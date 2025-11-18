Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον, τα μενταγιόν με σταγόνες αίματος στον λαιμό τους κι ο έρωτάς τους

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρτον ξεκαθαρίζει τα πράγματα σχετικά με μια σημαντική στιγμή στη σχέση του με την Αντζελίνα Τζολί. Ο ηθοποιός, 70 ετών, αποκάλυψε φρέσκες λεπτομέρειες σχετικά με την παλιά φήμη ότι αυτός και η πρώην σύζυγός του Αντζελίνα Τζολί φορούσαν μενταγιόν με φιαλίδια στα οποία είχαν ο ένας το αίμα του άλλου.

«Ο καθένας μας είχε ένα μικρό κολιέ, με μια σταγόνα αίμα μέσα», είπε ο σταρ της σειράς Landman σε μια νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone. «Ήταν μια ρομαντική ιδέα, και αυτό ήταν όλο. Αλλά όταν τελείωσε όλοι μας παρουσίασαν σαν να ήμασταν βρικόλακες… ότι ζούσαμε σε ένα μπουντρούμι, πίναμε το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα…».

Παρά την αλλόκοτη δημόσια άποψη για τη σχέση τους, ο Θόρτον υποστήριξε ότι χώρισαν με καλούς όρους.

Ακόμα, στενοί φίλοι

«Και φυσικά, η Αντζελίνα Τζόλι και εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί. Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου» είπε στο περιοδικό. «Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ στενοί φίλοι. Και αυτή ήταν μια σχέση που τελείωσε με πολύ πολιτισμένο τρόπο. Απλά χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν πολύ διαφορετικός».

Η Τζολί γνώρισε τον Θόρτον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Ερωτικές Αναταράξεις (Pushing Tin) το 1999. Το ζευγάρι το έσκασε ένα χρόνο αργότερα, το 2000, στο Λας Βέγκας, λίγο μετά την απότομη διακοπή του αρραβώνα του Θόρτον με τη Λόρα Ντερν.

Το 2002, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι θα υιοθετούσε τον γιο τους, τον Μάντοξ, από την Καμπότζη. Έμειναν παντρεμένοι για δύο χρόνια και χώρισαν το 2003.

Μια σταγόνα αίμα

Το 2014, ο Θόρτον απάντησε στις μακροχρόνιες φήμες σχετικά με τα φιαλίδια αίματος στον λαιμό τους και διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα φορούσαν μενταγιόν με μια μικρή σταγόνα αίματος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πανεπιστημίου Loyola Marymount.

«Ένα φιαλίδιο με μια σταγόνα αίμα ήταν… τόσο απλό. Η Άντζι ήρθε μια μέρα στο σπίτι με ένα σετ που αγόρασε» είπε, σύμφωνα με το E! News. «Ξέρετε αυτά τα μενταγιόν που αγοράζετε, που είναι διαφανή και βάζετε μέσα μια φωτογραφία της γιαγιάς σας ή κάτι τέτοιο και τα φοράτε στο λαιμό σας; Ε, αυτό ήταν όλο!».

«Σκέφτηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον και ρομαντικό αν παίρναμε ένα μικρό ξυραφάκι και τρυπούσαμε το δάχτυλό μας στην άκρη, βάζαμε λίγο αίμα στα μενταγιόν και τα φορούσαμε στο λαιμό μας, όπως φοράς τα μαλλιά του γιου ή της κόρης σου σε ένα φιαλίδιο»

Βάζα με αίμα

Ο Θόρτον είναι πλέον παντρεμένος με την Κόνι Άνγκλαντ, από το 2014.

*Η δεύτερη σεζόν του Landman έκανε πρεμιέρα στο Paramount+ στις 16 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από people.com