Μπραντ Πιτ εναντίον Αντζελίνα Τζολί: «Ο Πόλεμος των Ροζέ θα γίνει πολύ πιο άγριος»

«Ο πόλεμος μεταξύ τους είναι ήδη πολύ άσχημος. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα» αποκαλύπτει στην Daily Mail πηγή από το περιβάλλον των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί για τις νέες εξελίξεις στην πιο δαπανηρή δικαστική διαμάχη ανάμεσα στους πρώην συντρόφους και συνέταιρους.

Η σταρ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ θα βρεθούν αντιμέτωποι πλέον πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς δικαστής ακύρωσε την τελευταία προσπάθεια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού Αντζελίνα Τζολί να βγάλει άκυρη την αγωγή του πρώην συζύγου της για τον γαλλικό αμπελώνα.

Στο επίκεντρο της λυσσαλέας διαμάχης του πρώην ζευγαριού είναι το κτήμα Château Miraval, αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το οινοποιείο παράγει ένα βραβευμένο ροζέ κρασί.

Η 49χρονη Τζολί υπέβαλε αγωγή για να απορρίψει τους ισχυρισμούς του Πιτ, 60, εναντίον της σχετικά με την προφορική δέσμευση για συμφωνία 50/50 στην ιδιοκτησία του του αμπελώνα τους.

Η Αντζελίνα Τζολί υποστηρίζει ότι η συμφωνία είχε ακυρωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης εμπιστευτικότητας σχετικά με τον γάμο τους.

Και οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες να πέσουν με όλα τους τα όπλα στη δικαστική μάχη, αναφέρει η πηγή.

«Η Άντζι είναι αποφασισμένη να αντεπιτεθεί εναντίον του Μπραντ και θα προσπαθήσει να συνεχίσει να ξεκαθαρίζει περισσότερους παλιούς προσωπικούς λογαριασμούς» αποκαλύπτει στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail ένας γνώστης της υπόθεσης.

Και θα τους κοστίσει «πολλά περισσότερα εκατομμύρια και στους δύο».

Με την τελευταία ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση ο Μπραντ Πιτ μετράει μια νέα νίκη για τον έλεγχο του γαλλικού αμπελώνα που είχε μαζί με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί και ο «πόλεμος των ροζέ» προβλέπεται ακόμη πιο κοστοβόρος.

Η Αντζελίνα Τζολί προσπάθησε να ανατρέψει μια προκαταρκτική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες που δέχθηκε τους ισχυρισμούς του πρώην συζύγου της Μπραντ Πιτ ότι το 2021 πούλησε το μερίδιό της στο Château Miravail στον Ρώσο ολιγάρχη Γιούρι Σέφλερ χωρίς τη συγκατάθεσή του.

H νομική ομάδα της Αντζελίνα Τζολί ισχυρίστηκε ότι η αγωγή του Μπραντ Πιτ εναντίον της ήταν «επιπόλαια, κακόβουλη και μέρος ενός προβληματικού σχεδίου». Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της, δικαιώνοντας τον Μπραντ Πιτ.

Τα πρακτικά του δικαστηρίου που έχει στη διάθεση της η Daily Mail, δείχνουν ότι ο σταρ του Χόλιγουντ έλαβε το «πράσινο φως» στις 8 Μαρτίου για να τροποποιήσει έναν απορριφθέντα ισχυρισμό σχετικά με την παραβίαση μιας «σιωπηρής συμφωνίας» δίκαιης συναλλαγής και καλής πίστης.

Η δικαστής Λία Μάρτιν απέρριψε τις προσπάθειες των δικηγόρων της Τζολί και δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ με το δικαστικό δράμα για το μέλλον του Château Miraval να εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε δικαστικές αίθουσες στη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και το Λος Άντζελες.

Ο Μπραντ Πιτ δήλωσε σοκαρισμένος όταν του γνωστοποιήθηκε ότι η πρώην σύζυγός του πούλησε το μισό της περιουσίας τους στο Château Miraval, χωρίς τη συγκατάθεσή του, στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γιούρι Σέφλερ, το 2021, που είναι επικεφαλής της αυτοκρατορίας Stolichnaya.

Οι δικηγόροι του Πιτ λένε ότι η Τζολί παραβίασε τη συμφωνία του ζευγαριού πουλώντας το μερίδιο της χωρίς την έγγραφη άδεια του.

Με την απόρριψη των τριών αγωγών, το πρώην ζευγάρι – που παντρεύτηκε στο κτήμα της Προβηγκίας της Νότιας Γαλλίας το 2014 και χώρισε το 2016 – θα έρθει αντιμέτωπο στις αίθουσες των δικαστηρίων το επόμενο έτος.

Πηγή κοντά στον ηθοποιό είπε στο DailyMail.com ότι αν και «πρόκειται για μια απλή επιχειρηματική διαμάχη, η πλευρά της Τζολί κάνει τον πόλεμο προσωπικό απέναντι στο πρόσωπο του Πιτ κάνοντας την υπόθεση πιο περίπλοκη και χρονοβόρα».

Η Αντζελίνα Τζολί θα έχει 30 ημέρες για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πιτ υπέβαλε αγωγή 67 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Τζολί το 2022, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την πώληση των μετοχών, πυροδοτώντας μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη μεταξύ των πρώην.

Η απόφαση της δικαστίνας Λία Μάρτιν να απορρίψει τις τρεις τελευταίες αξιώσεις της Τζολί εναντίον του Πιτ τον βάζει σταθερά στη θέση του εν δυνάμει νικητή ενόψει της δίκης του επόμενου έτους.

Η τελευταία δικαστική απόφαση αντιπροσωπεύει μια ακόμη νίκη για τον Πιτ πριν από τη δίκη, ενισχύοντας τη δυναμική του στη συνεχιζόμενη δικαστική μάχη.

Το κάστρο της Νότιας Γαλλίας, όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014, έγινε το «πάθος» του Pitt και ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παραγωγούς ροζέ κρασιού στον κόσμο.

Η Τζολί αντιμετωπίζει πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης εάν δεν αναιρέσει τη συμφωνία που έκανε με τον Γιούρι Σέφλερ σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο Miraval.

Με την απογοήτευσή της για την από κοινού ανάθεση της επιμέλειας των παιδιών τους στον Πιτ το 2021, η διαμάχη φαίνεται να έχει γίνει πολύ προσωπική για το ζευγάρι, υπερβαίνοντας το αρχικό επιχειρηματικό θέμα.

Η Τζολί έχει επίσης κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να απομονώσει και να απομακρύνει τον πρώην σύζυγο της Πιτ από τα έξι παιδιά τους μετά τον χωρισμό τους.

Η ομάδα του Πιτ ισχυρίζεται ότι η Τζολί πιστεύει ότι η συμφωνία της με τον Σέφλερ ήταν «έγκυρη» λόγω του NDA που της ζήτησε ο πρώην σύζυγός της να υπογράψει.

Η Τζολί δέχτηκε άλλο ένα πλήγμα νωρίτερα φέτος αφού το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να προσκομίσει κάθε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει με τρίτο μέρος για μια περίοδο οκτώ ετών από το 2014 – τη χρονιά που παντρεύτηκαν – έως το 2022.

Δημοσιεύματα της Daily Mail και Page Six ισχυρίζονται ότι η Αντζελίνα Τζολί συμφώνησε να πουλήσει το μερίδιο της στο γαλλικό κτήμα στον Ρώσο ολιγάρχη για να κάνει τη ζωή του Μπραντ Πιτ «κόλαση».

Εν μέσω της διαμάχης τους ο Μπραντ Πιτ προσκάλεσε τον φίλο του Τζορτζ Κλούνεϊ και το προσωπικό του περιοδικού GQ στο γαλλικό οινοποιείο του για μια φωτογράφιση ρίχνοντας το γάντι στην Αντζελίνα Τζολί για το Chateau.

Ο 60χρονος Πιτ και ο 63χρονος Κλούνεϊ που συναντήθηκαν ξανά κινηματογραφικά στην Wolfs» μίλησαν για την μακροχρόνια φιλία τους στο τεύχος Σεπτεμβρίου του GQ.

Η συνέντευξη και η συνοδευτική φωτογράφιση πραγματοποιήθηκαν στο Chateau Miraval, την τεράστια έπαυλη της Γαλλίας, όπου ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί παντρεύτηκαν πριν από 10 χρόνια τον Αύγουστο του 2014.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ αγόρασαν ένα σπίτι κοντά στο Chateau Miraval πριν από τρία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πιτ έδειξε τον αμπελώνα και το κτήμα , σύμφωνα με το GQ, λέγοντας: «Πραγματικά προσπαθώ να απολαμβάνω τους ανθρώπους που αγαπώ και απλά να ζω. Δεν ξέρω πώς γίνεται να μην ακουστεί κλισέ αυτό, αλλά απλά ο αέρας είναι φρέσκος και το γρασίδι είναι πράσινο και έχω γίνει κάπως αυτός ο τύπος».

Το GQ μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο από τα παρασκήνια της φωτογράφισης που δείχνει περισσότερα από το chateau.

Go behind the scenes of Brad Pitt and George Clooney’s GQ cover shoot in the South of France.

🔗: https://t.co/254zaXcm5c pic.twitter.com/qBCyZ22V8q

— GQ Magazine (@GQMagazine) August 13, 2024