newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Πολιτική 08 Μαΐου 2026, 09:56

Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς.

ΆποψηΚωνταντίνα Γεωργάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης αποτελεί πάντοτε μια κρίσιμη στιγμή για το πολιτικό σύστημα μιας χώρας. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί θεσμική αυτοσυγκράτηση, επίγνωση των ορίων της συγκυριακής πλειοψηφίας και προσανατολισμό στη διαχρονική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Οι προτάσεις που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η κυβερνητική πλειοψηφία παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όχι τόσο, όμως, για την έκταση των αλλαγών που εισάγουν, όσο για την κυβερνητική αντίληψη περί θεσμικής οργάνωσης που αντανακλούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Παρά τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ετών για την ανάγκη ενίσχυσης της λογοδοσίας των κυβερνητικών στελεχών, η προτεινόμενη αναθεώρηση διατηρεί τον βασικό πυρήνα του ισχύοντος συστήματος, δηλαδή την καθοριστική εμπλοκή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην κίνηση της ποινικής διαδικασίας.

Η κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων ετών έχει αναδείξει τους κινδύνους ενός συστήματος, στο οποίο η ποινική δίωξη εξακολουθεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς, με αποτέλεσμα να παραμένει ενεργός ο προβληματισμός ως προς την πραγματική θεσμική αυτονόμηση της διαδικασίας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης δυσπιστίας απέναντι στους θεσμούς, η διατήρηση μηχανισμών που δίνουν έστω και την εντύπωση πολιτικής διαμεσολάβησης — ιδίως σε υποθέσεις που έχουν απασχολήσει και υπερεθνικούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία — δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απάντηση στο ζήτημα της κυβερνητικής λογοδοσίας.

Ανάλογο προβληματισμό προκαλεί και η πρόταση για το άρθρο 90 σχετικά με την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Η μεταφορά της αρμοδιότητας από το Υπουργικό Συμβούλιο σε κοινοβουλευτική επιτροπή παρουσιάζεται ως βήμα αποπολιτικοποίησης της διαδικασίας. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο μια επιτροπή, της οποίας η σύνθεση θα αντανακλά αναγκαστικά τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, μπορεί να εξασφαλίσει ουσιαστικά διαφορετικά αποτελέσματα. Πρόκειται περισσότερο για μεταβολή του τύπου της διαδικασίας, παρά για ουσιαστική ενίσχυση των εγγυήσεων δικαστικής ανεξαρτησίας.

Ιδιαίτερη προσοχή προσήκει, επίσης, και στις προτάσεις αναθεώρησης των άρθρων 56 και 57, με τις οποίες επιχειρείται η κατάργηση των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων των βουλευτών από το Σύνταγμα και η παροχή εξουσιοδότησης στον κοινό νομοθέτη να προβεί σε ρύθμιση και εξειδίκευσή τους. Η επιδιωκόμενη ευελιξία μπορεί να εμφανίζεται λειτουργική από νομοτεχνική άποψη, καταλήγει, ωστόσο, να αποδυναμώνει καθοριστικά τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα που οφείλουν να συνοδεύουν περιορισμούς του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Η ανάθεση τέτοιων ρυθμίσεων στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δημιουργεί τον κίνδυνο νομοθετικών παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στην ίδια τη σύνθεση της εθνικής αντιπροσωπείας, μετατοπίζοντας μια κρίσιμη θεσμική εγγύηση στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Τέλος, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 81 περί μερικού ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας επιχειρεί να απαντήσει σε διαχρονικές επικρίσεις για την υπερσυγκέντρωση εξουσίας στο κυβερνητικό σχήμα. Εντούτοις, το προτεινόμενο μοντέλο διαρκούς εναλλαγής μεταξύ κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού ρόλου ενδέχεται να δημιουργήσει νέα ζητήματα θεσμικής ασάφειας. Οι αναπληρωτές βουλευτές θα ασκούν τα καθήκοντά τους υπό τη διαρκή προοπτική της αποχώρησής τους, ενώ η συνύπαρξη πολιτικών προσώπων με παράλληλη εκλογική αναφορά νομοτελειακά θα ενισχύσει ανταγωνιστικές λογικές εντός της ίδιας περιφέρειας, καταλήγοντας να αναπαράξει – αν όχι να ενισχύσει – το πελατειακό σύστημα που η ρύθμιση φέρεται να στοχεύει να καταστείλει.

Η συνταγματική αναθεώρηση δεν κρίνεται από τη ρητορική του «εκσυγχρονισμού», αλλά από το κατά πόσον ενισχύει ουσιαστικά τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και τη θεσμική ισορροπία. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις φαίνεται μάλλον να διατηρούν και να ενισχύουν κρίσιμες εστίες κυβερνητικής επιρροής εκεί όπου η ανάγκη θεσμικής αποστασιοποίησης είναι εντονότερη. Η αναθεωρητική πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποτελεί περισσότερο φαινομενική προσαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών εξουσίας στις σύγχρονες πολιτικές πιέσεις, παρά ουσιαστική ενίσχυση των θεσμικών αντιβάρων που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

* Η Κωνσταντίνα Γεωργάκη είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και Επίκουρη Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Απόδοση κεφαλαίων 15,3% και κέρδη 344 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2026

Εθνική Τράπεζα: Απόδοση κεφαλαίων 15,3% και κέρδη 344 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Χανταϊός: Τι φοβούνται οι επιστήμονες του Χάρβαρντ;

Κόσμος
Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας
Editorial 08.05.26

Μια κυβέρνηση σε αποδρομή δεν μπορεί να φαντασιώνεται ότι θα αλλάξει το θεσμικό DNA της χώρας

Η ΝΔ παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για να κόψει και να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της. Μόνο που είναι μια εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση χωρίς τη νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Διάκριση των εξουσιών;

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων
Αγοραία λογική 30.04.26

Πρωθυπουργός ντελιβεράς ιδιωτικών συμφερόντων

Η παρουσία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου χρηματοδοτημένου από το fund CVC απλώς επιβεβαίωσε ότι αυτή η κυβέρνηση μόνο να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα ξέρει

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Editorial 28.04.26

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Για άρθρο 89 08.05.26

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» - Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Σύνταξη
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Κόσμος 08.05.26

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)

Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.

Σύνταξη
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση

Στην αντεπίθεση περνά το ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απαντώντας στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ με μία συνολική πρόταση που προβλέπει την αναθεώρηση 21 άρθρων και τη θέσπιση 4 νέων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Σύνταξη
Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)

Χάος επικράτησε στο Μεντεγίν της Κολομβίας όταν οι οπαδοί της τοπικής Ιντεπεντιέντε τα... έσπασαν όλα στο γήπεδό τους, στον αγώνα με τη Φλαμένγκο, διαμαρτυρόμενοι προς τη διοίκηση του συλλόγου.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Κόσμος 08.05.26

Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία

Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Σύνταξη
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες - Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Στη Θεσσαλονίκη 08.05.26

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του

Το λεωφορείο νυχτερινής γραμμής εξερχόταν από τον σταθμό του ΟΑΣΘ όταν οι δύο ανήλικοι άρχισαν να πετούν πέτρες προς το όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Ελλάδα 08.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα - Η τελευταία διαδρομή με το ταξί

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι - Τα ίχνη του χάθηκαν στις 30 Μαρτίου και έναν μήνα μετά, η οικογένειά του εξακολουθεί να μην έχει απαντήσεις.

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Σειφ Σπεις 08.05.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα

«Γενοκτονία που επαναλαμβάνεται επιδεικτικά» χαρακτηρίζει η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου «θα έπρεπε να δικάζεται στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Με λόγο αφοπλιστικό μιλά για την ένταση στη Μέση Ανατολή, την ανατροπή του διεθνούς δικαίου, τον ρόλο και τις ευθύνες των Μεγάλων Δυνάμεων για τις σύγχρονες συγκρούσεις. «Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον πόλεμο ως πρόσχημα για να... εκκαθαρίσει μαζικά εδάφη και να περιορίσει μαζικά τον πληθυσμό. Αυτό ξεκίνησε στη Γάζα και τώρα συνεχίζεται με τον Λίβανο»

Σύνταξη
Εάν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Στυλ και γραφή 08.05.26

Εάν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ

Το παλτό του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, τύπου Τσέστερφιλντ, ηλικίας άνω των 100 ετών, κατασκευασμένο από την Brooks Brothers, διατίθεται προς πώληση στην Έκθεση Παλαιών Βιβλίων της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Κόσμος 08.05.26

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους

Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Σύνταξη
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ευρωκοινοβούλιο 08.05.26

«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα των συναντήσεων στην Αθήνα - Μπλόκο επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία μέσω Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε βασικούς μάρτυρες.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies