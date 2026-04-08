Μέριλ Στριπ -Άννα Γουίντουρ: Ποζάρουν για τη Vogue πριν την πρεμιέρα της νέας ταινίας
Fizz 08 Απριλίου 2026, 10:35

Μέριλ Στριπ -Άννα Γουίντουρ: Ποζάρουν για τη Vogue πριν την πρεμιέρα της νέας ταινίας

Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ σε κοινή φωτογράφιση για το τεύχος του Μαΐου, λίγες ημέρες πριν βγει στις αίθουσες «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Μέριλ Στριπ και η Άννα Γουίντουρ ποζάρουν για το τεύχος Μαΐου 2026, γυρίζοντας παράλληλα βίντεο για τα social media του περιοδικού.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από την Άνι Λίμποβιτς, ενώ στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα στις 28 Απριλίου οι δύο γυναίκες συζητούν με τη σκηνοθέτιδα Γκρέτα Γκέργουιγκ για την επιστροφή της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada».

Τι λένε οι δύο πρωταγωνίστριες για τους ρόλους τους

Για τη Μέριλ Στριπ, η επιστροφή στο ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ μετά από 20 χρόνια σημαίνει:

«Σκέφτηκα ειλικρινά την Άννα και προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να κουβαλάς αυτή την ευθύνη και να παραμένεις τόσο περίεργος για τον κόσμο.

Αυτό είναι το κλειδί για να είσαι ζωντανός: να συνεχίζεις να προχωράς, να σπας κύματα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη» και συμπληρώνει:

«Στην πρώτη ταινία όλοι φοβόντουσαν την Άννα, οπότε δεν μπορούσαμε να βρούμε ρούχα. Κανείς δεν μας έδινε. Αυτή τη φορά την απλοποιήσαμε.

Την κάναμε πιο λιτή και πιο ουσιαστικά ο εαυτός της. Και τα μαλλιά της δεν είναι τόσο φουσκωμένα. Λατρεύει τα αξεσουάρ, αλλά υπάρχει κάτι ατρόμητο σε εκείνη. Λιγότερο ανήσυχη για το τι σκέφτονται οι άλλοι».

Η  Άννα Γουίντουρ δήλωσε: «Νιώθω εξίσου ζωντανή, ενθουσιασμένη και σε εγρήγορση όσο ποτέ». Όπως λέει, η εμπειρία φέρνει ισορροπία: «Ξέρεις ότι τα πράγματα δεν θα πάνε πάντα καλά. Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και αν δεν λειτουργήσει, προχωράς».

«Αυτό που μου άρεσε στην πρώτη ταινία είναι ότι έδειξε πόσο μεγάλη βιομηχανία είναι η μόδα.

Είναι μια πραγματική οικονομική δύναμη με παγκόσμιες προεκτάσεις».

Το στόρι της ταινίας

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, πρώην βοηθού της Wintour, και αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής δημοσιογράφου (την οποία υποδύεται η Anne Hathaway) που εισέρχεται στον απαιτητικό κόσμο ενός ισχυρού περιοδικού μόδας.

