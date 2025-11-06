Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Ήταν τον Σεπτέμβριο του 2016 όταν τα tabloids απέκτησαν το νέο τους καυτό gossip και ο κόσμος του Χόλιγουντ είδε ένα από τα πιο αγαπημένο του ζευγάρια να χάνει τη λάμψη του σε live μετάδοση. Μετά από 11 χρόνια σχέσης, η Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ και ένας ανελέητος πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει.

Κάτι όχι και τόσο περίεργο, καθώς μιλάμε για δύο από τα πιο γνωστά ονόματα του κινηματογράφου, με υψηλά συμβόλαια, μεγάλες περιουσίες, αλλά και κοινές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η μάχη θα κρατούσε για τα επόμενα οκτώ χρόνια.

Το διαζύγιό τους ήταν ένα από τα πιο σκληρά και ψυχοφθόρα του Χόλιγουντ, μετατράπηκε σε ριάλιτι και εξάντλησε τόσο τον 61χρονο σταρ όσο και την 50χρονη «Μαρία Κάλλας». Ωστόσο το 2024, κατάφεραν με κάποιο τρόπο να συμφωνήσουν στους όρους και να βάλουν τέλος στη διαμάχη τους – ένα τέλος που όλοι ήξεραν από την αρχή ότι δεν θα κρατήσει πολύ.

Το τελευταίο μεγάλο τους πρόβλημα ακούσει στο όνομα Château Miraval. Ή όπως λατρεύει να το αποκαλεί ο Τύπος «ο πόλεμος των ροζέ». Το οινοποιείο αξίας 500 εκατ. δολαρίων, που ανέλαβαν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί το 2008, «ξέθαψε» ξανά το τσεκούρι του πολέμου.

Και ένας κύκλος αιματοχυσίας είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Μπραντ Πιτ αποφάσισε να μηνύσει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια επειδή έσπασε τη συμφωνία της και πούλησε το μερίδιο της από το οινοποιείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την αίτηση διαζυγίου της 50χρονης ηθοποιού το 2016, οι δύο σταρ είχαν καταλήξει σε συμφωνία να μην προχωρήσουν στη πώλησή του, παρά μόνο αν δώσουν το OK και οι δύο πλευρές.

Ωστόσο, η Τζολί αποφάσισε να πουλήσει το μερίδιό της, χωρίς να ενημερώσει τον πρώην σύζυγό της, κάτι που ο Πιτ θεώρησε ως «εκδικητική συμπεριφορά».

Να δούμε πόσα χρόνια θα κρατήσει ο «πόλεμος των ροζέ».