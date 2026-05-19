Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών στα Μεσόγεια
Το «Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών Δήμου Μαρκοπούλου 2026» φέρνει τις γεύσεις των Μεσογείων στο επίκεντρο.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, μέσω της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, διοργανώνει το «Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 2026», στις 23-24 Μαΐου 2026, σε συνδιοργάνωση με το Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων.
Ένα διήμερο αφιερωμένο στις αυθεντικές γεύσεις, τα αρώματα και τις παραδόσεις των Μεσογείων
Με τίτλο «Οι Γεύσεις των Μεσογείων», το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής, να στηρίξει την τοπική παραγωγή και την εστίαση, αλλά και να ενισχύσει τη δυναμική του γαστρονομικού τουρισμού στην Ανατολική Αττική.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν
Μαγειρικές επιδείξεις από διακεκριμένους σεφ.
Γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων.
Παρουσιάσεις παραδοσιακών συνταγών και δημιουργικών γαστρονομικών προτάσεων.
Δράσεις που προβάλλουν τη μεσογείτικη κουζίνα.
Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν επιχειρήσεις εστίασης, παραγωγοί, και λαογραφικοί σύλλογοι, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό γαστρονομικό γεγονός, που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία.
Το «Φεστιβάλ Γαστρονομικών Εμπειριών Δήμου Μαρκοπούλου 2026» αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις γεύσεις, τους ανθρώπους και την ταυτότητα των Μεσογείων, μέσα από ένα ξεχωριστό γαστρονομικό ταξίδι, που τοποθετεί τα μοναδικά προϊόντας της περιοχής στη σύγχρονη κουζίνα.
Οι εκδηλώσεις
Η πρώτη μέρα και έναρξη του Φεστιβάλ, θα φιλοξενήσει μια πρωτότυπη γιορτή με γαστρονομικές επιδείξεις, τιμητικές βραβεύσεις επαγγελματιών που κατάγονται από τον Δήμο Μαρκοπούλου και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δράσεις αφιερωμένες στην τοπική γαστρονομική παράδοση και δημιουργία.
Η δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης θα φιλοξενήσει μαγειρικές επιδείξεις, γευσιγνωσίες, θεματικά workshops και παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης.
Πληροφορίες
Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ώρες 19:00 – 00:00
Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ώρες 11:00 – 19:00
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Facebook page: Gastronomy Εxperience
Instagram: gastronomyexperience
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Facebook page: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Instagram: dimosmarkopoulou
Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων
Facebook page:Σωματείο εστίασης και συναφών επαγγελμάτων (Πόρτο Ράφτη-Μαρκόπουλο)
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
στον Συνεταιρισμό Μαρκοπούλου «ΜΑΡΚΟ»
Ιωάννη Πρίφτη 2, Μαρκόπουλο Μεσογαίας
