Η Κρίστεν Στιούαρτ και η Ντίλαν Μάγιερ παντρεύτηκαν – Αντάλλαξαν όρκους στο σπίτι τους

Η 35χρονη πρωταγωνίστρια του Twilight, Κρίστεν Στιούαρτ, σύμφωνα με το TMZ, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ, στο Λος Άντζελες την Κυριακή 20 Απριλίου.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο σπίτι μπροστά σε μια κλειστή ομάδα αγαπημένων προσώπων – μεταξύ των οποίων η Άσλεϊ Μπένσον και ο σύζυγός της Μπράντον Ντέιβις – αφού πήραν άδεια γάμου στο δικαστήριο.

«Με δύο κορίτσια, ποτέ δεν ξέρεις…»

Η Στιούαρτ και η Μάγιερ, που επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram τον Οκτώβριο του 2019, αρραβωνιάστηκαν το 2021. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή The Howard Stern Show του SiriusXM εκείνη τη χρονιά, η Στιούαρτ αστειεύτηκε ότι η 37χρονη Μάγιερ – η οποία είναι κόρη του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου Νίκολας Μάγιερ- την πρόλαβε και ήταν εκείνη που της έκανε πρόταση γάμου.

«Δεν είναι δεδομένο ότι εγώ θα ήμουν εκείνη, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Με δύο κορίτσια, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα εκπληρώσει τον περίεργα γ@@@μένο ρόλο των δύο φύλων και εμείς δεν το κάνουμε αυτό ούτε σκεφτόμαστε με αυτούς τους όρους», εξήγησε η ηθοποιός στον παρουσιαστή Χάουαρντ Στερν.

«Οπότε έλεγα: ‘Περίμενε, λοιπόν, δεν είμαι σίγουρα εγώ η κατάλληλη. Και έτσι αστειευόμουν για λίγο, όπως, ‘Όχι, εγώ θέλω να είμαι αυτή που θα μου γίνει πρόταση… θέλω να μου κάνουν πρόταση γάμου’ και τότε απλά άρπαξε την ευκαιρία και το έκανε να συμβεί. Ήταν τόσο γ@@@μένα χαριτωμένο», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η Μάγιερ «τα κατάφερε» με την πρότασή της.

«Ήταν πολύ αργά και ήμασταν σε κάποιο μπαρ, και οι φίλοι της ήταν εκεί… και βγήκαν έξω, και εγώ είπα: «Ω, φίλε, είμαι τόσο γ@@@μένα ερωτευμένη είμαι μαζί σου»»

«Δεν είμαι καλή στον προγραμματισμό»

Η Κρίστεν είχε μιλήσει προηγουμένως στον Στερν για την πρώτη φορά που είπε στη Μάγιερ ότι την αγαπούσε. «Ήταν πολύ αργά και ήμασταν σε κάποιο μπαρ, και οι φίλοι της ήταν εκεί… και βγήκαν έξω, και εγώ είπα: «Ω, φίλε, είμαι τόσο γ@@@μένα ερωτευμένη είμαι μαζί σου»».

Στις αρχές του 2022, η Στιούαρτ έκανε μια δημόσια ενημέρωση σχετικά με τα γαμήλια σχέδιά της, λέγοντας στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι θα ήθελε να κάνει ένα «μεγάλο πάρτι ή κάτι τέτοιο» – αλλά ότι θα μπορούσε επίσης να παντρευτεί εντελώς αυθόρμητα.

«Μπορεί να πάμε να το κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, και μετά να κάνουμε παρέα με τους φίλους μας. Απλά θέλω να το κάνω, καταλαβαίνεις; Δεν είμαι καλή στον προγραμματισμό. Δεν μπορώ να κάνω καν σχέδια για το βραδινό δείπνο».

Σε ένα αφιέρωμα για τα 33α γενέθλια της Στιούαρτ τον Απρίλιο του 2023, η Μάγιερ αναφέρθηκε στοργικά στην ηθοποιό ως «αγαπημένη μου γαρίδα»

«Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όλες τις αποχρώσεις του πράσινου»

Η Στιούαρτ δήλωσε αργότερα στο CBS και την εκπομπή Sunday Morning ότι ο γάμος «θα γίνει όταν πρέπει να γίνει» και πρόσθεσε: «Αλλά δε θέλω επίσης να είμαι αρραβωνιασμένη για πέντε χρόνια. Θέλουμε να το κάνουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ;».

Αν και το ζευγάρι έχει κρατήσει τη σχέση του αρκετά ιδιωτική όλα αυτά τα χρόνια, έχουν προσφέρει σπάνιες ματιές στην ερωτική τους ιστορία. Σε ένα αφιέρωμα για τα 33α γενέθλια της Στιούαρτ τον Απρίλιο του 2023, η Μάγιερ αναφέρθηκε στοργικά στην ηθοποιό ως «αγαπημένη μου γαρίδα».

«Γλυκιά μου, σ’ αγαπώ περισσότερο απ’ όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, όλες τις φάσεις του φεγγαριού, όλες τις γάτες στο Λος Άντζελες. Σε αγαπώ περισσότερο από το Chunking Express, ή το ότι ο Ντένις Τζόνσον είναι ήδη νεκρός, ή την ωμή δύναμη των Stooges» έγραψε παιχνιδιάρικα η Μάγιερ στο Instagram.

«Κάποιοι μπορεί να πουν ότι αυτό είναι υπερβολική αγάπη, αλλά εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τετράγωνοι. Go big or go home!»

«Βρείτε με κάτω από τα σκεπάσματα»

«Σ’ αγαπώ περισσότερο από μια πίτσα Dominos όταν είσαι μαστουρωμένη, ένα fish taco του Ricky’s όταν είσαι μεθυσμένη, και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από ένα πιάτο φτερούγες – καυτές και έξτρα τραγανές – από το Rustic, ή αλλιώς το αποκορύφωμα της ικανότητάς μου να αγαπώ» και συνέχισε: «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι αυτό είναι υπερβολική αγάπη, αλλά εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τετράγωνοι. Go big or go home! Χρόνια πολλά, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Όταν η Μάγιερ μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία με την Στιούαρτ στο Instagram τον Οκτώβριο του 2019 -που έδειχνε το ζευγάρι να φιλιέται- έγραψε: «Βρείτε με κάτω από τα σκεπάσματα να κρύβομαι από την αστυνομία της ευτυχίας».

*Με στοιχεία από people.com