζάκι Κένεντ αμέσως μετά τη δολοφονία του 35ου πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, και την ταινία «Σπένσερ» (2021), η οποία ακολουθούσε την πριγκίπισσα Νταϊάνα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, καθώς ο γάμος της με τον νυν βασιλιά Κάρολο κρεμόταν από μια κλωστή -μέχρι που τελικά κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

Τόσο η Νάταλι Πόρτμαν, που υποδύθηκε τη Τζάκι, όσο και η Κρίστεν Στιούαρτ, που υποδύθηκε τη Νταϊάνα, κέρδισαν υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Την κρεμάει σαν πίνακα ζωγραφικής»

Η «Μαρία» έχει σταθερή βαθμολογία 76% στον ιστότοπο Rotten Tomatoes, όπου αναφέρεται ότι «η Αντζελίνα Τζολί αποκαλύπτει συνεχώς νέα επίπεδα συναισθηματικής έκφρασης στην ταινία ‘Μαρία’ του Πάμπλο Λαρέν, διατηρώντας αυτή την τραγική βιογραφική ταινία συναρπαστική ακόμα και όταν η θεατρικότητά της ξεφεύγει από τα όρια».

Σε κριτική του στον Guardian, ο δημοσιογράφος Xan Brooks, ο οποίος βαθμολόγησε την ταινία με 4/5 αστέρια, έγραψε: «Η ταινία του Λαρέν αφορά την Κάλλας, αλλά αφορά και την Τζολί, με τον ίδιο τρόπο που το Limelight αφορούσε τον Τσάπλιν και το Last Tango in Paris τον Μπράντο. Ο Χιλιανός σκηνοθέτης παίρνει την 49χρονη ηθοποιό, που κάποτε ήταν η πιο εμπορική σταρ στον κόσμο, και την κρεμάει σαν πίνακα ζωγραφικής για να την κοιτάζουν όλοι, ή σαν ανεκτίμητο άγαλμα για να την περιτριγυρίζουν. Σίγουρα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η Τζολί προπονήθηκε για αρκετούς μήνες για να τραγουδήσει τα κομμάτια της ταινίας, η φωνή της ηχογραφήθηκε σε πολλαπλά κανάλια και αναμίχθηκε με αυτή της ίδιας της Κάλλας. Αλλά πρόκειται κυρίως για μια επιλογή-τρόπαιο, το απόλυτο καστ».

Επιλεκτικότητα

Ο τελευταίος σημαντικός ρόλος της Αντζελίνα Τζολί ήταν στην ταινία «Eternals» (2021), αλλά πριν από αυτό, πρωταγωνίστησε στην νεο-γουέστερν ταινία Those Who Wish Me Dead, σε σκηνοθεσία Τέιλορ Σέρινταν.

Η Τζολί, σκηνοθέτησε επίσης το πολεμικό δράμα «Without Blood», το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει μετά την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο πέρυσι.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Αλεσάντρο Μπαρίκο, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Σάλμα Χάγιεκ, Ντεμιάν Μπιτσίρ και Χουάν Μινουχίν.

*Με πληροφορίες από: Collider | Guardian

