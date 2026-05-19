Opinion 19 Μαΐου 2026, 11:00

Το μέλλον της Δημόσιας Τηλεόρασης, επιμύθιο στην Eurovision

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού βγήκαν, τα φώτα έσβησαν αλλά η συζήτηση ανάμεσα στα μέλη της EBU δεν τελειώνει εδώ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Με τις πολλαπλές, πλην συνήθεις, σχεδόν κοινότοπες επιδείξεις ενός κάποιου ευ αγωνίζεσθαι έπεσε η αυλαία στην Eurovision και φέτος. Η Βουλγαρία πανηγύρισε, το Ισραήλ είχε μερικούς λόγους να απογοητεύεται κι άλλους να χαίρεται, οι διάφορες χώρες πιο κάτω στη λίστα των αποτελεσμάτων διαπραγματεύτηκαν λιγότερο ή περισσότερο τις επιδόσεις τους και μόνο ένα πράγμα μένει που μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά: η Eurovision ως τηλεοπτικό γεγονός, δεν πηγαίνει καλά.

Δεν εννοούμε μόνο τη σημαντική απώλεια τηλεθέασης που επήλθε από το μποϊκοτάρισμα των πέντε χωρών, αλλά και τη συνεχιζόμενη κατρακύλα στους δέκτες των χωρών που συμμετείχαν. 1,4 εκ. λιγότεροι θεατές, σχεδόν το ένα τέταρτο του περσινού κοινού, σημειώθηκαν στη Γαλλία· 1,5 εκ. λιγότεροι στη Βρετανία· 401.000 λιγότεροι στην Πορτογαλία· στην Ολλανδία σημείωσε τη χαμηλότερη τηλεθέαση από το 2008.

Ακόμα και στη Γερμανία, που έχει αποτελέσει τον πιο πρόθυμο υπερασπιστή του Ισραήλ -της χώρας δηλαδή που την τελευταία τριετία αποτελεί τη βασικότερη αιτία εσωτερικών τριβών στη διοργάνωση του θεσμού- σημειώθηκε μία μείωση 198.000 θεατών σε σχέση με πέρυσι. Παρότι, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες χώρες, η όλη διένεξη για τη συμμετοχή του Ισραήλ φαίνεται κατά παράδοξο -ή και όχι- τρόπο να έχει αυξήσει την τηλεθέαση του διαγωνισμού τα τελευταία χρόνια.

Φυσικά, υπήρχαν και χώρες όπου σημειώθηκαν αυξητικές τάσεις, οι οποίες όμως, καίτοι συγκυριακές, δεν αποτελούν αιτίες εφησυχασμού για το μέλλον της διοργάνωσης. Πράγματι, η τηλεθέαση αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι στη Βουλγαρία και τη Φινλανδία που από νωρίς θεωρήθηκαν απόλυτα φαβορί. Φυσικά αυξήθηκε και στην Αυστρία, η οποία φέτος ήταν η χώρα που φιλοξενούσε τον θεσμό. Αυξητική τάση παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, σημειώνοντας προχθές ρεκόρ δεκαπενταετίας.

Έχει πολλά χρόνια πια που ο διαγωνισμός της Eurovision, αδιάκοπα και σταθερά, μαστίζεται από την κατάρα της πολιτικοποίησης, το μεγαλύτερο ανάθεμα που η διοργάνωσή του θα επιθυμούσε να ξορκίσει.

Ακόμα περισσότερο από τις ίδιες τις συμμετοχές, φέτος τη διεθνή κοινή γνώμη απασχόλησαν οι πολιτικές διενέξεις γύρω από τον διαγωνισμό, η καμπάνια που χρηματοδότησε ως εξωτερική πολιτική το Ισραήλ, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που μποϊκόταραν τη διοργάνωση, οι διαμαρτυρίες ακόμα και μέσα στον χώρο της διοργάνωσης για τη συμμετοχή του Ισραήλ παρά τη σφαγή που πραγματοποίησε στη Γάζα ή και τον πόλεμο που ξεκίνησε ενάντια στο Ιράν.

Παραγνωρισμένο σκέλος αυτής της τεταμένης δημόσιας συζήτησης ήταν οι διενέξεις που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, της γνωστής EBU που διοργανώνει και διευθύνει τον διαγωνισμό από το 1956, γνώση των οποίων έχουμε μόνο μέσα από τις διαρροές που περιλήφθηκαν σε μεγαλύτερα ρεπορτάζ για τον αποκλεισμό και τη συμμετοχή του Ισραήλ, αλλά και τις τακτικές που εφάρμοσε η αμφιλεγόμενη συμμετέχουσα χώρα για να επηρεάσει τα αποτελέσματα προς όφελός της.

Από μέσα όπως το BBC και οι New York Times, μαθαίναμε από καιρού εις καιρόν τα καθέκαστα στις διάφορες πυρετώδεις συνεδριάσεις των μελών της EBU.

Όπως για παράδειγμα ότι ένα από τα επιχειρήματα ενάντια στον αποκλεισμό του Ισραήλ, ήταν ότι αυτός θα σήμαινε τον αποκλεισμό της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Kan. Η Kan, ωστόσο, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος έχει απειλήσει την αυτονομία της -ιδίως του τομέα των ειδήσεων- μέσα από δραστικές πολιτικές αναδιάρθρωσης και περικοπών.

Αντιστοίχως, ένα ετερόδοξο επιχείρημα που έχει τεθεί στο εσωτερικό της EBU χωρίς να δοθεί καθοριστική απάντηση στο τι πρέπει να γίνει, είναι ότι οι χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη συνθήκη -όπως η Ουκρανία και με κάποιους τρόπους το Ισραήλ- νοθεύουν αναγκαστικά τον απολίτικο και μουσικοκεντρικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, καθώς δημιουργούν πιο εύκολα ένα κύμα συμπάθειας στο κοινό, αδικώντας το τραγούδι ενός π.χ. Βρετανού ή Γερμανού καλλιτέχνη που μπορεί να είναι καλύτερο. Ένας παράδοξος, πλην δόκιμος ισχυρισμός δηλαδή, ότι η γνήσια απολιτίκ στάση θα ήταν ο αποκλεισμός τους.

Αυτές οι συζητήσεις όμως αποτελούν παρακλάδια της κεντρικής συζήτησης που έγινε, η οποία αφορούσε το περιθώριο που έχουν να δίνουν πλατφόρμα στο Ισραήλ να προωθηθεί μέσα από ένα ανέμελο τηλεοπτικό ιβέντ μετά από όσα έχει διαπράξει στη Γάζα – τη σφαγή που ο ένας διεθνής οργανισμός μετά τον άλλον χαρακτηρίζει γενοκτονία. Ιδίως από τη στιγμή που αντίστοιχη απόφαση αποκλεισμού ελήφθη για τη Ρωσία, ύστερα από την εισβολή στην Ουκρανία.

Όμως αυτή η διένεξη, που τόσο έχει απασχολήσει τις τελευταίες τρεις διοργανώσεις της Eurovision, δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιας συζήτησης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που συμπράττουν μέσα στην EBU. Αντίθετα, αυτό που αποτελεί τη βάση του διαλόγου είναι το γεγονός ότι την EBU απαρτίζουν οι δημόσιες τηλεοράσεις των διαφόρων χωρών που μέρος της εντολής τους, όσο διαφορετικά κι αν εκφράζεται από χώρα σε χώρα, είναι ο κοινωφελής χαρακτήρας των όσων μεταδίδουν.

Σύμφωνα με διάφορα ρεπορτάζ, αυτή η μοναδικότητα της αποστολής των συμμετεχόντων φορέων τέθηκε μέσα στις συνελεύσεις της EBU όσο συζητούσαν για τον αποκλεισμό ή μη του Ισραήλ.

Είναι ένας παράγοντας που έχει ξεχαστεί γύρω από τη δημόσια τηλεόραση. Μοιάζει απίθανα μακριά η εποχή των απαρχών του βρετανικού BBC όπου συζητήθηκε και επικράτησε ως λίγο-πολύ κοινά αποδεκτή θέση των κομμάτων της χώρας ότι αυτή η τηλεόραση δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου διαφημίσεις, προκειμένου να μην κινδυνεύσει να μοιάσει στο «φθηνό» εμπορικό πρόγραμμα της αμερικανικής τηλεόρασης.

Η ηθική αυτή διαπραγμάτευση διαβρώθηκε με τα χρόνια και ιδίως μετά τον μπερλουσκονισμό που άνοιξε την τηλεοπτική αγορά στην Ιταλία και τη Γαλλία, φάνηκε μια ξεπερασμένη πολυτέλεια.

Κάπως απρόσμενα επανήλθε μέσα στους κόλπους του πιο ανάλαφρου θεσμού της παγκόσμιας τηλεόρασης. Κι ακόμα κι αν το αποτέλεσμα της συζήτησης των μελών της EBU πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση να δρουν ως κοινωφελείς οργανισμοί μέσα από το πρόγραμμά τους, κάτι ενδεχομένως να αχνοφαίνεται μέσα από τη χαραμάδα που άνοιξε.

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο
Editorial 19.05.26

Το να κρίνουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι το μέλλον του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στις κάλπες την ιστορία τη γράφουν οι πολίτες. Και αυτοί θέλουν πολιτική αλλαγή
Editorial 18.05.26

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπεριφέρονται σαν να είναι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού. Στην πραγματικότητα μπροστά τους έχουν την προοπτική της ήττας. Είτε θέλουν να το παραδεχτούν, είτε όχι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αποτύχαμε
Opinion 16.05.26

Έπρεπε να πηδήξουν δύο κορίτσια στο κενό για να μιλήσουμε για το πόσο πιέζονται τα παιδιά στις πανελλήνιες που σε πολλά σπίτια μετατρέπονται σε δοκιμασία υπαρξιακή; 

Αναστασία Γιάμαλη
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Παναγιώτης Σωτήρης
Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08.05.26

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Ελλάδα 19.05.26

Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Ελλάδα 19.05.26

Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Μπάσκετ 19.05.26

Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

