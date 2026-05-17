Η κόρη της Άννα Γουίντουρ χωρίζει από τον σύζυγό της – Δύο εβδομάδες πριν εμφανίστηκαν μαζί στο Met Gala

Η κόρη της «μητριάρχη» της Vogue, Άννα Γουίντουρ, παντρεύτηκε τον γιο της Φράνκα Σοτσάνι, της αείμνηστης διευθύντριας της Vogue Italia, τον Ιούλιο του 2018, καθιστώντας τον γάμο τους μια πραγματική ένωση του κόσμου της μόδας.

Το ζευγάρι, που έχει έναν γιο τεσσάρων ετών, δήλωσε στο Page Six ότι παραμένουν «καλύτεροι φίλοι».

«Μετά από δέκα υπέροχα χρόνια μαζί, αποφασίσαμε να χωρίσουμε», ανέφεραν σε δήλωσή τους. «Αν και οι επαγγελματικές μας διαδρομές μας οδήγησαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, παραμένουμε οι καλύτεροι φίλοι και αφοσιωμένοι γονείς για τον γιο μας. Αυτή είναι η μόνη δήλωση που θα κάνουμε και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή».

Πετυχημένη παραγωγός

Παρόλο που τους τελευταίους μήνες είχαν κυκλοφορήσει φήμες για τον γάμο τους, καθώς σπάνια εμφανίζονταν μαζί, η Μπι και ο Φραντσέσκο πόζαραν μαζί στο Met Gala μόλις την περασμένη εβδομάδα, όπου εκείνη φορούσε ακόμα τη βέρα της.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Μπι είχε συνοδεύσει τη μητέρα της και την κουνιάδα της, Ελίζαμπεθ Κόντρι Σέιφερ, στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Η Μπι, 38 ετών, είναι παραγωγός στην ATG Entertainment στη Νέα Υόρκη και είναι γνωστή για τη δουλειά της σε παραγωγές του Μπρόντγουεϊ, συμπεριλαμβανομένης της αναβίωση του «Plaza Suite» το 2022, της παραγωγής του «Appropriate» για το 2023-2024 και του επιτυχημένου μιούζικαλ «Parade».

Η φιέστα του γάμου

Εκείνη και ο Φραντσέσκο, 43 ετών, μοιράζονταν το χρόνο τους μεταξύ της Νέας Υόρκης και της Ιταλίας, όπου εκείνος εργάζεται ως κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης.

Το ζευγάρι άρχισε να συνδέεται ρομαντικά το 2016 και παντρεύτηκε στην έπαυλη της Γουίντουρ στο Mastic, στο Long Island, μπροστά σε 150 καλεσμένους, στους οποίους, φυσικά, απαγορεύτηκε να δημοσιεύσουν φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα.

Ο ηθοποιός Κόλιν Φερθ τέλεσε τη λειτουργία, διαβάζοντας αποσπάσματα τόσο από τη Γουίντουρ όσο και από τη Σοτζάνι, η οποία πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 66 ετών τον Δεκέμβριο του 2016.

Αργότερα πραγματοποίησαν μια δεύτερη φιέστα στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.

Τα δύο παιδιά της Γουίντουρ

Η εφημερίδα «Page Six» ανακοίνωσε ότι η Μπι περίμενε το πρώτο της παιδί τον Ιούλιο του 2021, και στη συνέχεια η Μπι έφερε στον κόσμο τον γιο της, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Η Μπι είναι ένα από τα δύο παιδιά της Γουίντουρ με τον πρώην σύζυγό της, τον γνωστό ψυχίατρο, Ντέιβιντ Σέιφερ, ο οποίος απεβίωσε τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 87 ετών. Ο γιος τους, Τσαρλς, είναι επίσης γιατρός στη Νέα Υόρκη με ειδίκευση στην ψυχιατρική,

«Απλά, είναι αφεντικό!»

Το 2014, η Μπι μίλησε ανοιχτά στο Grazia για το πώς είναι πραγματικά να έχεις τη Γουίντουρ για μαμά. Αποκάλυψε ότι η μαμά της «έγινε πιο διάσημη» όταν βγήκε η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada», στην οποία η Μέριλ Στριπ υποδύεται μια καρικατούρα μιας συντάκτριας περιοδικού μόδας στο στυλ της Γουίντουρ.

Η Γουίντουρ βρήκε «ενδιαφέρον» το γεγονός ότι ο κόσμος την έβλεπε ως «πολύ ψυχρή» μετά την κυκλοφορία της ταινίας.

«Ξέρω με βεβαιότητα ότι είναι το πιο γενναιόδωρο άτομο που θα συναντήσετε ποτέ» πρόσθεσε η Μπι. «Είναι τρελό, αλλά βάζει όλους τους άλλους πάνω από τον εαυτό της. Γι’ αυτό ξέρω ότι αυτή είναι η πραγματική της φύση. Είναι επίσης αποτελεσματική, βαριέται εύκολα και θέλει να τελειώνουν τα πράγματα. Απλά, είναι αφεντικό!».

*Με στοιχεία από pagesix.com