DO’S: Ασχολήσου με κάτι το πιο artistic και κράτα αποστάσεις από ορισμένους. Κάνε πράγματα που σε βοηθάνε να αποφορτιστείς και να χαλαρώσεις, καθώς δεν έχουν γίνει και λίγα τον τελευταίο καιρό. Όμως πρέπει να είσαι προσεκτικός στα οικονομικά σου. Αν είσαι σε φάση που θες να κλείσεις κάποια συμφωνία, επαναξιολόγησέ την, ειδικά αν φαίνεται too good to be true.

DON’TS: Μην χαθείς μέσα στις σκέψεις σου κι αυτό γιατί κάποιοι ίσως το μεταφράσουν ως αδιαφορία, ενώ δεν είναι. Μην αγνοείς λάθη, καθώς μπορεί κάποιοι να σου τα χρεώσουν αργότερα. Παράλληλα, αν αντιληφθείς ότι κάποιοι σε σχολιάζουν παρασκηνιακά, προτίμησε να μη δώσεις καμία απολύτως βάση στα λεγόμενα αυτών. Κοινώς μην επηρεαστείς.