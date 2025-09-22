Τι φοβάται η Αντζελίνα Τζολί;

Η Αντζελίνα Τζολί βρέθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, παρουσιάζοντας την ταινία «Couture» της Αλίς Γουινόκουρ. Στη συνέντευξη Τύπου, κλήθηκε να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώτηση: τι φοβάται ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα.

«Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω», είπε συγκινημένη η σταρ του Χόλιγουντ. «Η ζωή μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου… Οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης είναι επικίνδυνο. Ζούμε σε δύσκολες εποχές και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχόλιο της Τζολί για την ελευθερία της έκφρασης ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC (ιδιοκτησίας της Disney) να αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, έπειτα από αντιδράσεις για σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Μια ταινία για τον καρκίνο και την επιθυμία

Είναι η πρώτη φορά που η Τζολί συμμετέχει στο ισπανικό φεστιβάλ, όπου φέτος δίνουν το «παρών» και άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Κόλιν Φάρελ («Ballad of a Small Player») και η Τζένιφερ Λόρενς, που θα παραλάβει στις 26 Σεπτεμβρίου το τιμητικό βραβείο Ντονόστια.

Η ταινία «Couture» διαγωνίζεται στο φεστιβάλ και εκτυλίσσεται μέσα στην τρέλα της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, ακολουθώντας τις ζωές τριών γυναικών: της Μαξίν (Αντζελίνα Τζολί), μιας Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας που ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού· της Άντα (Anyier Anei), μοντέλου που προσπαθεί να ξεφύγει από το προδιαγεγραμμένο της μέλλον στο Σουδάν· και της μακιγιέζ Ανζέλ (Έλα Ρουμφ).

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι το φιλμ μεταφέρει επίσης ένα σημαντικό μήνυμα: «Σε οποιονδήποτε αγαπά μια γυναίκα, να μιλήσει για την επιθυμία και τη σεξουαλικότητα μετά τη διάγνωση. Όταν διάβασα ότι η Μαξίν διαγιγνώσκεται, φανταζόμουν πού θα οδηγηθεί η ιστορία, αλλά δεν περίμενα ότι θα κατέληγε έτσι. Δεν περίμενα ότι η επιθυμία θα έπαιζε ακόμη ρόλο. Είναι σημαντικό να ζεις και να αισθάνεσαι επιθυμητή ως γυναίκα και να το γνωρίζει αυτό όποιος σε αγαπά».

Ο Γάλλος ηθοποιός Λουί Γκαρέλ («Little Women»), που υποδύεται τον εραστή της Τζολί στην ταινία, συμφώνησε: «Η ταινία μιλάει για τον καρκίνο μέσα από το σεξ. Συνήθως, όταν μιλάμε για τον καρκίνο, ειδικά του μαστού, οι ταινίες τονίζουν τη λύπη. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα το αξιολύπητο. Ο καρκίνος συνδέεται και με την επιθυμία. Οι άνθρωποι είμαστε πιο περίπλοκοι. Ακόμα κι αν μια γυναίκα χάσει το στήθος της, μπορεί να είναι ερωτικά πιο συναρπαστική. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Οι άνδρες μπορούν να ερεθιστούν με πολλούς τρόπους. Τα μυαλά μας είναι πιο πρωτότυπα απ’ όσο παρουσιάζουν τα περιοδικά», είπε, αποσπώντας παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω για τη μητέρα μου»

Η Τζολί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν ένας θεατής την ευχαρίστησε «που πάντα μιλά για την Παλαιστίνη και για όσους δεν έχουν φωνή». Ο ίδιος τής θύμισε ότι στην ταινία φοράει ένα μενταγιόν της μητέρας της, της ηθοποιού και ακτιβίστριας Μαρσελίν Μπερτράν, και τη ρώτησε τι πιστεύει ότι θα έλεγε η μητέρα της στον χαρακτήρα που υποδύεται.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω για τη μητέρα μου», είπε συγκινημένη. «Φόρεσα το μενταγιόν της. Την σκεφτόμουν συνέχεια. Νομίζω ότι όλοι εδώ έχουμε καθίσει σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Ίσως κάποιοι έχετε ζήσει ακόμη βαρύτερες καταστάσεις. Στην ταινία σκεφτόμουν εκείνες τις στιγμές και εύχομαι να είχε κι εκείνη μια τέτοια κοινότητα. Εύχομαι να μπορούσε να μιλήσει τόσο ανοιχτά όσο εγώ και να δεχτεί την ίδια καλοσύνη που δεχτήκατε εσείς απέναντί μου».

